DIALOGANDO

Previo a la elección local.

Por Roberto Olvera Pérez

Faltan escasos días para que inicien formalmente las campañas políticas rumbo a las alcaldías en los 43 municipios del Estado. La fecha es este próximo 14 de mayo, donde hay ciertos “grillos” que ya están llevando agua a su molino con sus candidatos de tal partido político.

Tan sólo en el altiplano tamaulipeco vemos una fuerte división tanto de un partido político como de otro y más se nota en el Revolucionario Institucional que tiende a desparecer del mapa electoral al menos en Tamaulipas. Bueno va a quedar algo para que no diga nada el “llanero solitario” de Sergio Guajardo Maldonado.

También vemos por esta región como por el resto del Estado que muchos le apuestan más a las contiendas federales; sacar adelante los proyectos de sus respectivos abanderados, tanto a la Presidencia de la República, senadurías y las diputaciones federales. Prácticamente como que no les llena mucho el ojo los candidatos que postuló su partido político a alguna de las alcaldías en juego y por ende se habla ya que en la jornada del próximo primero de julio se dará el voto cruzado, como consecuencia de la simulación ¡Será! Esperemos que no.

Por tal motivo este fenómeno de división, rebeldía y engordarle el caldo a tal candidato, ya se empieza a ver por todos lados y en particular por esta región semiárida, donde en Tula, priistas de corazón se pasaron a formar a las filas del PAN, como los ex alcaldes Juan Andrés Díaz Cruz y Rigoberto García Vázquez, así como Felipe Salinas Villasana, Guillermo García, Manuel Narváez Aguirre, Sabina Vázquez, Lucía Báez de Díaz, Adela Cobos Camacho, Zayonara Páez Olvera, entre otros y ésta última aspirante del tricolor a la alcaldía y ahora es la Coordinadora General de campaña del candidato azul externo Lenin Vladimir Coronado Posadas.

En los demás partidos políticos con sus candidatos como el del PRD, Jorge Niño Molina y Anita Moctezuma Alonso de MORENA y otros será igual, pero en menor escala la desbandada. Arturo Portales Castillo del tricolor, mantiene algo de sus seguidores y simpatizantes, pero no le basta para alzarse con la victoria; con el del PANAL también anda a los ojos vistos de todos el ex alcalde priista Saúl Muñoz Vallejo. Por ello, les digo puros desleales y traidores a sus principios e ideología partidista.

En Bustamante sucede lo mismo, pero no importa en nada pues la actual alcaldesa Marisela Rodríguez González, que va por la reelección mantiene sus votos y más porque sus contrincantes nada mas no convencen ni crecen. Ahí Gildardo Chaires Pecina, ex alcalde priista renunció para incorporarse a las filas del PAN y apoyar a su esposa la candidata Juana Correa; los mismos de los que se dicen muchas cosas negativas y esto obviamente les permite perder puntos, seriedad y honestidad el día de la elección.

Miquihuana no se queda atrás, de cuatro aspirantes a la alcaldía ahora hay cinco, es decir, María Anselma de León Cruz que va por el PAN; Erika Rodríguez PRI; Carla Rodríguez Briones MORENA; Juan Cruz Carrizal MC y Martha Ligues Rodríguez del Verde Ecologista. Sólo podemos decir que la pelea estará entre la del PAN y el del Movimiento Ciudadano, donde también vemos ex alcaldes rebeldes, traidores y chaqueteros que andan con uno o con otro.

Por Palmillas, tres son las cartas visibles, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, es decir, Genoveva Córdova Castro, quien va por la reelección; Laura Córdova Castillo y el médico Cecilio Sifuentes Villanueva, donde se augura que la pelea será de pronóstico reservados y se afirma que la victoria será entre la del PRI y MC; este último con más opción de ganar pues es una carta nueva, vendible y con muchas ganas de trabajar por su pueblo, por su gente y por esa tierra que lo vio nacer; además es empresario, profesionista y se apresta a iniciar su campaña por la alcaldía, tan pronto lo permita la Ley. Algunos adelantos que se han observado en redes sociales sobre la manera en que quiere buscar la confianza y el voto de la gente ha dejado una buena impresión.

Y en Jaumave, la moneda gira en torno del actual alcalde que va por la reelección, José Luis Gallardo Flores, aunque el candidato del PAN Martín Rodríguez García, se le puede pelar por pierna el día de la elección. También se habla del abanderado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Quintanilla Leal, pero se dice que su enfermedad no le ayuda en nada y que no aguantaría una caminata, ni el día del arranque. En cuanto a los demás contendientes de los partidos políticos apenas se andan organizando como van y como van a operar la campaña. Andan dormidos los muchachos.

NOTAS CORTAS

1.- A ver, a ver, ¿Quién sacó en público de que el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña declinará a favor de Ricardo Anaya Cortes para frenar al soberbio de AMLO? Dicen y afirman que Jesús Zambrano Grijalva, del PRD acusó directamente al tabasqueño de ser él quien orquestó esa versión. En el tricolor sus asesores niegan ese rumor y el propio candidato por “México al Frente”, declaró que es una mentira más del “peje”. Esta y otras noticias siguen inundando las redes sociales. López Obrador anda desesperado y sueña que ya es presidente.

2.- Por cierto, salió del PRI Enrique Ochoa Reza, más conocido como “Clavillazo”. Hasta ahí todo está muy bien, ¿pero cuando sale el llanero solitario de Tamaulipas Sergio Guajardo Maldonado que no ha hecho nada más que empinar más al tricolor? Acuérdense que es encargado de despacho, no titular.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com