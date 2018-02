ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Prevén “destape” de Mateo Vázquez, este día jueves.

*.- Dan a conocer, que el sábado se registra en Victoria.

En caso de no existir cuestiones de última hora, se conoce que este jueves el que estará en El Mante, es el Secretario General de Gobierno César Augusto Verastegui Ostos; para asistir a una reunión partidista.

En base a la información que se nos hizo llegar, la reunión partidista se llevara a cabo a las 16: 30 horas en el Salón Mediterráneo y tiene como fin, lo referente a la candidatura a presidente municipal por el PAN.

Con relación a la reunión, algunos panistas comentaron a un servidor, que será el “destape” oficial de Mateo Vázquez Ontiveros, como candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal.

También nos llegó información, que el registro de Mateo Vázquez Ontiveros como candidato del PAN a la presidencia municipal, se realizara en Ciudad Victoria; tentativamente a las 11: 00 horas de este sábado.

La responsable de invitar a la reunión en cuanto a mujeres se refiere de Acción Nacional, es Ruth Verastegui que hace unos días saco la cabeza como aspirante a la alcaldía de este municipio.

En caso de ser así, los que se quedarían en el camino para ser candidato del PAN, sería Eloy Martínez Carrizales y el presidente municipal, Juan Francisco Leal Guerra; ambos levantaron la mano de última hora.

De Eloy Martínez Carrizales, se conoce que por su sencillez y hablar con la verdad, cautivo a gran parte del electorado mantense y principalmente a representantes de los diversos sectores de la comunidad.

En cuanto al alcalde Juan Francisco Leal Guerra, que busca la reelección; se conoce que vía telefónica y de una manera personal, se realiza una encuesta para saber su desempeño como tal.

Con relación a la reunión de este jueves 8 de Febrero en el Salón Mediterráneo, nos llegó información que la invitación a las mujeres de Acción Nacional, la está realizando Ruth Verastegui, que hace unos días saco la cabeza.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que a decir verdad, Mateo Vázquez Ontiveros; tiene ya un gran camino recorrido como aspirante a presidente municipal, de ahí que no será ninguna sorpresa si es designado.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A través de las redes sociales, nos enteramos que el ex – alcalde del municipio de Xicoténcatl por el Partido Revolucionario Institucional, JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ; fue registrado como candidato del Partido Verde Ecologista, a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral….. Con relación al registro del ahora ex – alcalde JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ; al momento se recordó que fue presidente municipal de Xico, gracias a las negociaciones del gobierno del estado con el Partido Acción Nacional, en cuanto a la aprobación de las cuentas públicas del ahora dos veces presidente municipal, VICENTE JAVIER VERASTEGUI OSTOS; se conoció en su momento….. Sobre la designación del ex – alcalde de Xicoténcatl por el PRI, JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ; como el candidato a Diputado Federal por este Distrito Electoral, en representación del PVEM; se conoce que está destinado a perder ya que dicho instituto político, sin MARCO CASTILLO AVALOS; nada tiene que hacer en las urnas electorales….. Por indicaciones del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, damos a conocer que personal de la presidencia municipal, está participando en acciones, en beneficio de la prevención de la salud de los mantenses, esto mediante la “capacitación sobre acciones anticipatorias para evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por vector”, misma que está a cargo de la Jurisdicción Sanitaria VI, de la Secretaria de Salud y que se lleva a cabo en la Sala de Cabildos, de palacio local….. Este miércoles nos llegó información, que los candidatos del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al senado mexicano y que YAHLEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en compañía del precandidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; asistirán a la reunión con la estructura y militancia de dicho instituto político que se llevara a cabo en el Salón Mediterráneo el próximo viernes, con la asistencia también de la dirigente local del tricolor, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ ….. En cuestiones del Congreso del Estado de Tamaulipas, manifestamos que Diputados Locales, aprobaron acciones que buscan evitar el incremento de las tarifas de transporte público y se otorgue una mayor difusión de los servicios e instalaciones que atienden y protegen a las niñas y mujeres víctimas de violencia, entre otras, cuyos objetos coinciden en mejorar la calidad en materia de salud y el respeto a los derechos humanos de los tamaulipecos….. Sobre el mismo tema, en el desahogo de los trabajos legislativos, se exhortó al Secretario General de Gobierno (CÉSAR A. VERASTEGUI OSTOS), para que implemente mecanismos y/o acciones, a fin de evitar el incremento de las tarifas de transporte público para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes….. En más cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que en el marco de las últimas de las actividades como integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura, ante la aprobación de su “licencia” para separarse del cargo de Diputado Local, JESÚS MA. MORENO IBARRA, participó en la presentación del Dictamen y reconoció la loable propuesta, ya que el servicio de transporte público constituye una necesidad prioritaria para las familias tamaulipecas….. Con relación al tema, se informó que se hará del conocimiento de los concesionarios de transporte público de las distintas rutas del Estado, para que se abstengan de realizar prácticas que condicionen o limiten el número de pasajeros a los que se les otorgue descuento por su condición de adulto mayor y/o discapacidad, también para que cumplan su obligación de mantenimiento al parque vehicular, con el objeto de que se preste un servicio en condición óptima….. Durante la sesión de este miércoles, los legisladores locales, aprobaron el exhorto presentado por la Diputada NANCY DELGADO NOLAZCO, dirigido al Instituto de la Mujer Tamaulipeca y a los Institutos Municipales en esta materia, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitando que brinden la máxima difusión de los refugios de atención a víctimas de la violencia contra la mujer, existentes en la entidad y agregó que “Se debe procurar eficientar los trabajos que combaten la violencia contra las féminas y una forma de realizarlo es a través de la difusión de los lugares conocidos como refugios de atención a víctimas de la violencia contra la mujer’’….. Como parte de la sesión de este miércoles, se aprobó el Dictamen al que dio lectura la Diputada GUADALUPE BIASI SERRANO, Guadalupe por el cual se exhorta al Consejo General de Salud, para que considere replantear las acciones, estrategias y directrices en materia de infraestructura de salud y además aquellas encaminadas a fomentar una mayor protección y calidad en este servicio, esto a fin de lograr la cobertura universal en Tamaulipas y se garantice con mayor eficiencia el derecho a la salud….. Por su parte el legislador, ROGELIO ARELLANO BANDA, dio una semblanza sobre el exhorto al Instituto Nacional de Migración, este a través de la Secretaría de Gobernación, para que, de una manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, garanticen el ingreso, tránsito y salida de los connacionales, con absoluto respeto a derechos humanos establecidos en el Programa Paisano “Operativo de Semana Santa 2018”, el cual fue aprobado por los Diputados….. Con relación a este tema, el

