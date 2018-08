T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“POKER DE ALCALDES, CON LA COLA ENTRE LAS PATAS”

TAL COMO LO vaticinamos aquí en “Teclazos” de manera incisiva respecto a que, “varios alcaldes de Tamaulipas, saqueadores de los erarios públicos, “habrían de caer y perder y perdieron”, pese a que pensaron tener la victoria en sus manos, pero los resultados les fueron adversos y las derrotas sufridas, obviamente, “no fueron obra de la causalidad”, sino de la firme convicción y conciencia del contexto ciudadano, los que al ver que los ediles, les fallaron y por esta razón pensaron diferente, “votando en contra de esos malos servidores públicos”.

Y POR ESTA razón fundamental, el ya desprestigiado “Póker de Ases”, conformado en el norte por Jesús “Chuchín” de la Garza Díaz del Guante de Matamoros y Daniel Torres Espinosa de Valle Hermoso, “por ser tan deshonestos y bandidos”, al tener a sus pueblos en el vil abandono y en la bancarrota socio-económica, fueron objeto de los muy merecidos descalabros, descalabros que, nunca pensaron recibir, pero como a la gente “ya no fácilmente se le engaña”, votaron en contra de Cuchín y del maligno galeno, par de presuntos amantes de lo ajeno, mismos que aún no asimilan las dolorosas derrotas.

EN EL CENTRO del Estado (Victoria), “el de la risa apagada” Oscar Almaraz Smer, también integrante del despreciable cuarteto de tricolores, fue objeto de una severa derrota, derrota que naturalmente, ya se veía venir, y aquí lo dijimos, pese a que el nefasto de Almaraz, pensaba en ganar, pero al final, como lo números no mienten, estos no le fueron favorables y ahora, a este sujeto de baja caterva moral, “anda que no lo calienta ni el sol”. Y si los victorenses, ya no lo favorecieron en las urnas, fue porque este político de pésima reputación política, lejos de haber respondido con atingencia y perseverancia a las familias de la capital, “se hizo de la vista gorda” y por eso, la gente votó en su contra, dándole “un arroz de su propio chocolate”.

ALLÁ EN TAMPICO (Zona Sur), la polémica y controvertida maestra, Magdalena Peraza Guerra, identificada como una genuina mitómana, altanera y prepotente, al igual que Chuchín, Daniel y Almaraz, fue objeto “de una contundente derrota”, que le impuso el reconocido empresario porteño Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, porque la gente del puerto, en primer lugar vio a Nader, “como una mejor oferta política” y por esta esencial razón, las familias “del puerto jaibo” le dieron el voto a quien hoy, ya es el alcalde electo, y para colmo de males, a la septuagenaria mentora Peraza Guerra, “le dieron garrote” en el Tribunal Electoral, cuyos resultados, ya son del dominio público.

REZA EL ADAGIO QUE, “nada es para siempre” y vaya que hoy queda una vez más comprobado que, “los tiempos ya no son los mismos”, porque simple y llanamente, el contexto ciudadano tamaulipeco, el pasado primero de julio, decidieron sacar “del escenario político” al referido “POKER DE ASESES”, que de aseses, “ya no tienen nada”, motivo por el cual, evidentemente, los pueblos que aún gobiernan, se decidieron y por obviedad, les dieron con todo, votando en contra de Doña MAGADA en Tampico, así como contra CUCHÍN en Matamoros e igualmente, las familias de Valle Hermoso Y Victoria, “hicieron lo propio”, contra DANIEL “el galeno del mal” y contra el robusto y repudiado de OSCAR, quien sigue inerme y atónito, porque sabe que “la sociedad ya no lo quiere” y por ello, el 30 de septiembre de presente año, el cuarteo de mencionados “malandros de siete suelas”, tendrán que dedicarse a otro menester. Sino es que “HUYEN DE LA JUSTICIA” porque en sus finanzas traen muy serias complicaciones y “ya están en la mira” la ASE y de la Fiscalía Anti corrupción.

PERO APARTE, los alcaldes electos, “en las operaciones de “entrega-recepción”, no recibirán documentación que, “a ellos les compliquen sus finanzas”, porque los malos actos sobre presuntos saqueos y despilfarros de los dineros públicos, los obligados a rendir cuentas ante las autoridades judiciales y administrativas, son precisamente, “los potenciales delincuentes de cuello blanco”, delincuentes contumaces que ya están identificados ante la sociedad.

