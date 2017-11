T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PRESTANOMBRES DEL GEÑO”, EN LA MIRA DE CORTES DE TEXAS

TODO PARECE indicar que, las autoridades norteamericanas, “vienen arreciando las investigaciones contra los principales presta-nombres del ex Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y entre estos, se menciona con marcada instancia al Alcalde de ciudad Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, partiendo de que éste, fue el Secretario de Finanzas “en el sexenio Geñista”. Tema por el cual muchos de los cómplices de Hernández Flores, “ya han puesto pies en polvorosa”, por el marcado temor a ser detenidos, porque todos los ex funcionarios que se apropiaron o se agenciaron los dineros del pueblo, sin temor a equivocarme serán objeto de la aplicación de la ley y por ello, tampoco se duda que algunos de “los potenciales delincuentes de cuello blanco”, co-partícipes en el blanqueo o lavado de dinero NO ESTÁN EXENTOS de “de hacerle compañía” al ex gobernador tamaulipeco.

POR LO QUE, a como se con templa el panorama político-jurídico, téngase la plena certeza de que día a día, en Tamaulipas, “seguirán generándose sorpresas de alto metraje”. Porque simple y llanamente, la mayoría de los funcionarios del pasado inmediato, para “lavar el dinero” robado, utilizaron a sus amigos, los que al ver la oportunidad de ganar mucho dinero con suma facilidad, más pronto que inmediatamente, se prestaron al negocio y por esta razón, hoy, los socios de Hernández, Flores, “están en la mira” de varias cortes de Texas y de otras partes de la Unión Americana.

MIENTRAS TANTO, las autoridades del vecino país del norte, siguen reclamando en extradición al ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, porque éste, a través de “compañías fantasmas”, constituyeron un serie de empresas que, “solo aparecían en razones sociales”, mas no físicamente, para a través de las mismas, hacer las operaciones financieras, como el traslado de montos millonarios de recursos de Tamaulipas a Texas, de cuya cuestión, los americanos, tienen un carpeta de investigación muy extensa, en la que aparecen los nombres de otros presuntos delincuentes cómplices del Geño Hernández Flores, citándose entre estos, a Ricardo González Villarreal (a) el Tapón

PERO TAMBIÉN, se identifica como cómplices de Eugenio a Oscar Manuel Gómez Guerra, a Mauricio González Fernández y al Alcalde victorense OSCAR ALMARAZ SMER, de quien se aduce “está descartado, para tomar parte en la reelección por la alcaldía capitalina en el 2018”, debido a su presunto involucramiento en las operaciones financieras de “lavado y blanqueo de dinero público”, consumado esto por quien hoy está a buen recaudo en el CEDES de Victoria.

SIN EMBARGO, los asombroso de este fenomenal escándalo político-jurídico, en el que aparecen “muy reconocidas fichitas”, del renglón delincuencial tamaulipeco, es que, “El Tapón” Ricardo González Villarreal, un victorense que siempre se estuvo manejando con bajo perfil político, es uno de los “los principales antagonistas” en los turbios negocios del GEÑO, porque éste aparece en todas las operaciones financieras que el ex Gobernador Hernández Flores, realizaba entre Tamaulipas y Texas, y de quien además se dijo, “tenía bajo su poder dos aviones”, los que naturalmente, estaban al servicio del ex gobernador detenido, cuyas aeronaves, al menos hasta hoy en día, siguen a disposición, pero del cuñado del Geño, OSCAR MANUEL GÓMEZ GUERRA, de quien se sabe, es uno de los que “ya andan prófugo de la justicia”, porque sabe que en cualquier momento podría ser detenido, es decir “caerle la voladora” como se dice en el argot policiaco.

“LOS OSCARES SABEN MUCHO”.

POR OTRA PARTE, hay la versión de que “Los Oscares” GÓMEZ GUERRA Y ALMARAZ SMER, saben mucho de las operaciones ilícitas consumadas en ambos lados de la frontera por el ex gobernante detenido, por lo que, “no se descarta la acción penal contra el alcalde victorense”, porque éste desde el momento en que fungió como Secretario de Finanzas del sexenio Geñista, tenía noción plena de cada una de las operaciones que hacia el ex gobernador con la gente que ya mencionada, tema que ya está siendo ampliamente investigado, por las autoridades norteamericanas.

ASÍ ES QUE, las cortes de Texas y otras más de los Estados Unidos, continúan dándole el correspondiente seguimiento a la extradición del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, por lo que, los temas escalofriantes del detenido ex mandatario “irán saliendo a la luz pública”, pero sobre todo, “con más detalles de corrupción e impunidad”, consumado esto en el Gobierno Geñista, sin olvidarse que en toda esta gama de embrollos político-jurídicos, también “saldrán a la luz de la realidad”, lo de, los manejos financieros del también ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, y sino “pal baile Vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

Lupeernesto@yahoo.com.mx