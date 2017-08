POR LA LIBRE

Yo Creo en la UAT

Por Edelmira Cerecedo García.

La manera en que la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos regresa la credibilidad en su fortaleza académica inspira a tener en mente la posibilidad de que el hoy próximo nuevo rector de esta máxima casa de estudios sea un ejemplo real a emular, hoy con la llegada a José Suarez Fernández la Universidad retoma su belleza y su autenticidad de formación de profesionales con entusiasmo para desarrollarse como inspiración para todo el País.

Vale la pena hoy en día el estar orgullosos del Alma Mater de Tamaulipas, donde se corona como una nueva e innovadora manera de hacer Universidad, con inspiración, con la identidad y la seguridad de que cada estudiante podrá ser impulsado y no tendrá que irse de su estado, sino que se debe de preparar para recibir con orgullo aquellos que quieran venir a cursar la carrera a la máxima casa de Estudios.

Mas impulso académico, màs infraestructura, màs apoyo al talento tamaulipeco, por eso hoy Suarez Fernández invita y convence por su apegado espíritu a la Universidad y su autonomía a creer en la UAT, por ello la Asamblea lo ha elegido para que vaya y proponga, para que la sociedad estudiantil se enamore de su universidad y del proyecto que cada uno representa para seguir haciendo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ejemplo en cada uno de sus profesionistas que se forman dentro de esta casa de ESTUDIOS…..#yocreoenlaUAT.

Y vámonos al entorno político.

Dio mucho de qué hablar la pasada Asamblea del Partido Revolucionario Institucional, pero hoy ese ya no es el tema, eso ya paso, ya quedo quien tenía que quedar para bien de ellos, de ti, de mí y de todos, del desgaste de eso ni hablemos, quedaron aturdidos, y algunos lastimados en su ego, no hablo por Alejandro Guevara Cobos, pero en fin Sergio Guajardo Checo para los amigos, está hoy ya sentado en el PRI, instalado ya dio su primera rueda de prensa, ya dijo lo que todos querían escuchar, que van hacer una oposición de señalamientos, que van a tener con queso las gordas para el 2018, y además que va ir a Reynosa con gasas y con toquecitos morados para que rápido cicatrice la herida.

El golpeteo que se dio al interior del PRI, se nota, no existe fiesta como en aquellos tiempos, la democracia es parte de las grandes guerras y esta guerra al interior del PRI estuvo de mírame y no me toques, Sergio Checo Guajardo, estuvo cobijado con un equipo que sabe operar fuera y dentro, y hasta me atrevo a decir que Sergio es solo el medio de demostrar a ese equipo, pues sabemos y no podemos hacernos los que no, que Sergio Guajardo no es lo que el Mundo PRIISTA DE TAMAULIPAS ESTABA ESPERANDO , sin embargo, supieron dar pie a quienes saben hacer su trabajo para poder tener menos fricciones y enfrentamientos con el propio dueño del sistema en este momento.

Asì que a esperar que se acomoden las piezas de este organigrama, y ojala que sea efectivo, y concreto, nuevo e inspirados para los priistas, que la renovación sea al mil, que el mismo himno del partido cambie, para que se retomen las ganas de participar con un PRI que no sea un templo de sacrificios, sino un ejército de soldados que vayan por todo, esta faceta de nueva de Sergio Guajardo habrá que conocerla en la elección a candidatos para las próximas elecciones del 2018, que si se va a ver realmente que el PRI cambio, deje de que se llegue el día, no se puede juzgar antes.

Antiguo Morelos

Por instrucciones del Presidente José Antonio Rivera Espinoza, personal de la dirección de obras públicas se realizaron trabajos de rehabilitación del camino que conduce a el fraccionamiento Vivamos y El Ejido Tanzapan, todos estos trabajos se realizan atendiendo la petición que hicieran los habitantes de estas localidades.

Así mismo se continuara trabajando en los demás caminos y calles de todo el municipio, ya que es prioridad de este gobierno municipal que toda la población cuente con accesos en buenas condiciones para sus comunidades.

De la misma manera se da mantenimiento en las luminarias de la Presidencia Municipal, esto para que se trabaje con mayor seguridad, sin lugar a duda la prioridad del Alcalde ha sido que la gente pueda retomar la confianza de que se trabaja para el bienestar de cada uno de los habitantes de este municipio.

