CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

PRI MAICEADO, CONTRA PRI INDEPENDIENTE

Para nadie es un secreto que, en los tiempos en que gobernaba el PRI, algunos panistas estaban en la nómina; hoy que gobierna el PAN, los apapachos por abajo del agua para la actual dirigencia tricolor, resultan más que obvios.

Ha sido bajo este clima de tersura política, que el Revolucionario Institucional en el estado, ha perdido toda su capacidad crítica; es también bajo este panorama, un tanto extraño y surrealista que, cientos o miles de personas han sido acusadas y condenadas por tribunales invisibles, para después ser despedidas de sus trabajos, sin que sindicato o partido alguno, intervenga en favor de sus elementales derechos.

En consecuencia, el verdadero PRI, no es el del shopping y el glamour al estilo de Aída Zulema, tampoco es el PRI rozagante de los señores diputados, actualmente posicionados en el ala minoritaria del tricolor legislativo. El auténtico PRI, es el que no se ve, el que no asiste a las reuniones en el edificio del boulevard, y el que tampoco participa en las decisiones que, sus emperifollados liderazgos trazan, a espaldas de las mayorías.

El PRI que parió la realidad, después de la elección del 2016, es un PRI que hoy día, padece y apenas sobrevive en la resistencia silenciosa, y se enfrenta como nunca a la discriminación y a la humillación política. El PRI a que me refiero nunca tuvo dinero, pero al menos tenía quien lo escuchara y quien lo entendiera en sus peripecias cotidianas. Pero ahora, ni siquiera eso, más bien sus propios dirigentes actuales aliados con el poder, parecen dispuestos a aplastar toda esta cultura partidista, que algún día floreció, con todo y sus errores.

Sin embargo, frente a este poderoso juego de intereses, de sutiles complicidades y arreglos a trasmano, asoma un PRI que busca replantear su papel como competencia real e independiente.

Si lo dejan llegar, este PRI probablemente logre erigirse como un bastión opositor respetuoso de sus adversarios, pero a la vez firme e intransigente, donde deba de serlo. Especialmente en la defensa de sus gentes de a pie, esos que no tienen ahora quien los escuche, menos quien los defienda, y que necesitan diariamente de la gestión y el trámite.

Actualmente la lucha que se da hacia el interior del PRI tamaulipeco, es la de un PRI maiceado, adueñado de los restos del naufragio, pero que se niega a soltar al membrete, porque sabe que, en menos de un año, se viene la elección a cargos de elección federal, y habrá manera de comerciar con este tipo de coyunturas.

Ese PRI arreglado, busca a como dé lugar, cerrarle el paso al verdadero partido que pretende la reivindicación de las bases, y la recuperación de la dignidad militante. Desgraciadamente, ese PRI terso, colaboracionista y a modo , para amordazar todo asomo opositor, es el que parece tener a la mayoría de los consejeros tamaulipecos.

De imponerse ese PRI meloso y condescendiente, a los priístas tamaulipecos, les esperarían muchos años más de ignominia y de humillaciones.

¿Las consecuencias? Como sucede con las abejas, cuando les destruyen el panal, muchas de esas familias buscarían cobijo en otros partidos, donde volverían a empezar una nueva historia militante.

Y el PRI en el estado, quedaría convertido en un grupúsculo de notables, abanicados por los vientos de la nómina y prestos a obedecer, al menor chasquido de los dedos.

Alguien me podrá replicar: ¿Qué esto no era antes así? Sí, claro, por eso perdieron el poder. Y el PRI que regrese a la escena tamaulipeca, debe fincarse sobre reglas nuevas. Sobre todo, un PRI, más cercano y atento a los problemas de la gente. Esto último difícilmente se logrará, si la actual burocracia corrupta, sigue apoderada de su dirigencia. Ya falta menos, para saber el desenlace.

TRASCENDIDOS POLITICOS

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, impulsa actualmente un cluster de educación y entretenimiento, que en fecha cercana podría funcionar en esta capital, mediante recorridos guiados, y en un transporte único y multimodal donde se lograría una grata convivencia y a la vez, una mayor y mejor educación cultural, sobre los sitios de interés que tiene esta ciudad.

El autor del proyecto, es el doctor Ramiro Navarro López, representante del cuerpo académico de sociedad y transporte, en la facultad de ciencias, educación y humanidades.

Por otra parte, el ex senador Oscar Luebbert andaría por esta capital, el próximo fin de semana. Oscar sigue firme en su movimiento democrático, hacia el interior del PRI, que tiene como objetivo, devolverle la dignidad a su partido.

POSDATA.—En el PRI nacional, se ve como los grupos de la resistencia interna, buscan cerrarle el paso al poderoso Luis Videgaray. Pareciera que será el canciller, el que decidirá al sucesor, y no Peña Nieto.