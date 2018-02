Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Pinceladas a la vialidad victorense.

Infinidad de victorenses están ciertos de que la imagen urbana de esta ciudad ha cambiado y toma forma de una real capital de Tamaulipas.

En palabras del Pintor del Pueblo, don Alejandro Rosales Lugo, podríamos establecer que el mural avanza y que, una vez terminado, podrá apreciarse en su esplendor la idea que el artista quiere a su público, en el entendido de que hay matices y toques de pincel que captarán la mirada de las personas.

Desde luego, el trabajo realizado por el alcalde de Victoria, contador Oscar Almaraz Smer, no está a discusión, incluso, le alcanza para ir en pos de la reelección para el cargo, mismo que disputará de nuevo al PAN y a los candidatos de otros partidos, así como, a los independientes que logren la aprobación de las autoridades electorales.

Programas como el de pavimentación, que significa progreso, recuperación de vialidades que equivale a mejor imagen y bacheo, que deja una sensación de transformación, de manera respectiva, con estos tres tipos de obra.

El asunto es que, en algunas de ellas falta la pincelada que hace la diferencia, a lo mejor no la última, pero, sí la importante.

Un ejemplo de ello, es el Eje Vial, que es una de las arterias de tránsito con una gran carga vehicular y muy fluida, sin embargo, tiene puntos críticos que se convierten en cuellos de botella o de riesgo para peatones y automovilistas, nos referimos al cruce de vías de la Avenida Alberto Carrera Torres, ya que, bache sobre bache, hacen imposible que los automovilistas puedan librar el tiempo de semáforo.

Vamos, la luz de cruce es suficiente, pero, las unidades automotrices tienen que pasar a vuelta de rueda, para evitar alguna lesión vertebral y, como siempre sucede, los que traen prisa y no usan sus vehículos, sino los de empresas o de sus padres, quieren que, los que sí cuidad sus carros, se aparten de su paso.

Hace tiempo esta misma situación se daba en el cruce de la vía, pero, por el acceso del Eje Vial o la Calle Alejandro Prieto a la colonia caminera o a la parte del eje vial que corre por el lado poniente de los rieles. Para fortuna de los automovilistas, el alcalde y su equipo de trabajo escucharon las demandas de los usuarios y taparon los baches de entre los rieles, situación que incluyó para que el tránsito fuese más fluido.

Exactamente lo mismo se requiere en el cruce de vías con Carrera Torres y lo demandan quizá uno tres mil automovilistas que varias veces durante el día tienen que usar ese cruce, jugándosela ante algún daño a su salud o avería a carros y camionetas.

Uno de los puntos de riesgo que hay en el Eje Vial, que se ha tomada como arteria de mediana velocidad, aunque el señalamiento de tránsito indica máximo de 50 kilómetros por hora, es donde desemboca la calle Michoacán, que, dicho sea de paso, es una en las que se hizo la recuperación de su vialidad, por tanto, ahora tiene mucha circulación.

El riesgo tiene que ver con la forma abrupta con que desemboca en el eje vial, ya que, los automovilistas corren el riesgo de ser embestidos por los que circulan a mayor velocidad de sur a norte por el eje, además, cuando alguien logra cruzar el pavimento hidráulico, se encuentra con que, para incorporarse al mimos eje pero en el tramo de norte a sur, el camellón está en pésimas condiciones y, como debe hacerse en forma lenta, debe de soportar la pitadera de quienes pasan en ese momento por ahí.

También hay gran riesgo para aquellos que, del eje vial acceden a la Calle Michoacán, porque deben de hacerlo despacio y muy forzado por lo estrecho de la calle. En cuánto la velocidad de baja, quienes circulan detrás de los que darán vuelta, se molestan al grado que injurian a los dieron vuelta a la derecha.

Obvio, hay que decir que no se trata de ingeniería de tránsito de alto calado, es lógica simple la que evitará accidentes y malestar entre los automovilistas que, en lo general están contentos con el trabajo que a favor de la imagen urbana y la circulación fluida en la ciudad ha logrado el alcalde Almaraz Smer, con sus programas de obras de pavimentación, recuperación de vialidades y bacheo.

En eso de la recuperación de vialidades, muchos hablan bien de lo acontecido en las calles 21 22, desde democracia en el sur del primer cuadro de la ciudad hasta el bulevar Adolfo López Mateos en el norte de este mismo sector, obvio, porque ambas tienen una carga vehicular muy grande, desde siempre.

Igual pasó con la calle Bravo, desde el ocho hasta el Eje Vial y con otras que dan acceso a infinidad de Colonias de esta capital.

Que hay todavía vialidades que deben de recuperarse para lograr fluidez en el tránsito de vehículos, claro que las hay. Será cuestión de que, no falten los recursos y que el tiempo electoral lo permita, para que, los adversarios del contador Almaraz Smer, no vayan a tomar como bandera su trabajo para hacer señalamientos, que no tienen lugar ni razón, dado que el hombre ha cumplido con la chamba que le toca hacer.

Otras cosas.

Aunque sea imposible de creer, existen personas que están inmersos en el fin de semana largo, pero, no saben ni a que se debe la inactividad en instituciones y algunas empresas, a los cuales hemos de decirles que se trata del Aniversario 101 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se cumple este cinco de febrero.

Es la Carta Magna como también se le conoce y una de las más completas de América Latina.