EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Pre registro del PRI, caos y anarquía

Como sucedió tras la sentencia bíblica en la que Dios castiga a la humanidad con la confusión de lenguas [después del diluvio, Dios le ordenó a la humanidad, “Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra”, pero la humanidad decidió hacer exactamente lo contrario: “Y En respuesta, Dios confundió las lenguas para que ya no se pudiesen comunicar con los demás”], así el PRI de hoy, cuyas corrientes políticas acuden en tropel al pre registro como aspirantes a senadores y diputados federales, en un clima de turbación y aturdimiento por el caos que heredó el ex gobernador EGIDIO TORRE, y la lucha por el poder.

… Y el lunes, la locura.

Pues la emisión de la Convocatoria para el registro de aspirantes a presidentes municipales, provocará que cientos de priistas -protestas y tomas de partido de por medio-, exijan al PRI ser tomados en cuenta al considerar que la designación de candidatos, sea por Convención de Delegados o por Comisión de Elecciones, vulnera sus derechos políticos y obstruye la participación democrática de las bases en procesos en los que se les había prometido inclusión.

Por lo pronto, hoy a las 10:00 horas el PRI abrirá su proceso de pre registro a quienes aspiren a candidatos a senadores y diputados federales, en una sesión en la que no se descarta un choque de corrientes entre los seguidores del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y el diputado federal BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, a pesar de que el ex mandatario está bajo cuestión y carece de toda autoridad moral para intervenir en el PRI, al que habría entregado a la oposición en arreglos en lo oscurito a cambio de impunidad.

Por parte de TORRE, se anotan MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, en Matamoros; ALEJANDRO ETIENNE y CARLOS MORRIS, por Victoria; FLORENTINO ARRÓN SÁENZ, por Mante y GRISELDA CARRILLO, por Altamira, entre otros.

Por el otro lado y si BALTAZAR decidiera no contender como candidato a Senador en la elección del 1º de julio, se da por hecho que el candidato de unidad será el diputado EDGAR MELHEM SALINAS.

De cualquier modo, es un hecho que las propuestas del PRI a senadores y diputados federales serán “Candidatos de Unidad”.

De ahí que los consensos y las negociaciones todavía anoche estaban al rojo vivo, pues se presume que las candidaturas del PRI se decidirán aquí, en territorio, entre la militancia, Pero-Con-La-Venia del Comité Ejecutivo Nacional.

Al interior del PRI se da por hecho que la Selección-Interna-De-Candidatos, generará si no una desbandada, sí un repliegue de la facción que resulte Menos-Favorecida con las candidaturas.

Y bajo esta perspectiva, se presume que el egidismo se retirará del campo de batalla electoral, no solo Porque-No-Tienen ‘activos’ experimentados en logística electoral, sino porque Y-Básicamente, sus componentes representan Sumas-Que-Restan.

Particularmente EGIDIO, quien bajo su gobierno ninguneó a la Clase Política priista tamaulipeca, a quienes aplicó rígidas exclusiones que los obligó a buscar abrigo político en otras entidades, como sucedió con el ‘geñismo’ a quienes EGIDIO, en una acción de ingratitud, hizo a un lado en el momento de integrar su Gabinete.

Hoy, en vísperas de iniciar otra historia, EGIDIO TORRE sigue ‘emperrado’ en meter la mano en el proceso de Selección de Candidatos, pese la Auditoría Superior del Estado ya le tomó la placa y lo trae de encargo.

EL LUNES, LAS ALCALDÍAS

Y mientras el Directivo estatal del PRI prepara el registro formal de los candidatos a la LXIV legislatura federal, centenares de aspirantes a los Ayuntamientos se estarán preparando para su propia faena.

De acuerdo con el presidente del CDE del PRI, en Tamaulipas existen casi un centenar de aspirantes a los Ayuntamientos, pues consideró por cada municipio existen por lo menos dos precandidatos.

Otras fuentes revelaron que el PRI registrará un “escurrimiento” hacia otros partidos, al no ser postulados por el suyo.

RÍO REVUELTO

Desde otra perspectiva, los partidos PAN y MORENA serán los “beneficiarios” de la desbandada que se dé en el PRI, pues ya desde ahora se habla de ‘prospectos’ priistas a ser postulados, pero por siglas ajenas a su partido de origen.

Como son los casos de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO en ciudad Madero, quien podría ser postulado a la diputación federal por el VII distrito por MORENA; o los casos de la propia alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, quien podría ser invitada por el PAN para la diputación federal por el VIII distrito, con cabecera en el puerto Jaibo.

