Poniéndole el cascabel al gato

Un sigiloso y hábil gatito mataba a cuánta rata veía, un solo ratón no se le iba vivo y se convertía en cena servida. Los agujeros poco a poco se iban quedando vacíos pues los ratones morían conforme salían, el valor estaba disminuyendo y el hambre creciendo, ese gato hasta parecía que tenía cuernos y cola de diablo por cómo se los comía. -algo así dice la fábula de Esopo-

-continuo- Pero un día a un inteligente ratón se le ocurrió la grandiosa idea de ponerle un cascabel al gato para escucharlo cuando se acercara a ellos, la valerosa idea se compartió una noche que el gatito salió para andar de amante en el tejaban. La idea del ratoncillo valedor se discutió, analizó y aprobó pero jamás lograron ponerse de acuerdo en quién o cuál sería la rata que le pondría el cascabel al gato.

Moraleja… ¿cuántas veces no hemos visto episodios similares en la vida real? Ya no estoy hablando de ratas, ni ratones sino de situaciones que según creamos convencidos de que son las mejores pero resultan enormes desengaños.

¿En manos de quien está el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Javier Hernández Flores? ¿A quién se le ocurrió quererle poner el cascabel al gato con una información tergiversada?

Hace un par de días el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Ciudad Victoria, Eucario Adame Pérez opinó que no procedía la extradición del último gran ídolo priísta tamaulipeco, sin embargo en los medios de comunicación se manejó la postura del juez como un hecho y en el cuerpo de la nota terminaba aclarando que la última y definitiva postura sobre este expediente recaería en la Secretaría de Relaciones Exteriores que hoy ocupa Luis Videgaray Caso, promotor, pivote, pistón, chófer, guarura y amigo personal del precandidato José Antonio Meade Kuribreña. La información se había presentado y difundido como si el güero hubiese ganado una batalla, en la realidad hicieron enojar al gatito que ronronea en la silla del poder.

Esta pésima o mal intencionada decisión de querer ganar un asunto jurídico en la prensa solo reafirma que Eugenio está solo, tan solo que entre tantos tamaulipecos no he logrado encontrar uno que hable bien del ex hombre más fuerte de Tamaulipas. ¡No hay nadie acá afuera!

Lo peor del asunto es que el encabezado mal intencionado surgido desde un informativo local, comenzó a regarse entre los reporteros y corresponsales nacionales hasta llegar a los medios de comunicación transfronterizos, pero sumándole a la desdicha de Eugenio, esto sucedió previo a que el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acudiera a la CONAGO y ante todos los gobernadores y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del mismo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; ejemplificó las violaciones a los Derechos Humanos de los tamaulipecos porque se les haga justicia con el caso de Eugenio, el gobernador que traicionó a los ciudadanos y que está siendo encubierto por la PGR y la camarilla que encabezó Egidio Torre Cantú, por quienes Cabeza de Vaca, instó sean investigados y culpados por solapar a Hernández Flores.

“Cometió diversos actos de corrupción donde dispuso de fondos del estado, creó empresas fantasmas y transfirió dinero a cuentas en los Estados Unidos; el juez opina que por ser mexicano no se le debe extraditar. En esta reunión donde comentamos el tema de Derechos Humanos nadamás quiero manifestar ¿dónde quedaron loa derechos de los tamaulipecos a que se haga justicia?, ¿dónde están los derechos humanos de las vidas y de los huérfanos de miles de desaparecidos? cuyos hechos sucedieron casualmente en la administración de este ex gobernador cuando fue funcionario corruptor y que dispuso para si de los dineros que sirven y que hubieran servido para la salud, para la educación y para la infraestructura de la comunidad tamaulipeca; es por eso que de una manera muy respetuosa solicito ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se abra una investigación en contra de todos aquellos funcionarios que durante años han encubierto a esta persona”.

La postura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, indiscutiblemente tiene sus matices políticos pero nadie puede decir que no se vale, entonces ya con el micrófono en la mano y ante sus homólogos, insistió.

“Se viola el derecho que tienen los tamaulipecos a que se haga justicia ¿qué es justicia? Es llegar a la verdad, es que los culpables sean castigados, es que se repare el daño”, culminó Francisco García Cabeza de Vaca, un tamaulipeco nacido en Reynosa, la ciudad fronteriza tan caliente como el comal de las tlayudas.

Insisto la política es como el dicho “en la guerra y en el amlove, todo se vale”.