Y PARA MUESTRA “un botón”: el pasado fin de semana, el alcalde electo de Matamoros MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, advirtió en plan tajante y sin cortapisas que, “no permitirá que la administración municipal saliente” encabezada por Jesús de las Garza Díaz del Guante, “le vaya a heredar un Ayuntamiento hipotecado” por 12 años por lo del supuesto proyecto de modernización de alumbrado público, que “de moderno, no tiene nada”.

PERO ADEMÁS, lo del controvertido escándalo de que, “Cuchín” le debe quien sabe que tantos miles de millones de pesos a un sinfín de proveedores, entre muchos de los adeudos es a periodistas, tema por nada habrá de pasar por alto el edil electo. Y todo esto, sin temor a equivocarme, confirma que, De la Garza, “o justifica los exorbitantes egresos millonarios” o se habrá de topar contra la pared. Y eso, en lo legal, lo podría conducir a “masticar fierro” en la cárcel, como todo un delincuente, lo que no podemos aun confirmar, pero si presumir que, “Cuchín”, hizo con el dinero del pueblo matamorense, lo que le dio su reglada gana y ahora “ya no haya la puerta”.

EN VICTORIA, el edil electo XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, al igual que su homólogo de Matamoros, con su equipo de transición, de manera meticulosa estará recibiendo la documentación “bajo estrecha revisión”, porque tampoco permitirá qué, Oscar Almaraz Smer, le deje deudas por doquier, porque sabemos de buena fuente que, “el de la sonrisa apagada”, trae una enorme cola en lo financiero y, en las mismas condiciones se encuentran varios de sus colaboradores, entre ellos “su cotlapache” José Manuel Flores Montemayor, muy pendiente por recursos no justificados en comunicación social del Ayuntamiento victorense, por lo que deberán justificar los estratosféricos gastos millonarios, como, EXPLICAR cómo y de que forma, ha amasado la fortuna cercana a los 7 millones de dólares allá en los Estados Unidos, cuenta bancaria, que en las redes sociales “ha corrido como fuego en reguero de pólvora”.

EN VALLE HERMOSO, el alcalde electo JESÚS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, en la entrega recepción, habrá de mantenerse muy al pendiente, porque el doctor DANIEL TORRES ESPINOSA, “el galeno del mal”, con los recursos del municipio, hizo pequeñas empresas “haciéndola de vulcanizador y de impresor” para él, ser proveedor del Ayuntamiento y dicen que este médico oportunista, “se mamó un titipuchal de lana”, la que de no probar, ante el equipó del alcalde Aldape Ballesteros, será objeto de la denuncia penal correspondiente, porque si no hay comprobación de los gastos millonarios del Ayuntamiento saliente de “la ciudad de las tres mentiras”, el panorama se verá interesante, porque la autoridad legal, “tendrá que poner manos a la obra”, sobre el médico que dijo trabajaría por los vallehermosenses, pero en la realidad, se dedicó más a trabajar para él y su familia, al menos eso es lo que se ha venido plasmando.

EN TAMPICO, la mentora MAGDA PERAZA GUERRA, habrá de extrañar “la silla de la que está enamorada” y no la quiere dejar, porque de ese inmueble a la vetusta alcaldesa, le han venido quedando muchas cosas y principalmente dinero, dinero, con el cual dicen “pagó un departamento” de quien sabe que tantos millones de pesos para una damita joven y bella, con la que, señalan tiene una muy cercana amistad, de cuyo tema, “ya habremos de abordarlo”, porque está sumamente interesante” y por ende esto, obviamente, “no puede quedarse en el anonimato” pero mientras tanto, o LA PERAZA “entrega cuentas claras” a su sucesor alcalde electo JESÚS “Chucho” NADER NASRRALAH o “quien sabe en que palo habrá de tener que treparse”, porque el equipo de transición de Nader, habrá de revisar de manera profunda, todo lo que la septuagenaria, tendrá que entregar de cada departamento de la Presidencia Municipal de Tampico. Asegurándose que hasta el Tesorero Municipal EDGAR ÁNIMAS, tiene también mucho que ver en lo malos manejos financieros del puerto jaibo.

PARA CONCLUIR, diremos que, “los que no hicieron cosas malas como alcaldes, no tienen nada de qué preocuparse”, pero hablar de este “POKER DE ASES”, aguas, porque aducen que “estos creen que la librarán y se podrán ir bien forrados de lana”, pero en fin, como siempre lo he dicho que, “es el tiempo el que para todo os da la razón”.

