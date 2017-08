La@Red

PRI ESTATAL REPROBO LOS ATAQUES DE RICARDO ANAYA

Enfurecido como todo animal herido de muerte el PRI-Estatal demandó ayer jueves al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, que se deje de intervenir en los asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional y a la vez se retracte “de las imputaciones infundadas, graves y calumniosas, referidas al Lic. Oscar Luebbert Gutiérrez, distinguido Cuadro de nuestro partido y aspirante a la presidencia sustituta de nuestro comité directivo estatal”.

El pecado capital en el que al parecer incurrió “el jóven maravilla” del Partido Acción Nacional” fué para nosotros el haber dado a conocer en conferencia de prensa el haber leído una información reciente en el periódico El Universal “sobre posibles vínculos de un señor de apellido Luebbert con el crímen organizado aquí en Tamaulipas”.

“Nos parece verdaderamente preocupante. Nosotros hacemos un llamado desde aquí al gobierno federal, al PRI, para que no se juegue con fuego: porque éste asunto se revise con lupa y se garantice que quienes están al frente de los partidos políticos no tienen vínculos con el crímen organizado”, remarcó.

“Más que alegrarnos es un asunto que nos preocupa y nosotros hacemos un exhorto a que éste tema se maneje con absoluta responsabilidad”, dijo Ricardo Anaya.

Otro golpe seco que creemos lastimó a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional es que durante el encuentro que tuvo con los periodistas el miércoles en el salón Presidente del Casino Victorense, Ricardo Anaya haya dicho que en el 2018 van a ganar la presidencia de la república porque “el PRI como gobierno ha sido un auténtico desastre, “ustedes lo saben; México tiene que cambiar y nosotros estamos preparando un mejor proyecto”.

La dirigencia estatal del PRI asegura que las irresponsables declaraciones hechas por Ricardo Anaya, en las que hace señalamientos infundados sobre los gobiernos emanados del Revolucionario Institucional, así como del proceso interno para la renovación de la dirigencia estatal del partido, tienen más que ver con su preocupación por construír su candidatura a la Presidencia de la República, que dar solución a los auténticos problemas que más interesan a los tamaulipecos.

Aseguran que Anaya carece de la más mínima autoridad moral para hablar de honestidad cuando él mismo ha sido señalado por integrantes de su propio partido de enriquecimiento inexplicable y de brindar además protección a delincuentes panistas que son buscados por las autoridades por delitos graves en la gestión de gobierno. Y le recuerdan que no hay peor forma de corrupción que la mentira y que no hay peor síntoma de descomposición política que el cinismo deli que tanto le señalan sus propios correligionarios.

De no atender el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el llamado que le hacen para que se retracte públicamente de las imputaciones hechas en contra de Oscar Luebbert Gutiérrez, como partido político creyente de la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas, “nos reservamos el legítimo Derecho que nos asiste para proceder por los cauces legales correspondientes”.

Believe or not el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “se equivocó” al dar a conocer días atrás que su homólogo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, le llamó para felicitarlo por el éxito de su política migratoria, ya que en la frontera sur hay menos gente llegando “porque saben que no van a pasar a través de nuestra frontera, lo que es el cumplido definitivo”.

El Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Luis Videgaray Caso, dijo que enterado del caso de inmediato el mismo día tuvo la intención de desmentir la versión, pero primero quería hablar con los asesores del mandatario norteamericano para buscar la forma de no exhibirlo como mentiroso y dijo que fue hasta tres horas después cuando la Cancillería hizo público a través de un comunicado que Peña Nieto no había a tenido ninguna conversación telefónica reciente con Trump.

Fue hasta el miércoles cuando la Casa Blanca –según la portavoz Sarah Sanders– admitió en conferencia de prensa que el presidente estadounidense se equivocó cuando dijo que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, le había llamado recientemente, poniendo en claro que la conversación entre ambos “en la que hablaron de los temas que mencionó” tuvo lugar durante la reunión que sostuvieron en Hamburgo durante la Cumbre del G-20. Negó que Trump hubiera mentido al señalar que la conversación tuvo lugar, solo que no fue por teléfono sino en persona.

La Cancillería mexicana reconoció por su parte que el lunes Trump y Peña Nieto hablaron sobre migración en su reunión en Hamburgo y dijo que el líder de México mencionó ahí la disminución del 31 por ciento de los repatriados de mexicanos desde Estados Unidos entre enero y junio del 2017, en comparación con el mismo lapso del 2016.

Por cierto Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al ser entrevistado por El Universal dijo no ver que haya división en el PRI y remarcó que lo que ve son distintas expresiones que se han manifestado por distintos medios, lo que siempre ha ocurrido.

Dijo que “en el PRI siempre hemos respetado al Presidente, sabemos que tiene una responsabilidad fundamental en la elección de nuestro candidato, sabemos que esa responsabilidad implica para él : que tiene que tejer los acuerdos, tiene que pavimentar el camino para quien vaya a ser postulado a la candidatura a la Presidencia”.

En cuanto a la discusión de los candados de 10 años, dijo que en lo personal como priísta no le interesa la discusión esa y subrayó que a él le da lo mismo.

En cuanto al método de la selección del candidato dijo que no le angustia porque está en los estatutos y son tres las formas, asamblea de delegados, asamblea de consejeros políticos y la consulta a la base, considerando que con ésta última lo que sucede es que se fractura el partido y remarcó que los otros dos métodos han funcionado mejor.

Apuntó no percibir que pueda haber una fractura en el PRI y dijo que cuando el PRI se inconforma el priísta no se va, simplemente se diluye, se queda de brazos cruzados, que es lo que decía Reyes Heroles: “”lo que más duele al PRI son los silencios”, la gente no se expresa, que no opina o no quiere, esos silencios son los que más le duelen al partido.

A partir de hoy viernes 4 de agosto a través del sitio www.uat.edu.mx los aspirantes a ingresar a la UAT podrán consultar el listado de los alumnos que han sido aceptados para ingresar a las Facultades y Unidades Académicas de todos los Campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Según nuestras antenas el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) ya entregó a la UAT los resultados del exámen de ingreso a la Licenciatura (EXANI II) que se llevó a cabo en julio para el proceso de admisión al ciclo escolar de otoño 2017 (Agosto-Diciembre 2017).

El rector Enrique Etienne Pérez del Río dio a conocer que todo el proceso de admisión se ha llevado a cabo conforme a las políticas de calidad de la Universidad organizado por la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Servicios Escolares. Precisó que la apertura de las urnas con los resultados se ha realizado ante Notario Público y con la presencia de representantes de las Facultades y Unidades Académicas, de los padres de familia, colegios de profesionales y los derechos humanos, que conforman el Comité de Calidad para el exámen de admisión.

Comentó que el proceso de admisión de calidad se ha instituido en la UAT desde hace varios años, fortaleciendo las políticas universitarias de transparencia y además brindan a la sociedad, a los padres de familia y a los estudiantes, la certeza de que quienes ingresan a la Universidad son quienes obtienen los más altos puntajes en la evaluación del CENEVAL.

Por último señaló que el proceso de inscripción está programado del 7 al 11 de agosto y adelantó que las clases se iniciarán el lunes 14 en todos los planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

