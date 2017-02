EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI: “Cambiamos, o nos acabamos de hundir”

OLGA GARZA es categórica:

“Estoy de acuerdo: la nominación de los nuevos cuadros del PRI no debe decidirse desde el centro”.

Pero, ataja:

“Tampoco los grupos políticos deben decidir”.

Su propuesta es que los nuevos líderes del PRI provengan de la base militante.

E insiste:

“Que no los ‘palomeen’ desde arriba”.

Autonominada aspirante a la presidencia del comité municipal del PRI en Reynosa, la ex regidora tricolor criticó que los grupos políticos intenten ‘poner’ a la nueva dirigencia.

“No, -rechaza-… No podemos darle más de lo mismo a la militancia, ni a la ciudadanía”.

Reflexiona:

“Debemos cambiar… o acabaremos de hundirnos”.

OLGA subraya:

“Este es el momento de romper paradigmas. Es el momento de recuperar los municipios perdidos”.

Coordinadora estatal de la corriente femenil de apoyo a la ex secretaria general del CEN del PRI, IVONNE ORTEGA, aspirante a la candidatura priista a la presidencia de la república, OLGA GARZA no titubea:

“En el PRI no podemos seguir sirviendo a intereses personales, ni de grupo. Es tiempo de pensar en el partido”.

Acepta, sin embargo, que en su aspiración por alcanzar la presidencia del comité municipal, “ya he platicado con los líderes de los grupos”.

Y precisa:

“Mi propuesta los incluye: no se trata de dejar fuera a nadie. Al contrario, la idea es integrarlos a las distintas secretarías del Comité Municipal”.

Y deja en claro:

“Yo quiero la presidencia del PRI, no por capricho, sino porque hay muchas cosas por hacer. No tengo cola que me pisen… de mí nadie tiene nada qué decir, y que le busquen por donde quiera”.

Y define:

“El PRI necesita gente honesta; echada para adelante; que no se raje. Yo no le tengo miedo a la oposición, y tengo capacidad de trabajo”.

Sugiere:

“En lugar de esperar que ‘de arriba’ digan quien será el próximo presidente del partido, es necesario ir viendo los perfiles”.

Pero, recalca:

“Ni el centro, ni los grupos deben disponer los nuevos liderazgos”.

Ex presidenta adjunta del Comité municipal del PRI en Reynosa; ex funcionaria pública en distintas tareas gubernamentales, -desde el gobierno municipal del ex alcalde ROMEO FLORES SALINAS (1975-1977),- la también ex supervisora regional de Catastro en el régimen del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, OLGA GARZA, asienta:

“Yo no tengo grupo, ni compromisos con nadie”.

Dejó claro que en la nominación del nuevo presidente del Comité municipal del PRI, “no se trata de ver quién va a ser el siguiente candidato a la presidencia municipal, sino de ver que la gente vuelva a creer en el partido”.

Y opina:

“El próximo presidente del PRI debe ser un elemento que concilie los interese de todos los grupos”.

“De otra manera -advierte- el partido sigue igual, o se va para abajo”.

Refrenda:

“Este es el momento que tiene el PRI para recuperar los municipios perdidos… para que no nos pase lo de Guanajuato o Baja California… no podemos seguir sirviendo a intereses personales”.

En Matamoros, por cierto, en el segundo periodo de 100 días, de la actual Administración -ya en curso- la presidencia municipal continuará optimizando recursos par hacer más con menos y garantizar el bienestar de las familias, mientras que en equipamiento urbano, nuestra heroica Matamoros alcance el 100, en servicios de calidad como son el alumbrado público, vialidades seguras y modernas.

Así se expresó el presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, durante la sesión de “Heroica al 100”, que en esta ocasión llegó hasta el ejido Lucio Blanco, donde dio cuenta a los habitantes de las comunidades del sector oriente de los avances alcanzados durante el arranque de su gestión.

“Con un plan de ahorro en el gasto corriente, hemos logrado importantes avances en la recuperación de nuestra ciudad y ahora estamos trabajando, a través de las distintas áreas del gobierno municipal, en atender las prioridades para los habitantes de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

En este sentido, JESÚS DE LA GARZA anunció que en octubre próximo quedará concluida la carretera al puerto Matamoros, obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ir de la mano con dicho proyecto, que traerá a nuestra zona nuevas oportunidades de ocupación.