Xicoténcatl

Este próximo 6 de septiembre se llevara a cabo el 1 Informe de Actividades del Alcalde de Xicoténcatl Vicente Verastegui Ostos, mucho que decir, mucho que hacer aún, pues no existe un dìa en que no se esté llevando a cabo una obra de rehabilitación, transformación y mejoramiento de la infraestructura de esta Ciudad, sin dejar de un lado la ayuda, que día a dìa se brinda a los habitantes, el trato cercano a la gente a través del DIF que preside la Señora Noemy González de Verastegui.

Xicoténcatl tiene beneficios que son ecos de la gestión constante de su Presidente Vicente Verastegui, quien sabe que puertas tocar para poder traer beneficios que sean para poder ser competitivos con los demás municipios, siendo este uno de los que tienen un eco por la industria azucarera que es de las de mejor calidad.

Ocampo

Un 10 es lo que se sacó el Alcalde Pedro Javier Muñiz el pasado viernes que realizo la entrega de Mochilas a los niños de las diferentes primarias de este Municipio, una gran ayuda, pero sobre todo, un gran símbolo de tener claro que cuando se quiere, se puede dar siempre un poco y un plus por la gente que sabes te dio un voto de confianza.

Pedro es un Presidente joven, que tiene madera para ver donde es donde se requiere poner siempre la mano para ayudar, el gasto escolar es realmente pesado para muchos padres de familia, por ello, entregarles una mochila, a cada uno de los alumnos significa una gran contribución a la economía de los ocampenses.

Un Presidente diferente, que se entrega, que ama, y que tiene la pasión política por impulsar a su Municipio, cada acto, cada apoyo, cada obra que se esfuerza en ser permitida por el gasto corriente es para el un orgullo que puede demostrar que ser Alcalde y tener poder no es sentarse y esperar a que los recursos para algo lleguen, sabe que es tocar puertas, poner una parte y si se puede poner el 100 pero que nada se quede a la mitad, que Ocampo crezca, que se vean los hechos y que la gente se de cuenta de que es asì como se demuestra el querer a la gente, el ayudar en un poquito a una parte de Tamaulipas, como lo es el Vergel de Ocampo.

El Mante

Muy agradable la felicitación que el Presidente Municipal Juan Francisco Leal Guerra envio a los abuelitos en su dìa, y màs porque además mañana en las instalaciones del DIF se llevara a cabo un evento para festejar a esos hombres y mujeres que solo saben regalar amor, asì que la Presidenta del Sistema DIF Mante Juanita Lara y su esposo el Edil Juan Francisco Leal Guerra estarán conviviendo amenamente con los abuelitos.

COMAPA VICTORIA

En la COMAPA Victoria el trabajo que llevan a cabo es màs que eso, difícilmente se puede explicar y entender que el servicio de agua potable y alcantarillado, no es de magia, ni cuesta un peso, es màs que eso, cada bomba para suministrar, las tuberías, y hasta el terreno donde se realizan las obras es complejo, bajar el recursos y poder proporcionarlo no es fácil, sin embargo el Gerente Gustavo Rivera hace un esfuerzo màs que doble, tratando de que las familias de colonias lejanas no padezcan la falta de agua, por ampliación y obras, o simplemente por la falta de esta para poder llevarla hasta las llaves de cada hogar, por ello, día a dìa, se ve en diferentes situaciones, que son por demás difíciles en algunas personas de entender.

El agua es derecho de todos, es un servicio, pero la Ciudad cada vez se urbaniza màs y la proyección de los conductos para llevar el agua, van quedando rezagados y a veces van siendo mínimos, sin embargo màs del 50 % de mejora y de asistencia a la sociedad se ha dado en esta administración donde el gerente Gustavo Rivera con el equipo que trabaja, la gente del sindicato unen esfuerzos por los victorenses.

POR CIERTO QUE CREEN COMAPA MANTE, NADA DE NOVEDAD PERO MAÑANA DE 8:00 DE LA NOCHE A 4:00 DE LA MADRUGADA SE SUSPENDERA EL SERVICIO DE AGUA EN TODA LA CIUDAD, NO SE SI ES VERDAD O ES BROMA, PUES EN MUCHOS LUGARES DESDE HACE UNOS MESES EL AGUA SOLO SE VE DE VES EN CUANDO PASANDO POR LOS GRIFOS.