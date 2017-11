Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Preferencias, vistazo a la realidad partidista.

Con los precandidatos independientes a todo lo que da en la búsqueda de apoyos para que el INE, pueda autorizar su participación en la contienda por la silla presidencial en la elección de julio de 2018, los escenarios no cambian mucho, la disputa sigue entre los dos partidos grandes, el PRI y el PAN y el nuevo, pero, con candidato viejo, Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN.

El trabajo realizado por la empresa de Roy Campos, para un periódico de la capital del país, simula a los ciudadanos consultados que la elección presidencial fue ya inquiere respecto a quien darán su voto y, aunque un 23 por ciento no contesta, el 24.5 por ciento dice que lo haría por la coalición del PAN con el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano.

El PRI y el Partido Verde Ecologista de México, son la segunda opción ya que logran el 21.1 por ciento de las preferencias y la alianza ente el PMRN y el Partido del Trabajo, se queda en el tercer sitio con el 20.6 por ciento de apoyo.

Un dato adicional que debemos tener en cuenta es que, en la zona para candidaturas independientes, hay un aumento en la intencionalidad del sufragio, porque de andar en la línea basal, es decir de entre uno y dos por ciento, aparecen por debajo de los 10 puntos y ello se debe a la presencia de la señora Margarita Zavala de Calderón, quien, ante la dificultad de que el PAN, que fuera su partido, le diese la oportunidad de ser candidata presidencial, prefirió renunciar y registrar su proyecto como independiente.

A estas alturas del año, cuando los partidos políticos tienen que trabajar para cumplir con la responsabilidad que tienen ante las Leyes Electorales, más cosas se ven claras a través de los sondeos de opinión que las empresas realizan para tratar de leer lo que piensa y quieren los ciudadanos de la elección del 2018, que se supone será la más competida.

Cuando se trata de saber d las preferencias hacia los partidos el PAN está por encima del PRI con casi un punto porcentual, pero, ambos están por debajo del PMRN, que, al PAN le saca 0.3 puntos y al PRI 1.2 por ciento, en un escenario donde el Acción Nacional bajó 0.3 por ciento respecto a la misma lectura de intención del voto, pero, en el mes de agosto que fue de 19.3 por ciento.

El PRI subió en ese mismo período un 0.6 por ciento, al pasar de 17.5 en agosto a 18.1 por ciento en octubre, mientras que el PMRN, subió 0.8 por ciento al pasar de 18.5 en agosto a 19.3 en la medición de octubre.

Los que dieron el brinco en este mismo período fueron los independientes, porque del 3.4 por ciento que tenían en agosto y un porcentaje similar prevaleció del septiembre del año pasado, se ubicaron en el 6.1 por ciento de preferencias, es decir, subieron 2.7 puntos porcentuales y todo se lo deben a la llegada de la señora Zavala de Calderón.

Los que siguen a la baja en preferencias son los perredistas, porque del 7.8 por ciento que tenían hace un año, andan en el 5.1 por ciento, perdió 2.7 puntos porcentuales y lo mismo sucede al otro presunto aliado del PAN, el Partido Movimiento Ciudadano, porque del 1.6 por ciento bajó al 1.2, es decir, perdió o.5 puntos porcentuales.

Por lo que hace al presunto aliado del PRI, el Partido Verde Ecologista, se mantiene en positivo, porque del 1.3 por ciento de preferencias que traía en septiembre del año pasado, está ahora en el 1.6 por ciento y el otro que la ha jugado con el PRI, pero, que ahora no se define, el Partido Nueva Alianza, no ha rebasado el uno por ciento de las preferencias, y casi se mantiene igual en el último año.

El escenario de las indefiniciones, es decir, quienes, consultados sobre preferencias hacia los partidos políticos, nada más no dicen nada, el porcentaje ronda los 30 puntos, quienes, de aquí al día de las elecciones, será el voto que resuelva al partido o coalición ganadora de las votaciones del primer domingo de julio.

Son los indecisos, hacia quienes deberán de voltear a ver partidos y candidatos para obtener un resultado congruente entre lo que hacen y proponen. En septiembre del año pasado los que no declaran nada eran el 31.2 por ciento, en junio de este año eran el 32.1 por ciento, en agosto el 30.3 por ciento y para octubre el número bajó a 27.5 por ciento, que, con el análisis frío de los números, equivale al porcentaje casi exacto en que aumentaron las preferencias para candidaturas independientes.

Los que estaban a favor de estos en agosto eran el 3.4 por ciento y pasaron al 6.1 por ciento en octubre, una diferencia positiva del 2.7 por ciento, mientras que, los que no se declaraban a favor de algún partido, eran el 30.3 por ciento en agosto y se redujo al 27.5 por ciento, es decir, 2.8 puntos porcentuales.

Es cierto, muchas cosas pasarán de aquí al día de las elecciones y algunos partidos podrían sufrir el castigo de los electores, como consecuencia del desempeño de sus militantes, incluso, este asunto de las preferencias registradas en el último año, nada tendrá que ver con la realidad expresada en las urnas.

El hecho de que la señora Zavala de Calderón ya no esté en el PAN y que la candidatura presidencial se la apropie Ricardo Anaya Cortés, puede generar resultados funestos, sobre todo, si tomamos en cuenta que los dos aliados que pueda tener traen número a la baja, aunque, a la hora de las elecciones cualquier cantidad de votos que se aporte cuenta.

Pareciera que el camino quedó libre para la precandidatura del presidente nacional del PAN, sin embargo, bajo la premisa de que, dirigencia de partido no equivale a candidatura, nos lleva a pensar que hay un as bajo la manga del comité nacional del PAN y que no es, quien se ubica en la segunda posición de la lucha interna panista, Rafael Moreno Valle, arreció su campaña para aprovechar el desprestigio que trae Anaya Cortés.

Ernesto Derbez, su tocayo Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, tienen el cinco por ciento de los simpatizantes del PAN a favor de sus aspiraciones para la candidatura presidencial, en tanto que, el exgobernador poblano alcanzó el 27.3 por ciento tras la renuncia al PAN de Margarita Zavala y el dirigente del comité nacional del PAN tiene a su favor casi el 54 por ciento de las opiniones a favor.