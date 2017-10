Por La Libre

“podrás ser un súper genio, alguien muy superior, pero si no eres humilde nunca llegaras a ningún lado”

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Si hablar de mi ex me trajera todas las pensiones alimenticias que me debe yo fuera millonaria, pero mi sorpresa seria que en el juzgado solo me darían lo equitativo según el seguro, ósea siempre va a ganar el sistema entonces para que despotricar, para que acordarme y acordarle a todo mundo los fregadasos que me arrimaba, los días de humillación y todo lo que me robo con su cara de perro aporreado….pues no, en fìn, asì suena uno cuando habla de lo que ya paso, de lo que ya fue, de lo que no va a regresar y aparte hasta de pleito salimos, y es que no voy hablar de la bronquita que se quiere montar entre Sergio Guajardo Maldonado en calidad de Presidente del PRI en Tamaulipas con el dueño del pesebre que es el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que si los aviadores, que mucho sueldo y muchos corridos como los de la cantina después de las 8:00 de la noche, y luego que agarre el enjuague de Chucho Nader en su papel de recto y casi contralor no, no, no juez de lo bueno y lo malo metiendo terco cuchillo con la mentada nómina de pilotos que hasta el pastor mayor del Partido de los evangelistas Rigoberto Rodríguez Rangel alias el Erick Castillo región 4 de Telerisa con sus infomerciales, donde también quiere bronca y brinca.

En fin, ese tema, ósea de un año a la fecha insisto es como hablar de mi ex queriendo echarle los perros a otro, en fin, mejor hablemos de cosas meramente que si están pasando, como las inundaciones en previos mal ubicados en la zona conurbada, eso si es de peso para atender de urgencia, y los casos de la polaca sin señas, de mudito, sin manoteo, sin decir esta boca es mía, asì andan ahora los alcaldes y las alcaldesas, intentando hacer todo lo que se pueda para ser mirados como los que seguirán siendo legión, pero nada nada, mire que no los engañen, la realidad es bien corta, como la mecha, en algunos municipios sobre todo priistas, mis amores tan picuditos ellos, tan acostumbrados a YO SE BIEN QUE ESTOY AFUERA PERO SIGO SIENDO EL REY, no señores, no lo son, y lo saben, y luego quieren ruido cuando masca uno el chicharrón, que si estoy en todos los medios, ahorita aquí los acomodo mis hijos pa que en todo el estado se de cuenta de cuantas comunidades no les quieren como antes, no si nos vamos a tener que dar un agarre, parecen principiantes algunos y otros mientras si, desde Bustamante primero y ahora Nuevo Morelos con Antonio Rivera quien ya tiene bien cerquita la cartelera para las fiestas de octubre, y sus bailes, donde debe de reconocerse que se arma aquello a todo, y es que en Nuevo Morelos hasta las campañas se hacen fiesta, obvio las del PRI, porque tienen ese dulce encanto de que ya saben lo que van a lograr y hoy en dìa la ayuda que han recibido ha sido de participación y de auténtica humanitaria ayuda social.

Y bueno déjeme le digo con esta cuestión electoral, es Francisco Leal Guerra quien parece será el abanderado de una Diputación, si, todo apunta que el proyecto de la candidatura de la Alcaldía será una masa de buenas negociaciones, ahora si ya dio color esto, bueno no dio color, porque sabe que, es una mil de mescolanza, ósea trae de todo y de todos, incluso hasta MORADITO, si, el mismo Rigoberto Rodríguez Rangel que se sumó al partido que nació de bases evangelistas y se dice es fuerte carta de Miguel Ángel Osorio Chong para desarticular la fortaleza de los Morenistas, tiene velota en el entierro, y con su capacidad de negociar y con tal de un dìa ser el presidente del Mante (cueste lo que le cueste) ósea si, por sobre lo que sea, jajajajajajaja pero le falta lo que muchos tienen de más HUMILDAD, por cierto, al meter a Julio Peña, hoy el Doctor Humberto Flores que en paz descanse está llorando este tremendo golpe de su grupito, el que era el màs maduro y ecuánime, es verdad?, ósea? En fin, no es interesante que pase esto con el PRI, lo interesante, lo màs cañon de esto es, que no están en las filas para hacer un lugar en el sistema, osea no se van directamente al PAN, y entonces luego, osea 2018, la fuerza se va a cargar para donde o qué onda, quien está protegiendo la política del partido que tiene hoy en dìa el sistema, TRUCO el Secretario General de Gobierno Cesar Verastegui ostos, tiene la política de entorno al balance del sistema, pero en el partido, Francisco Elizondo, y los presidentes de los partidos en los Municipios del PAN que están haciendo, a qué lado se inclinan por donde se conducen.

El panorama no se ve interesante, se ve denigrante, asì de terrible, se ve desorganizado por todos lados, sin una corriente y sin un solo personaje que de punta de lanza para ser el que ponga cabeza a la política tamaulipeca, todos son de los mismos y nadie cree en ellos, SEÑORES ESTA TAN FACIL, ES MOMENTO JUSTO PARA QUE RENAZCAN LOS VERDADEROS LIDERES EN TODOS LOS PARTIDOS Y LOS MOVIMIENTOS QUE SIGUIERON LA CORRIENTE DEL CAMBIO CADA UNO EN SU LUGAR EN SU PARTIDO Y EN SUS TRINCHERAS, EL SUEÑO DE TAMAULIPAS ERA ALTERNACIA, UN CAMBIO, Y LUEGO QUE SIGUE?…..tarea urge un croquis porque pareciera que todos andan perdido, y no, Alejandro Guevara no es el Mesias de los jóvenes, ni MORENA tiene tanto power en el terruño…..y Sergio Guajardo si dicen que no puede con el paquete entonces para que le dan tanto margen con la pregunta de castigo….Y AHORA SI FUERZA MEXICO Y ANIMO TAMAULIPAS YA ES CASI 2018.