Diputado ÁNGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, resaltó que esta acción legislativa, tiene como fin principal, el de garantizar y proteger la integridad física y patrimonial, tanto de connacionales como de los extranjeros que transiten por el Estado de Tamaulipas, para proporcionarles el trato digno que se merecen….. Al final de las actividades legislativas de este miércoles, damos a conocer que la Mesa Directiva integrada por los Diputados ISIS CANTÚ MANZANO, CARLOS MORRIS TORRE y MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, cito a sesión para el próximo 14 de febrero, a partir de las 11:00 horas, por cierto “Día del Amor y la Amistad”….. En otras cuestiones, aprovechamos el espacio para FELICITAR con motivo de su cumpleaños, este jueves 8 de Febrero, a nuestra hija, la maestra CRISTINA ELIZABETH MARTÍNEZ GALLEGOS….. Con justificada razón, ya que este jueves se entrevistaría con el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; al que saludamos este miércoles y andaba muy contento, es el buen amigo GERMÁN TORRES MAYORGA, originario de la comunidad rural La Mora y que por muchos años ha sido un factor importante en la búsqueda de beneficios para los habitantes de dicho lugar y comunidades circunvecinas….. En información oficial, tenemos que el gobierno municipal a cargo de JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; continua con la entrega de despensas, en este caso, en las colonias Popular, Victoria, Benito Juárez así como en los Ejidos Cuauhtémoc, San Agustín, Matamoros y el Poblado El Limón, esto con la asistencia del Asistente Técnico Estatal, Ing. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CANTÚ; entre otros servidores públicos….. En información de últimas horas, y tal y como lo habíamos dado a conocer, los que estuvieron en los municipios de Jiménez, Cruillas y San Fernando este miércoles, fueron los candidatos del PRI al senado mexicano, YAHLEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, acompañado de los candidatos a Diputado Federal por el 03 distrito electoral COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, como FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; por el 06 Distrito Electoral….. Por cierto que luego de haber estado presente en el municipio de Jiménez, el precandidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; asistió a la reunión celebrada la tarde de este miércoles en las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI a cargo de GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, en cuanto a la Asamblea Electiva de Delegados en El Mante….. Durante la referida asamblea, estuvieron presentes, los precandidatos del PRI a presidente municipal, JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN y JULIO PORTALES MARTÍNEZ, como los ex – dirigente locales y que son: SANTIAGO PUGA RODRÍGUEZ y RODOLFO SANDOVAL CASTELLÁN, la representante de las mujeres del tricolor, ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO y el en estas fechas Secretario General del Comité Directivo Municipal, LUIS ENRIQUE BALDERAS TERRONES….. Como punto final a estos comentarios, damos a conocer que el alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en compañía de su esposa, la presidenta del Sistema DIF, JUANITA LARA DE LEAL y de la Directora de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, entregó un Comedor que tuvo una inversión de 700 mil pesos, del programa FISMUN, esto en beneficio de más de 556 alumnos, del mencionado plantel educativo.

Sustaita0102@hotmail.com