POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

POR PRIMERA VEZ EN MEXICO, “MANUELOVICH Y LOS RUSOS”

Como que el gobierno de México ha hecho poco caso a la advertencia de Estados Unidos, en el sentido de que Rusia va a meter las manos en el proceso electoral 2017-2018 que está en marcha, elecciones en las que estará en juego la Presidencia de la República.

Obviamente el candidato presidencial y dueño único de MORENA, Andrés Manuel López Obrador –que sería el gran beneficiado– le quita importancia al pitazo del gobierno estadounidense y hasta se pitorrea autonombrándose y publicitándose como “Manuelovich”, asegurando a la vez que “está en espera del oro que le va a mandar Rusia en un submarino”.

Sin embargo para algunos senadores de Estados Unidos el tema es serio y aseguran que Rusia está usando “tecnología sofisticada” para influír en las próximas elecciones presidenciales en México, las que se van a realizar el próximo Primero de julio, pero con sus payasadas López Obrador se encarga de desvirtuar la denuncia, para lo que ya porta la camiseta de “Manuelovich”.

Los senadores de Estados Unidos, Bob Menendez y Marco Rubio, ya incluso por escrito le han solicitado al Secretario de Estado, Rex Tillerson, que durante su visita a México y América Latina plantee el tema de la posible intervención rusa en los procesos electorales, como lo dio a conocer el miércoles CBS News.

“Escribimos para instarlo a elevar la importancia de sistemas electorales fuertes e independientes en México y América Latina de manera más amplia”, asentaron en la carta que ambos enviaron a Tillerson, al que al mismo tiempo le piden que inste a México y otros países a contar con la ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para salvaguardar sus elecciones.

CBS News recuerda en su publicación el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HR McMaster, destacó los esfuerzos rusos para influír en México a finales del año pasado.

Ante la avalancha de las próximas elecciones presidenciales éste año en el hemisferio occidental, los senadores norteamericanos están preocupados por el potencial de explotación, ya que señalan que los sistemas electorales débiles pueden ser fácilmente explotados y manipulados por maliciosos actores como Rusia.

En Tamaulipas el PRI ya tiene amarrados y registrados a los precandidatos que van por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, para contender en las elecciones del próximo Primero de Julio por las diputaciones federales de los nueve Distritos federales y las dos senadurías de la Primera Minoría con Yahleel Abdala Carmona en la primera posición y en la segunda, el también diputado federal, Alejandro Guevara Cobos, él que lleno de optimismo nos aseguró ayer jueves después del mediodía que van a ganar.

El registro de los precandidatos a Diputados Federales del PRI se llevó a cabo ayer jueves en las instalaciones del ICADEP, figurando para el Primer Distrito, Juan de Dios Juanes Carrizales; Benito Sáenz Barella, por el Distrito Dos; Yesenia Hernández, por el Tercer Distrito; por el Cuarto Anto Tovar García y Alejandra Cárdenas Castillejos por el 5º. Distrito.

Por el Sexto Distrito va Florentino Sáenz Cobos, por el Séptimo Griselda Carrillo; Elvia Elguera por el Octavo Distrito y por el Noveno, Gustavo Rico Saro. Ahora solo resta que la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional les de su bendición y los nombre candidatos, lo que se sucederá en fecha próxima.

Por el lado de MORENA en razón de que los registros de los candidatos o precandidatos se llevó a cabo el miércoles a puerta cerrada, solo disponemos de los resultados que a través de un boletín diéron a conocer, en el que aseguran que se registraron un total de 148 precandidatos a Presidencias Municipales y síndicos, de los que 69 aspiran a las presidencias municipales de los 43 Ayuntamientos y 79 a las sindicaturas. Como lo confirmó el presidente del Consejo Político Estatal, Antonio Leal Doria.

Agregó que la cifra puede aumentar, ya que hay posibilidades de registros de ciudadanos externos a MORENA en la Ciudad de México, pero, pero, pero, esos registros se darán a conocer hasta la próxima semana. Reveló que se estuvo dialogando con los ex alcaldes de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios y Carlos Canturosas Villarreal, pero precisó que de momento no tienen confirmado nada de la dirigencia nacional.

Dijo que los registros en Victoria fuéron solo para los aspirantes a alcaldes y síndicos y remarcó que los registros de los aspirantes al Senado y Diputados Federales ya se hiciéron desde el pasado 8 de diciembre en la Ciudad de México.

El delegado de BBVA, Carlos Torrres, sostiene que en el corto plazo preocupa más el repunte de la violencia en México, que el resultado de las elecciones presidenciales de julio próximo. Lo que como analistas políticos nos parece lógico ya que muchos de los mexicanos consideran que no se “remedean” en nada si gana el verde, el azul o el amarillo, porque en los tres casos su situación va a seguir siendo la misma y con la violencia su vida y la de los suyos está en juego.

El nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se las ingenió para no pisar callos ni lastimar a su antecesor Miguel Angel Osorio Chong, ya que en la conferencia de prensa que tuvo para informar sobre la estrategia de seguridad desplegada en las ciudades con mayor violencia en el país, dijo que el resultado fue positivo, pero, pero, pero, precisó de inmediato que no por eso se va a prescindir de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues no existen las condiciones.

Enrique Cárdenas del Avellano, al que no se le hizo su nominación como candidato a senador en éste proceso electoral, dijo estar dispuesto a dar su apoyo sin resentimientos a los candidatos del PRI, a pesar de no hacer sido tomado en cuenta. Adelantó que esperará los cinco años que faltan para ver si le toca ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Por cierto estudiantes y maestros de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajan la propuesta “Plan Maestro Laguna del Carpintero”, que busca contribuír a la transformación y conservación del entorno de éste importante sitio natural ubicado en el corazón de Tampico.

Con ese fín se llevó a cabo un taller y sesión de trabajo del Centro de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la FADU del Centro Universitario del Sur de la UAT, en el que se definiéron aspectos generales de la propuesta, tales como la edificabilidad y morfología.

El Dr. Miguel Angel Bartorila Galleto, jefe de grupo de trabajo a cargo del proyecto, explicó que se busca generar diseños novedosos de manzanas de vivienda vertical, tomando en cuenta la viabilidad económica, asociada a la diversidad urbana en relación a los aspectos abiertos. Apuntó que es uno de los proyectos más importantes para el futuro desarrollo de la región que repercutirá positivamente en todos sectores de la sociedad del sur de Tamaulipas.