Otro caso podría ser el del ex diputado local priista JAVIER VILLARREAL TERÁN, quien podría ser postulado como candidato a diputado federal por el VI distrito, con cabecera en ciudad Mante; el de RAMÓN GARZA BARRIOS, en Nuevo Laredo, es otro caso, algo similar con el ex líder de las juventudes priistas del PRI en Reynosa, ARMANDO GARZA BARRIOS, quien espera que MORENA lo postule.

El caso más reciente es el del ex candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, ERNESTO ROBINSON TERÁN, quien espera ser postulado por el PAN a la diputación federal por el IX distrito, con cabecera en Reynosa.

ROBINSON TERÁN, ex diputado local por Reynosa, se mantuvo en el “arrancadero” por la candidatura del PRI a la alcaldía de esa frontera para esta elección del 1º de julio, pero sorpresivamente dio el viraje hacia el Partido Acción Nacional, en una decisión que presume intensas “negociaciones” previo a la decisión.

En 2016, al participar como candidato del PRI a la alcaldía, perdió la elección ante la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, y todo apuntaba a que ROBINSON sería esta vez nuevamente candidato del PRI a la alcaldía.

Tanto así se creía, que voceros oficiales del PRI presumían que la precandidatura de ROBINSON fue producto de un acuerdo general de todos los grupos políticos de Reynosa, por lo que la declinación de ERNESTO todavía está envuelta en una densa cortina de misterio.

Por asociación temática, deje decirle que como parte de las tareas de colaboración y acompañamiento, las consejeras y consejeros del Instituto nacional Electoral (INE) Pamela San Martín, Claudia Zavala, Jaime Rivera y MARCO ANTONIO BAÑOS, se reunieron con integrantes del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), así como del Consejo Local del INE en la entidad, para conocer los avances en la preparación del Proceso Electoral 2017-2018, así como de la elección concurrente de Ayuntamientos, que se celebrarán el próximo 1 de julio.

El Consejero MARCO ANTONIO BAÑOS resaltó la importancia de la visita a Tamaulipas, porque permitió la revisión de temas operativos con el IETAM, en lo correspondiente al proceso de integración de las mesas directivas de casilla y sobre el tema de la seguridad en el estado, ante lo cual precisó que este último aspecto no es competencia directa del INE, pero adelantó que las situaciones de inseguridad que se conozcan serán turnadas oportunamente a las instancias competentes.

Al IETAM e INE, agregó, les corresponde garantizar las condiciones para el ejercicio libre del derecho al voto y a las distintas instancias del Estado Mexicano, en su ámbito de competencia, garantizar las condiciones para que se pueda llevar a cabo la seguridad.

En su intervención, la Consejera CLAUDIA ZAVALA comentó que el INE está llevando a cabo todas sus actividades normales y actualmente están trabajando en el proceso para nombrar a la próxima Presidenta o Presidente del IETAM.

De otro lado, en Matamoros, en reunión con integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación -CANACINTRA-, el presidente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, expuso los proyectos de la Agenda Municipal 2018, próximos a arrancar, y anunció la depuración de agentes viales, para garantizar el buen desempeño de los servidores públicos.

En respuesta a planteamientos de los empresarios de este organismo, que preside VALENTÍN CONTRERAS MEJÍA, el presidente DE LA GARZA, informó que el Grupo de Coordinación Matamoros, representado por los tres niveles de gobierno, (Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Tamaulipas y el Gobierno Municipal); acordaron este miércoles, aplicar la medida en el caso de aquellos elementos que tengan antecedentes, en la Contraloría Municipal.

Y no serán acuartelados. Causarán baja, porque hay buenos elementos que desempeñan su función correctamente, por ello reciben un sueldo, ya que de nada serviría acuartelar a los abusivos y pagarles por no hacer nada.

La medida se hará efectiva en febrero y se notará el cambio, reafirmó.

Recordó que al iniciar su gestión, había anarquía y se ha puesto orden poco a poco, de manera que el objetivo es contar con elementos que no abusen de su función. De manera que ya se están capacitando elementos que cumplan con los requisitos de ética y responsabilidad de un buen servidor público.

Así mismo, les informó que en breve se implementará un sistema en el cual, se tendrá registro de aquellos infractores, y que por primera vez recibirán únicamente una amonestación, pero al cometer la segunda falta serán sancionados económicamente.

En el presídium, el presidente estuvo acompañado por Arturo Gómez Ibarra, secretario de Fomento Económico; ROGELIO GARCÍA TREVIÑO, vicepresidente de CANACINTRA; EDUARDO TORRES VELAZCO, tesorero de dicha cámara, así como ISMAEL GARCÍA, director de comercio de dicha dependencia.

