David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Por un “Catfish” la desaparecen

El internet ha revolucionado la comunicación de las personas. También se ha convertido en el principal buscador del amor. Hombres y mujeres de todas las edades están en Badoo, Tinder, WhatsApp, Twitter y Facebook, pero un Catfish, puede cambiarlo todo.

Cuando buscas el amor a través de estas plataformas corres el riesgo de que el usuario con el que te estás ilusionando sea una identidad falsa, es posible que te estés arriesgando no sólo al rechazo, sino que te estás exponiendo a caer en una red de traficantes de personas. ¡Si no tú, tal vez algún menor de los que viven en casa si no se está al pendiente!

Alondra Yamilet, es una joven regiomontana de 17 años de edad que viajó hasta Tampico, Tamaulipas para encontrarse con su novio de Facebook con quien sostenía una relación desde hace tres años, pero al llegar al sur de la entidad tamaulipeca, Alondra se encontró con que el joven apuesto y presunto ganadero, resultó ser un hombre de 43 años quien se identificó ante la Policía Estatal Acreditable como Antonio Saucedo Hernández, quien supuestamente era el peón del verdadero novio de Facebook de Alondra Yamilet a quien había tenido encerrada desde hace una semana en un hotel de la zona costa de Tamaulipas, mientras en Monterrey era buscada por sus padres quienes la habían reportada como desaparecida.

Según la declaración de la adolescente, jamás había conocido personalmente a su novio y decidió viajar hasta Tampico para encontrarse con él, pero todo resultó ser un engaño. Por fortuna fue rescatada por los policías estatales, en uno de los operativos permanentes en Tampico, sin embargo el hombre de 43 años quedó en libertad ya que ni la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León y la de Tamaulipas, tuvieron cargos judiciales en su contra.

Son los jóvenes menores de 20 años los que más utilizan las redes sociales interactuando con personas desconocidas y en alto riesgo. Por eso se recomienda a los padres fortalecer la confianza con sus hijos, que no acepten a ningún desconocido y que los adultos tengan las contraseñas de las cuentas para evitar que sean víctimas o victimarios del Catfish y muchos otros riesgos qué hay en los protocolos de internet.

