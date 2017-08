Tribuna

Por Javier Terrazas

Placeo Azul.

Aunque oficialmente el proceso electoral del 2018 inicia en septiembre con la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos arrancaron el 6 de junio.

Una vez concluidos los comicios en los Estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, con resultados a favor o adversos los empezaron a utilizar como plataforma.

El PRI buscó la manera de decir que “no está muerto” y tiene posibilidades para retener la presidencia, si hacen una buena selección de candidato.

El PAN busca por todos los medios anular la contienda de Coahuila donde aparece como segunda opción y consolidarse en el norte, luego de ganar Durango, Chihuahua y Tamaulipas en 2016.

Mientras que el PRD analiza si con Miguel Mancera gobernador de la Ciudad de México le alcanza para ir por su cuenta o se lanza en alianza a los brazos del PAN como ocurrió en Nayarit.

En tanto que MORENA, como su encampañado dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, multiplica sus recorridos por el país y el extranjero en aras de consolidarse como opción popular.

Falta lo que en su momento puedan hacer en su momento los aspirantes independientes que todavía no se muestran abiertamente, pero que sin duda los habrá.

Igualmente las alianzas que se tejan por parte del PRI y algunos partidos pequeños; así como las que logre el PAN con otros partidos menores.

Es este el escenario que se visualiza para el 2018, de al menos cuatro opciones políticas representativas que cosecharán votos: PAN-Aliados; PRI-Aliados; PRD-Aliados o Aliado del PAN: MORENA, e Independiente.

Pareciera ser, por el momento que el puntero y adversario a vencer es MORENA y su único y seguro candidato.

De tal forma que en el resto de los partidos políticos se trabaja duro al interior en busca de presentar sus alternativas regionales, que sumen prospectos y resten al adversario.

Por ejemplo en el PAN, están ya muy marcadas sus alternativas: Margarita Zavala ex titular del DIF Nacional; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN; Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California.

Todos ellos son parte de La Nomenclatura, donde los poderes fácticos se entrelazan y definen quien portará las siglas.

Margarita tiene simpatizantes fuertes en Reynosa, Victoria, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo; aunque en los afectos del grupo azul en el poder estatal, está en primer sitio Rafael Moreno Valle.

Ambos ya se dieron sus paseadas y placeadas por las regiones norte, centro y sur de Tamaulipas.

Ayer estuvo la tercera opción, Ricardo Anaya y este jueves lo hará Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista en el país, producto de una concesión de Carlos Salinas de Gortari.

En el tricolor aparecen como los más viables Miguel Angel Osorio Chong; José Antonio Meade; José Narro Robles, José Calzada Rovirosa y Manlio Fabio Beltrones.

Mientras que en el PRD Miguel Angel Mancera y Silvano Aureoles, gobernadores de la ciudad de México y Michoacán.