Por cierto, en Reynosa, el Gobierno Municipal celebró en conjunto con la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rhode de la UAT, este viernes, el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la participación de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ; el director de la Institución educativa, MANUEL ZÚÑIGA ALANIS; ELIACIB LEIJA GARZA, Director de Medio Ambiente del Municipio y de alumnos y maestros.

La doctora MAKI ORTIZ resaltó el motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, y aseguró que el reto de gobernar Reynosa era muy grande, no tenía camiones de basura: “nos dimos a la tarea de juntar ese recurso para comprar camiones recolectores de basura nuevos”, luego, dijo, “se consiguió un depósito para la disposición final a uno de los precios más bajos de todo el país, además de que se busca sanear el basurero ‘Las Anácuas’, para resarcir el daño causado”.

Correspondió al Dr. MANUEL ZÚÑIGA ALANÍS, dar la bienvenida a la presidenta MAKI ORTIZ, a quien le reconoció; “sabemos que ha trabajado y está trabajando en algunos proyectos para el cuidado del medio ambiente y estamos muy contentos e igual pedirle que como institución de educación pública de la UAT, siempre está atenta a este tipo de eventos, y en lo que podamos ayudarle”.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, ELIACIB LEIJA GARZA, participó con una exposición sobre la actividad de la dependencia realiza con el interés de cumplir con el interés del Gobierno de Reynosa.

De otro lado, le participo que en Nuevo Laredo, a partir del 29 de enero, las personas que acudan a la Oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para tramitar su pasaporte, deberán esperar 14 días para la entrega, debido a una escasez de cuadernillos a nivel nacional.

El aviso lo recibió este viernes la Oficina Municipal de Pasaporte de parte de la Delegación Estatal de la SRE, informó AGUSTÍN CHAPA TORRES, director de la dependencia.

“A partir del lunes de la siguiente semana, el tiempo de entrega de pasaportes se extiende de una semana a 14 días, por una disminución de libros, por lo que están esperando que el proveedor vuelva a surtir los cuadernillos para normalizar la entrega”, explicó el funcionario.

Refirió, que el ciudadano que esté interesado en obtener su pasaporte deberá considerar que le tomará aproximadamente un mes de espera entre programar la cita y la entrega del salvoconducto.

“Tenemos la agenda saturada para trámite hasta el 16 de febrero, entonces quien desee tramitar tenga en cuenta que tardará un poco más, pues las citas serán después de este fecha más los 14 días de espera para la entrega del pasaporte”, reiteró CHAPA TORRES.

En otro tema, la Décima Primera Asamblea Plenaria que realiza la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), en Guadalajara, Jalisco, es un espacio en el cual los legisladores han podido intercambiar experiencias que contribuirán en consolidar el marco jurídico de los Poderes Legislativos, poniéndolos a la vanguardia en temas centrales como la responsabilidad frente a los derechos humanos.

El Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, en su calidad de Coordinador Regional de la COPECOL y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, resaltó que esta plataforma nacional invita a prepararse y mantenerse a la vanguardia de las acciones parlamentarias que se dan en los diferentes Congresos de los Estados en el País.

Durante la jornada productiva de este viernes, se llevó a cabo un foro, donde se abordó el papel de los Congresos locales ante las políticas migratorias, en cuanto a este tema, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, ha trabajado arduamente, destacando la aprobación de diversos exhortos en esta materia y la realización del Primer Foro Parlamentario “Migrantes Tamaulipecos 2017”.

La inauguración de estos trabajos estuvo a cargo del Secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA; el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ; el Gobernador de Jalisco, JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ; PASCUAL SIGALA PÁEZ, Presidente de la COPECOL y HUGO CONTRERAS ZEPEDA, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco.

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la graduación de egresados de las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ciencias Ambientales y Telemática; así como de la Especialidad en Telecomunicaciones e Informática, Generación 2017 de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC).

En el significativo acto académico celebrado en el Teatro Juárez de esta capital, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ estuvo acompañado por el Director de la FIC, JOSÉ HUGO SILVA ESPINOSA; el Decano, LUIS CHARLES JIMÉNEZ; y el profesor del plantel universitario Dr. WILVER ENRIQUE SALINAS CASTILLO, cuyo nombre llevó la generación saliente.

También estuvieron los coordinadores de carrera, JAVIER HERNÁNDEZ MELÉNDEZ (Agronomía); LORENZO HEYER RODRÍGUEZ (Ambientales); y MARIBY LUCIO CASTILLO (Telemática); así como el Secretario Académico, VICENTE PAUL SALDÍVAR ALONSO.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.