DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

PRI: Levantar la mano no significa ser el candidato ideal

Es bueno ver que en el PRI Nuevo Laredo aún existan personajes que tienen el interés de ser candidatos, a pesar de saber que son muy pocas las posibilidades de obtener el triunfo.

Jesús Valdez Zermeño, Daniel Peña y Javier “Pipo” Peña, han arreciado su presencia en las redes sociales, los tres buscando ser tomados en cuenta para la candidatura a la presidencia municipal o diputación federal.

Realmente eso se llama tener amor por el partido, pues desde hoy están conscientes que si dos de ellos son elegidos, tendrán primero tener una estrategia definida que los lleve a posicionarse dentro de la ciudadanía, pues de los tres, solo Jesús a mantenido algo de acercamiento con los neolaredenses, mientras que los otros dos solo lo hacen a través de fotos que suben al Facebook.

Aunado a esto, también deberán de estar dispuestos a sacar de sus ahorros, pues el PRI no tiene dinero y aunque existen prerrogativas que reciben, no son suficientes para realizar una campaña de altura, por lo que tendrán que sacar de su bolsa una buena cantidad de billetes.

Pero eso no es todo, el PRI Nuevo Laredo que dirige el extranjero Eliseo Castillo, también debe de tomar algo en cuenta, que no porque hayan levantado la mano o porque él los haya candidateado, significa que son los candidatos que el PRI necesita para poder competir en las elecciones del 2018.

Recordemos que en los tiempos cuando el PRI mandaba, no se elegían a los candidatos que realmente tuvieran presencia, prestigio o arrastre entre el ciudadano, sino que se elegían a través del “dedazo”, esos candidatos los elegía directamente el gobernador en turno de acuerdo al compadrazgo que tuvieran.

Esos tiempos eran cuando el PRI ganaba cualquier elección, debido a que la ciudadanía no participaba o simplemente vendía el voto, en pocas palabras aún no despertaba.

Había un dicho que todos conocemos, que el PRI hacia ganar hasta un burro si lo ponía de candidato, pero ahora esos tiempos ya pasaron y los priistas pasaron de ser poderosos a simple competidores.

Por ese motivo decimos qué Eliseo debe de irse con tiento, pues al haber destapado a tantos a la vez podría provocarle un altercado, más del que ya tiene encima, más si se decide que ninguno de los tres tiene el perfil adecuado.

Por eso decimos, esperemos que en realidad esos candidateables sean los aspirantes con un gran arrastre y con una gran simpatía ante el pueblo, porque el hecho que alguno ya fue alcalde, o porque ande en las colonias llevando apoyos o porque sube fotos en el facebook con su familia, no quiere decir que ahorita cuente con el apoyo de todos los electores.

Insistimos, son tiempos diferentes, antes el PRI ganaba con cualquiera, quien quería ser candidato no buscaba agradar al pueblo, si no al gobernador, pero ahora ya no hay gobernador, mucho menos presidente municipal, lo que significa que ya no hay esas carretonadas de dinero, por lo que ahora las cosas son al revés.

ASPIRANTES EMPIEZAN A INVENTAR ORGANIZACIONES

Como es común en cada temporada electoral, quienes aspiran a una candidatura, como parte de su estrategia para evitar la ley electoral, se acogen a organizaciones que realizan eventos y los invitan como padrinos para así promocionarse entre los ciudadanos.

Este miércoles, el regidor y aspirante del PRI, Jesús Valdez Zermeño, envió un comunicado donde una organización que nunca habíamos oído que dice llamarse JUPA (Jóvenes Unidos para Avanzar), lo ha invitado a su Primer festival Familiar, el cual casualmente lo han denominado “Jesús Valdez Zermeño”.

Se trata de un torneo de futbol acompañado de una brigada asistencial en la colonia Oradel.

Son estrategias que se valen, sin embargo todos los recursos salen de la bolsa del aspirante.

SIGUE CABEZA DE VACA TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD

En Reynosa, ciudad donde sus pobladores están sufriendo por el tema de seguridad, el gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, arribó una vez más para entregar equipo y material a las fuerzas policiacas para que puedan combatir a los delincuentes.

El Gober entregó 5 unidades SandCat a la Policía Estatal, las cuales está debidamente equipadas y con ellas pueden dar una mejor seguridad.

Cabeza de Vaca, explicó que estas primeras cinco unidades, son las primeras de un total de 20 que serán destinadas a un grupo de fuerzas especiales que operará en el estado.

El objetivo del Gobierno del Estado es conformar 5 grupos de fuerzas especiales para reforzar las capacidades operativas de la corporación a lo largo de la entidad.

Regresar la paz a Tamaulipas fue uno de los compromisos que hizo el Gobernador cuando andaba en campaña, donde nos aclaró que no sería fácil, pero que pondría todo su esfuerzo.

Hoy vemos que está cumpliendo, con la capacitación de agentes en Estados Unidos y con más y mejor equipo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

