            < Políticos que quisieron sacar tajada

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- A los partidos políticos no les ha quedado más remedio que pronunciarse a favor de una donación cifrada en alrededor de un 20 % del monto de sus prerrogativas. Lo hacen cuando están con el agua al cuello, por el malestar ciudadano que ha llegado a su máxima expresión. Son en este momento las instituciones con más alto grado de reprobación en el ánimo de los mexicanos, junto con los integrantes del Poder Legislativo; las más cuestionadas por sus presupuestos que rayan en el exceso.

“Que nadie goce de los superfluo mientras alguien carezca de lo estricto” es una frase de uso corriente entre los veracruzanos, y tiene su origen en el poema de uno de sus hijos predilectos, Salvador Díaz Mirón, periodista, escritor, poeta y diputado de oposición en el porfiriato. Locución que hoy viene como anillo al dedo. Aquí la primera estrofa:

Sabedlo, soberanos y vasallos,

Próceres y mendigos:

Nadie tendrá derecho a lo superfluo

Mientras alguien carezca de lo estricto

No es posible que existan presupuestos suntuarios en las Cámaras de Diputados y en el Senado de la República, mientras miles de personas perdieron sus hogares, o sus enceres con los que ganaban el sustento.

De ahí que los partidos se anticiparon al recorte o reordenamiento que se espera tendrá que aplicar la Secretaría de Hacienda en el proyecto de Ley del Presupuesto 2018 y que vendrá a afectará no sólo a ellos, sino a todas las dependencias del Gobierno Federal.

Está complicado hacer donaciones tomadas de sus prerrogativas, porque no está contemplado en la ley, el trámite se simplificaría al aplicar modificaciones a la Ley de Presupuesto 2018, donde estableciera un recorte del 20 % o del 25 % a gusto del PRI por ejemplo. Y todo lo que se reduzca a los partidos políticos y demás dependencia transferirse a un fondo de reconstrucción para los eventos sísmicos, porque nos estamos olvidando de Tabasco y Chiapas que también tienen daños, menores, pero al fin y al cabo, daños.

Las manifestaciones de aportaciones tomadas de sus prerrogativas, formuladas por los diferentes partidos, les ha dado la oportunidad de que jueguen el papel de nobles donantes, acuerdo que de darse, les permitirá un papel decoroso en este trágico episodio que sufre una parte del país a causa del sismo del 19 de septiembre.

2.- Pero retomando el poema de Díaz Mirón, mire Usted que oportunas resultan para el momento que vivimos, ésta son la 2ª y 3ª estrofa:

Lo que llamamos caridad y ahora

es sólo un móvil íntimo,

será en un porvenir lejano o próximo

el resultado del deber escrito.

Y la equidad se sentará en el trono

de que huya el egoísmo,

y a la ley del embudo, que hoy impera,

sucederá la ley del equilibrio.

Ojo, señores que regentean los partidos, no es caridad, es un deber, es un compromiso solidario con la nación, de todos los mexicanos, pero con mayor razón Ustedes que viven del erario. Es tiempo de sacar el egoísmo y dar equilibrio al presupuesto, inclinándose hacia las carencias más estrictas.

Ese deber es el esfuerzo que todos tenemos que hacer y estaremos haciendo para levantar al país desde nuestras trincheras. Muchos tamaulipecos modestos, a pesar de sus pocos recursos han aportado alimentos o artículos apropiados al momentos, para ayudar a los paisanos en desgracia, y son los que no están en el presupuesto.

3.- Por su parte la clase política no disimula sus propósitos de mercadotécnica electoral, aunque en algunos casos no obtuvieron los dividendos que hubieran esperado. Es el caso del presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong que fue abucheado al acercarse a un edificio colapsado por el sismo. Y es que independientemente de que se trata de una zona con influencia de la izquierda, ¿qué ayuda puede prestar ahí el Secretario de Gobernación?, que no pueda propiciar desde su despacho, es obvio su interés de promoción.

Lo mismo se puede decir del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, Carlos González, quien posó para la foto entregando un paquete de latas de atún. ¡Pero qué necesidad! Y la reacción en redes no se hizo esperar, lo peor del caso es que fue difundido por el aparato de comunicación del Congreso, le falta un asesor de imagen al titular del Poder Legislativo, quien busca aparecer en la boleta electoral de 2018.

Para colmo la donación en efectivo de parte de los diputados no es precisamente muy generosa. 50 dólares, no representan ni siquiera mil pesos por cada uno de los 36 representantes populares de los tamaulipecos. “Políticos pobres, pobres políticos” decía el maestro Carlos Hank Gonzáles. Si se quiere impresionar al ciudadano con capacidad para votar, lo menos que puede hacerse es ofrecer una aportación decorosa, o cuando menos inteligente, que no exhiba sus miserias.

Esta es la mercadotecnia política en tiempos de sismo.