Por otro lado, reafirmó que por medio del proyecto integral de rehabilitación del alumbrado público, se han atendido más de 100 colonias y en fecha próxima comenzaremos una segunda fase en la recuperación de este sistema, aplicando nuevas tecnologías.

De otro lado, le comparto que en Reynosa, por medio del programa Rokanrroleando en la Cultura por la paz de Reynosa, exponentes de diversas corrientes musicales deleitaron a un numeroso público este domingo 5 de febrero en la Plaza de la República, iniciando con la presentación a ritmo de salsa y danzón, de PEPE RAMOS y piezas de pop, rock, noise y jass, de MAGDIEL AGUILAR, BRICIA NAVARRO, Dance Machine Yo, Los ZynKodélikoz y ZALEV ZETRA, en un evento que reunió admiradores de la música y la cultura, promovido por el gobierno de la Dra. MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y al que asistieron los regidores MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARZA, ALICIA PIZAÑA, ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, SIXTO REYES VERAZA, la Secreataria de Servicios Administrativos del Ayuntamiento, ZULEMA DELK CARMEN GONZÁLEZ BEAS y el autor de la enciclopedia del rock mexicano, ARTURO LARA LOZANO, conductor del evento.

Mientras que en Nuevo Laredo, el Programa de Acción Inmediata (PAI) acompañó al presidente municipal, ENRIQUE RIVAS en un recorrido por las calles de la colonia Los Fresnos, para llevar beneficios de bacheo, alumbrado, barrido, limpieza, de forma inmediata, a vecinos del sector.

En su visita por la colonia, el alcalde manifestó que su gobierno está enfocado en el mantenimiento de la ciudad; que los predios estén limpios, que las calles se encuentren en buen estado e iluminadas para brindar seguridad y estabilidad a las familias de esta ciudad.

“Estamos aquí con un programa que los vecinos pueden palpar inmediatamente el trabajo que realiza el Gobierno Municipal, el Programa de Acción Inmediata consiste en que nosotros recorramos las calles de la colonia y los escuchemos. Nos acompañan las cuadrillas de alumbrado público, de bacheo y de todos los involucrados de mantener en las mejores condiciones a Nuevo Laredo”, destacó el alcalde.

En colonia Los Fresnos se repararon 20 luminarias, restablecieron dos circuitos de alumbrado público, taparon 53 baches equivalentes a 121 metros cuadrados de calles restablecidas, y en limpieza urbana se recolectaron 44 toneladas de basura, limpiando 16 casas abandonadas y en 2 mil 240 metros de barrido y deshierbe en predios y parques.

EDITH MALDONADO, residente del sector, agradeció la presencia de autoridades municipales y por implementar de manera inmediata este tipo de programas en beneficio de la ciudadanía.

De ciudad Victoria reportan que el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, supervisó los servicios públicos que presta el Ayuntamiento en diversos puntos de la capital , desde temprana hora de ayer lunes.

En un recorrido que incluyó el Módulo Habitacional FOVISSSTE, uno de los sectores de mayor densidad poblacional donde se realizan trabajos de limpieza, barrido manual y jardinería, tras la descacharrización efectuada el domingo.

En el recorrido, donde se agendaron también las colonias Liberal, Satélite y otras del sector oriente de la ciudad, acompañaron al alcalde ALMARAZ SMER, los directores de Limpieza, BENITO GARCÍA; Recuperación de Espacios Públicos, JOAQUÍN LARRAÑAGA; Desarrollo Social, CARLOS GARZA, entre otros funcionarios.

Por último, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con la Sociedad Americana de Cactáceas Suculentas de Estados Unidos, elabora un proyecto que permitirá detectar las áreas prioritarias para la conservación de cactáceas en el noreste mexicano.

Al respecto, el investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Doctor JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AVALOS, informó que el trabajo tiene como meta a largo plazo la creación de un corredor ecológico que asegure la preservación de las especies de cactáceas que existen en el noreste del país.

Relató que recientemente se contó con la visita del Doctor TIM GREGORY, que es parte del comité de la Sociedad Americana de Cactáceas Suculentas de Estados Unidos, con la finalidad de hacer un recorrido por Tamaulipas, donde surgió la idea de hacer el proyecto.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.