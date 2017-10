Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Prevención de cáncer, la gran campaña.

Iniciar una campaña intensiva encaminada a la prevención de enfermedades como el cáncer de mama, tiene una gran relevancia.

Es más, se convierte en algo así como una cruzada en la que todos debemos de participar, con la idea de reducir los factores de riesgo y desde luego la realización de diagnósticos tempranos a partir de los cuales puedan dictarse las medidas de control.

En Tamaulipas, el Gobierno de la entidad pone a disposición de las mujeres, la infraestructura tanto del Sistema Integral de la Familias como de la Secretaria de Salud, para que todas las mujeres puedan acceder a la detección y tratamientos tempranos.

Debido a lo anterior este lunes se puso en marcha la campaña de prevención para el cáncer de mama, considerada como un gran reto, ya que, el padecimiento lleva una gran ventaja al constituirse como la primera causa de muerte por neoplasias malignas en las mujeres.

En el arranque de la campaña estuvo la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del DIF Tamaulipas, quien puso de manifiesto que para la institución es prioridad formar parte de movimientos, campañas y grandes acciones que ayuden a fortalecer y cuidar la vida de las familias y de ellas a las mujeres, que son la columna vertebral en la sociedad.

De acuerdo a los datos sobre el padecimiento, más de 230 mujeres tamaulipecas, son diagnosticadas con cáncer de mama, de ahí la importancia de la autoexploración y la realización de mastografías que sirvan para detectar cambios en el tejido mamario y que, por no tratarse a tiempo, deban de prescribirse tratamientos muy agresivos.

La campaña de prevención en la que interviene de manera activa el Club de Fútbol Correcaminos, ya que, podrá generará promocionales que resaltan la detección temprana del padecimiento, está enmarcada en la celebración el día 19 de los corrientes del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Un comunicado oficial del Gobierno de la entidad indica que

Datos aportados por el INEGI sobre el cáncer de mama, hacen ver que, en el 2013, el Distrito Federal fue la entidad con mayor número de mastografías, con 30 de cada 100 que se hacen en el país.

Además, precisa que este padecimiento es la causa principal de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la población femenil de más de 20 años. En el año 2014, por cada caso nuevo de cáncer de mama en varones, se detectaron 29 en mujeres.

Otro dato a considerar es el hecho de que, las tasas de mortalidad por este tipo de cáncer, se incrementan conforme aumenta la edad de ellas.

Ahora bien, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, en el Continente Americano, la tendencia es similar a la de México, que cerca del 30 por ciento sucede en mujeres.

En Tamaulipas se practican el 2.1 por ciento de las mastografías que se hacen en el país, en un escenario, donde, además de la Ciudad de México, entidades como Baja California alcanzan casi el siete por ciento, Jalisco el seis por ciento, Veracruz casi el cinco por ciento, mientras que Guanajuato y Nuevo León quedan por debajo del cuatro por ciento.

Hay datos reveladores en el sentido de que, los grupos de edad más sensibles al cáncer de mama, son de entre 60 y 64 años, con 69 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, mientras que en las de 50 a 59 años, son casi el 59 nuevos, también por cada 100 mil féminas.

El otro grupo de edad con más casos nuevo en ese mismo número de población, es del 45 a 49 años, con 52. Los grupos de mujeres con edades de 20 a 24 y de 25 a 44 años, son los de menor incidencia por cada 100 mil personas, ya que, son casi dos en el primer caso y casi 15 en el segundo.

Respecto a las mujeres de 65 y más años de edad, los casos nuevos son 48 por cada 100 mil mujeres de nuestro país.

Respecto a las entidades con incidencia por arriba de la media nacional, que es de 28.90 por cada 100 mil mujeres, son Campeche con 117, Colima con 94.24, Aguascalientes con 63.33 y Veracruz con 62. A la inversa, los que menos casos registran son Guerrero, Nayarit y el Estado de México, con entre ocho y 10 por cada cien mil mujeres.

Tamaulipas se encuentra en las entidades que tienen de 22 a 27 casos por cada 100 mil mujeres, junto con Nuevo León, Quintana Roo y Michoacán.

El asunto es que, cuando hablamos de la tasa de mortalidad observada aquí, está por arriba de la media nacional que es de 14.35 por cada 100 mil mujeres, es decir, Tamaulipas se encuentra entre las entidades con tasa más alta, de entre 18 y 21 defunciones.

Sea Campaña o cruzada la que se lleve a cabo para bajar la cantidad de casos, aportará mucho y, si logramos que la autoexploración y las mastografías se conviertan en herramientas de prevención, es seguro que el propósito marcado en el arranque de la campaña en Tamaulipas, alcanzará el éxito.

Quizá lo único que faltó es hacer una atenta invitación a todos los hombres para que apoyen a las mujeres en las tareas preventivas y que lo hagan a manera de contribución de tan alta efectividad que sirva para derrumbar los tabúes que hay, para que, la prevención no tenga límites.

Alguien comentó en la reunión de arranque de la campaña que las mujeres son el pilar de los hogares mexicanos y que, al tratarse de la familia dan todo para evitar cualquier tipo de problema, incluso, no comen para que lo hagan sus hijos, no se enferman porque tienen que atender a todos y no duermen ni descansan lo necesario porque primero están las otras personas, por tanto, es importante que en el entorno familiar, se hagan espacios que impulsen la prevención de enfermedades como el cáncer de mama en las mujeres tamaulipecas y mexicanas.