            < PRI, historia de un distanciamiento

1.- Enrique Ochoa Reza ha golpeado con el látigo de su desprecio al priismo tamaulipeco. No ha mostrado interés en venir a la entidad, sólo asistió a un informe de gobierno. Sin embargo no está de más explicar el motivo de su prolongada ausencia en la arena Tricolor de esta entidad.

Resulta que cuando se disputaba el liderazgo estatal, usted recordará una larga lista de aspirantes, de la que finalmente sólo quedaron 3, Alejandro Guevara Cobos, Sergio Guajardo y Oscar Luebbert, en esas condiciones el Presidente del PRI nacional les pidió que se pusieran de acuerdo, y que eligieran de entre ellos a quien sería el presidente.

Esto ocurrió en la ciudad de México allá por agosto de 2017, Ochoa los citó al día siguiente con la advertencia de que, si no se ponían de acuerdo el CEN tenía la facultad de designar al presidente.

En esas circunstancias se presentaron sin llegar a ningún arreglo, y don Enrique ejerciendo su capacidad de elección, les dijo que sería Alejandro Guevara Cobos el dirigente del PRI en Tamaulipas, desde luego esta clase de acuerdos son por instrucciones de la superioridad (el primer priistas del país).

Los no favorecidos no vieron en ese momento la trascendencia de no disciplinarse al rechazar el veredicto; dijeron que se irían a la Convención, donde no permitirían el ascenso de Guevara Cobos, y que de ser necesario la reventarían (la convención). Alejandro se levantó de la mesa de diálogo, reiteró su amistad a Ochoa Reza y el resto de la historia que todos conocemos fue que Sergio y Oscar se fueron a la convención.

De ahí se derivaron varias cosas, la primera fue que Alejandro Guevara Cobos debe de estar muy reconocido con los susodichos porque si hubieran sido disciplinados, hoy el de Mante estaría sufriendo las de Caín con un partido desmantelado y en quiebra, y no hubiera obtenido la candidatura a Senador.

El otro aspecto tiene que ver con la relación de Ochoa Reza y el CDE de Tamaulipas, donde prácticamente lo retaron al brincarse las trancas como vulgarmente se dice. O bien en otras palabras, lo ignoraron como autoridad partidista. De tal manera que el refranero dice, “amor con amor se paga”.

En esas condiciones lo más que se puede esperar es que Ochoa Reza acompañara a José Antonio Meade a algún evento de campaña en Tamaulipas, por cubrir las formas ¿Y quién sabe?, porque argumentos sobran y para el caso hay un equipo, como el que acaba de estar aquí para sostener una reunión de trabajo para definir estrategias.

Con la aclaración de que este episodio sólo justifica la indiferencia de Ochoa Reza para el priismo de Tamaulipas de agosto pasado a la fecha, tuvo antes un año completo en que tampoco se interesó, pero también hubo agravios porque el entonces, primer priista de Tamaulipas, “ninguneó” al Delegado Nacional, Víctor Enmanuel Díaz Palacios. No hay que olvidar que los delegados son representantes del Presidente del CEN y “lo que le hagas a mi gente, me lo haces a mí”.

Esas historias son las que han puesto distancia entre el PRI estatal y el CEN.

2.- Este miércoles arribaron a Cd. Victoria los enviados de Enrique Ochoa Reza y trajeron un mensaje triunfalista para su militancia. El Secretario de Organización del CEN del PRI, Rubén Moreira dejó la certeza de que la fuga recurrente de militantes no ha debilitado, ni debilitarán las estructuras del partido y mucho menos afectarán la campaña de José Antonio Meade Kuribreña.

Porque déjeme decirle que el interés del CEN se reduce a las diputaciones federales, senadurías y desde luego la Presidencia de la República.

El cónclave priistas reunió a dirigentes del partido, entre ellos el Secretario de Elecciones del CEN, la Coordinadora de la 2ª Circunscripción, así como candidatos a alcaldes y a diputados federales y senadores. También estuvieron priistas destacados, y elementos claves en la estrategia Tricolor que en el lapso de tres semanas estarán en campaña en el caso de los puestos federales, cuya agenda arranca el 30 de este mes. No así las planillas municipales que inician su estrategia de 45 días a partir del 14 de mayo.

En ese escenario fue presentada la diputada federal Carolina Viggiano Austria (de Moreira) coordinadora de la segunda circunscripción del país, del que Tamaulipas forma parte junto con otros siete estado.

La reunión fue a puerta cerrada, Moreira accedió a una breve entrevista en la que dibujó un panorama alentador para el PRI, asentando que su capacidad de organización y gran estructura lo mantendrá vigente en el futuro; afirmó que la fuga de militantes a otros partidos no van a debilitar las estructuras del partido y mucho menos a afectar la campaña del candidato presidencial.

De manera extraoficial corrió la versión de que se puso al tanto de la situación que vive el PRI Tamaulipas a causa de los pagos por multas que le aplica la autoridad electoral del Estado, con el propósito de pedir su intervención ante el INE nacional.

3.- La Facultad de Comercio y Administración del Campus Tampico-Madero celebró de manera exitosa el 3er foro “Enfoque” donde se abordaron temas propios del emprendimiento con la concurrencia del municipio de Tampico, sectores productivos de la región y de la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El punto de encuentro fue el salón de actos de la FCAT donde se impartieron conferencias que estuvieron abiertas al público en general, aunque el punto focal era llegar a los estudiantes, Uno de los temas se refirió a recomendaciones para llevar con éxito su primera entrevista de trabajo; también hubo otras orientadas a mejorar la vida personal.

Este es uno de los muchos eventos en el que participa la Universidad en vinculación con instituciones de la ciudad, en el propósito de hacer mejores profesionistas, mejores ciudadanos y sobre todo que respondan a las necesidades del sector laboral. El emprendimiento es otro tema principal en el programa desarrollado por estos foros.