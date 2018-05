LAS AGENDAS

Preparan el ring para candidatos

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Senadores podrían enfrentarse en tribuna para debatir propuestas. Aunque de manera aún tibia, ya empiezan a “cocinarse” algunos debates para los candidatos en Tamaulipas. A quince días del inicio de las campañas federales, a partir de este lunes 14 de mayo, salen los aspirantes a alcaldes y sus planillas en los 43 Ayuntamientos en busca del voto; son las cámaras empresariales quienes más han mostrado interés en llevar a los aspirantes a discutir sus ideas frente a sus adversarios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas ha dejado entrever que podría convocar a los partidos políticos que tengan interés en participar en debates, específicamente hay cierto interés en reunir a los aspirantes al Senado de la República, pocas personas saben quienes están contendiendo por esta posición. Son candidatos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yalheel Abdalá Carmona y Alejandro Guevara Cobos; por el Partido Acción Nacional (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa Smith; por el Partido Nueva Alianza (PANAL), Oscar Martín Ramos e Hilda Graciela Santana Turrubiates; por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias y por el Partido Vede Ecologista de México (PVEM), Patricio King López y Melba Solís Gutiérrez.

Las elecciones intermedias generalmente despiertan poco interés en la población local, sin embargo, como mucho se ha mencionado, este año hay grandes expectativas tanto de la participación ciudadana, como de los resultados el 1 de julio, además hay elecciones a gobernadores en varios estados, no es el caso de Tamaulipas, pero aquí se renovarán los 43 Ayuntamientos y el Congreso del Estado.

El ejercicio del debate, es sano para conocer, saber y tener una idea sobre lo que podemos esperar de quienes nos representarán en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, los próximos años.

Agenda de medios: Preparan código de conducta para el segundo debate de candidatos. El segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, tendrá nuevas reglas, pues se prevé que los consejeros electorales del INE y los representantes de José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, logren un acuerdo de comportamiento de cada uno de éstos en el encuentro del domingo 20 de mayo.

Con este código de conducta, se busca que los candidatos no solo se respeten, sino que además dejen para otro momento las agresiones, descalificativos y toda la violencia verbal que se desata en su frenética busca de “ganar” en debate, pues la finalidad es que cada uno de los aspirantes a la Presidencia de la República sea ofrecer ideas y propuestas en los temas de mayor interés para la población y no que el tiempo en televisión sea como un ring para cinco.

Agenda ciudadana: Someterán a prueba de detección de alcohol también a ciclistas. Ante los constantes accidentes en que se ven involucrados ciclistas de la capital del Estado de Tamaulipas, la Dirección de Tránsito, anunció que extenderá los operativos anti-alcohol a los ciclistas y que serán detenidos quienes conduzcan en condiciones no aptas y se aplicarán multas hasta de mil 200 pesos.

En Victoria, la construcción de la ciclovía ha sido un tema polémico, pues no ha servido de mucho, aún hace falta mucha cultura para su uso y mayor aprovechamiento, no solo por parte de los ciclistas, sino de algunos automovilistas que no respetan esos espacios. El Ayuntamiento tendrá que realizar algunos ajustes en sus acciones, pues la cultura de la vialidad y de respeto a la legalidad no son actos que se decreten o se cumplan de la noche a la mañana, pero es necesario mantener campañas para que la población cree costumbres. Sin embargo, poco se invierte en ello, de ahí la necesidad que los ingresos por multas de tránsito se invierta en más cultura, si no, estamos destinados a mantener este círculo vicioso, en donde todos nos mantenemos en la simulación: el Ayuntamiento invierte miles de pesos en acciones que no sirven de mucho y la población sigue sin utilizar la infraestructura que tiene a su disposición por falta de la cultura de la protección y el cuidado.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com