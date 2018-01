La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PORQUE LE TIENEN MIEDO A JORGE “N”, O QUE LES SABE

Que bien que la Procuraduría General de Justicia en el Estado, no haya soltado al criminólogo mexicano Jorge Fernández González, virtual asesino de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans…. Pero que mal que el juez que conoce del caso le haya dictado solamente dos años de prisión preventiva. Crímenes como el de María de Pilar, en despoblado, todavía en el siglo pasado él o los asesinos eran fusilados, sin ningún miramiento.

Lo que creemos que es precisamente lo que está haciendo falta en México, que se aplique la ley conforme a Derecho y que ya se dejen de andar con tibiezas, que es lo que está dando pié a que la delincuencia organizada este rebasando tanto a las autoridades federales como de los estados.

Afortunadamente el Juez Décimo Segundo de Distrito negó el juicio de amparo que solicitó la defensa de Jorge González Fernández, el que antes de acabar con la vida de su esposa María del Pilar Garrido Santamans, como criminólogo de profesión daba clases relacionadas con seguridad pública en la Universidad de Policía y Justicia de Tamaulipas, pero no por eso lo vayan a querer exonerar del horrendo crímen que cometió, asesinato que para nosotros como periodistas ha sido uno de los más bestiales en los últimos 50 años.

Hay algo que no nos deja ver con claridad el porque las autoridades judiciales han sido tan tolerantes con Jorge González Fernández, quizás porque dio clases en la Universidad de Policía y Justicia de Tamaulipas, pero, pero, pero, ya no lo esm porque de la noche a la mañana se convirtió en un delincuente más que está bajo proceso, pero los responsables de procurar e impartir justicia como que le tiene miedo.

Por cierto a la petición de sindicatos canadienses de incluír el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral del TLCAN se sumó un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes, quiene pidiéon al gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los bajos salarios como por la libertad sindical.

Aunque usted no lo crea las gasolineras de Francia ya tienen presencia en México. La petrolera multinacional Total ya abrió su primera estación de servicio en Lomas de Chapultepec, que es la colonia donde viven los riquillos del Distrito Federal, pero la firma Total ya anunció incluso que abrirá 100 más en éste mismo año y otras 150 en el 2019.

Durante la inauguración de su primera estación de servicio, Alejandro Duperet-Prowx, director general de Total en México explicó que el ritmo de aperturas de estaciones de servicio con marca propia va a depender de cada obra, toda vez que el esquema es reconvertir estaciones de servicio que pertenecen a la Franquicia PEME X .

En lo personal creemos que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue más que claro cuando les dio a conocer a los integrantes de su Gabinete que aspiren a un cargo de elección popular en la jornada del próximo Primero de julio, les pidió llanamente y sin rodeos que dejen el cargo.

El que quiera participar –dijo el Jefe del Ejecutivo Estatal –pues ya sabe lo que tiene que hacer, pa’ empezar tiene que dejar el cargo– con ello les hizo una clara recomendación a los suspirantes.

Por cierto el Scotianbank estimó que la renegociación del TLCAN se extenderá hasta el 2019, por lo que éste banco ve poco probable un escenario de término del acuerdo en el presente año.

El economista en jefe de la firma, Mario Correa, dijo que se prevé lograr un acuerdo para los tres países socios y en caso de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida romper de golpe con el pacto, se entraría a una etapa de procesos legales que prolongarían el término del acuerdo. “El TLCAN no se acaba en el 2018”, remarcó.

Muy lamentable el fallecimiento de don Valentín Ortiz Andrade, el que en vida fuera gran amigo del entonces gobernador del estado, Américo Villarreal Guerra, el que durante su gobierno lo hizo dirigente de los pequeños propietario rurales. Un gran hombre, cuyo legado para sus hijos, sus amigos y las nuevas generaciones será por siempre la limpieza de su trayectoria y su gran afán por servir a la gente del campo. Descanse en Paz.

Supuestamente el viernes 26 de enero Manlio Fabio Beltrones y José Antonio Meade tenían programada una reunión, no sabemos si el encuentro entre ambos de llevó a cabo, ya que desde el jueves comenzaron a circular datos falsos con la intención de reventar la renión entre el candidato del PRI a la Presidencia de la República y el otrora senador, ex gobernador de Sonora y también ex dirigente nacional del PRI.

Como era de esperarse no trascendió de que hablaron; esas conversaciones son top secret en cuadro chico, Ojalá y que Meade estuviera contemplando a Beltrones para hacerse cargo de su campaña , porque a decir verdad el otrora Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, por muy amigo que sea del Presidente Enrique Peña Nieto, no la levanta. Todavía esta muy verde. Con Manlio Fabio Beltrones en una semana o 15 días veríamos los resultado.

Dice el virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, asegura que el principal anhelo de los mexicanos es la seguridad, por lo que en su campaña se enfocará en propuestas para regresar la tranquilidad a todos los mexicanos.

El primer reclamo, el principal, el reclamo mas sentido es que quieren y queremos todos un México más seguro, un país en el que estemos tranquilos y una nación en la que estemos en paz”, remarco.

Meade kuribreña se reunió en privado con el Ex Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en Pachuca, Hidalgo, la tierra del Chino.

Por cierto el sábado por la noche hubo un panel en la televisión cuyo conductor fue Carlos De Negri y entre los participantes estuviéron Roy Campos, que es dueño de la empresa encuestadora Mitofsky y dos destacados consultores en política. De Negri se fue directo al punto y les preguntó a los tres si desde su punto de vista López Obrador tiene posibilidades de ganar en las elecciones del próximo Primero de Julio.

De inmediato Roy Campos respondió que el tabasqueño tiene posibilidades de ganar, posibilidades que también tuvo en las elecciones presidenciales del 2006 y el 2012, pero en los dos procesos perdió. Otro de los tres también admitió que el tabasqueño tiene posibilidades de ganar. Lo que nos llamó la atención es que ninguno de ellos, haya dicho que López Obrador está ganado ni mucho menos

que ya tiene el triunfo en la bolsa, como lo pregonan sus voceros.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx