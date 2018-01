DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

PRI, registro lleno de rajones y rellenos

Este fin de semana fue de actividad política en el PRI y pudimos darnos cuenta que muchos de los que aspiraban, al final se “rajaron”, al grado que el partido tuvo que sacar candidatos que no estaban considerados, en pocas palabras hubo algunos que entraron de relleno.

De los que se registraron, iniciamos primero con la fórmula para Senadores, donde destaca la figura de la neolaredense, Yahleel Abdala Carmona, actual diputada federal, quien va a la aventura acompañada del también diputado federal, Alejandro Guevara Cobos.

Al final los pronósticos fallaron, pues todos los que dicen que le saben a esto de la política, aseguraban que los buenos eran el perdedor de Baltazar Hinojosa y Mercedes del Carmen Guillén, y otros que Edgar Melhem, pero al final el PRI decidió por otros personajes.

En cuanto a las diputaciones federales, los registrados son Juan de Dios Juanes Carrizales, por el Distrito 1 Nuevo Laredo; por los distritos 02 y 09, que corresponden al municipio de Reynosa, Aida Zulema Flores Peña; Alán Alejandre Arjona; Dulce Nava Castañeda; Humberto Valdez Richaud; Benito Sáenz Barella; Gustavo Rico de Saro y Mauricio de Alejandro Martínez, respectivamente.

Por el distrito 3, con cabecera en Río Bravo, se registró Copitzi Yesenia Hernández García; por el 4 de Matamoros, Anto Adán Marte Tláloc Tovar García; por el 5 de Victoria, Alejandra Cárdenas Castillejos; por el 6 de Mante, Florentino Aarón Sáenz Cobos; por el 7 de Madero, Griselda Carrillo Reyes, y por el 8 con cabecera en Tampico, Elvia Holguera Altamirano.

En lo que respecta a las diputaciones el PRI solo tiene que desechar a aquellos adelantados que se registraron por los Distritos de Reynosa, en donde solo deben quedar dos, y los demás los harán a un lado.

Los resultados estarán este mismo lunes, por lo que están en suspenso las posiciones que ostentarán Yahleel Abdala y Alejandro Guevara, quienes se registraron por la senaduría, pero habrá que ver quien “agandalla” la primera posición, que al final es la más segura.

RAMIRO RAMOS SE QUEDA EN EL CEN DEL PRI

Quien decidió bien, fue el neolaredense Ramiro Ramos Salinas, quien había levantado la mano para que su partido el PRI lo considerara para la candidatura a la Senaduría o la diputación por Nuevo Laredo.

Ramiro analizó bien el panorama y al final decidió que su lugar en el CEN del PRI es el mejor por el momento.

Las condiciones no están dadas y la experiencia de Ramiro así se lo dijo, por ello, no dudó en alejarse de la contienda.

DANIEL PEÑA DESPRECIA CANDIDATURA DE SU PARTIDO

Algo que debemos destacar es que el ex alcalde de Nuevo Laredo, Daniel Peña Treviño, despreció la candidatura que le ofreció su partido.

El PRI le ofreció a Daniel la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito Uno, sin embargo, al ponerle sobre la mesa las condiciones, el neolaredense decidió dar marcha atrás y rechazarla, pues no era lo que esperaba.

Por esa razón el PRI, al ver que no tenía ningún prospecto para la diputación federal, no tuvo más remedo que echar mano de un “bateador emergente” y por ello decidió “rellenar” con el joven Juanes Carrizales.

Se dice que Daniel Peña, a pesar que despreció al partido y les regresó su candidatura a la Diputación Federal, sigue insistente en que ahora le den la candidatura a la presidencia municipal por Nuevo Laredo.

CHUY VALDEZ EL FAVORITO PARA LA ALCALDÍA

Y ya que Daniel Peña les regreso su candidatura a la diputación federal a los priístas, quien se alza como al favorito para la candidatura a la presidencia municipal por Nuevo Laredo, es el regidor, Jesús Valdez Zermeño.

Ya lo habíamos dicho, Chuy Valdez es quien más arrastre tiene en el PRI para esa posición, y ahora el partido no puede negarle esa candidatura, pues siempre ha sido disciplinado y sobre todo, un fuerte contrincante.

Daniel Peña sigue queriendo esa candidatura, pero hay algo que debemos de aclarar, si el ex alcalde despreció la candidatura a la Diputación Federal, el PRI no puede consentirlo con una segunda posición.

Además, si hablamos de posiciones, en Nuevo Laredo, la CTM ya obtuvo una posición al registrarse Juanes Carrizales como candidato a Diputado Federal, y si tomamos en cuenta que Daniel Peña también pertenece a la CTM, entonces el partido no puede dar dos posiciones a los mismos.

En pocas palabras, la CTM ya logró posición con Juanes Carrizales, por lo que Daniel no puede exigir la candidatura a la presidencia, pues debe dar paso a lo demás sectores y organizaciones.

CRECE EL DEPORTE CON PEPE ZAPATA

Durante esta administración, En Nuevo Laredo el deporte ha tenido un crecimiento importante, en donde ahora tenemos atletas de gran nivel que son reconocidos a nivel estatal y nacional.

La confianza que el alcalde, Enrique Rivas, otorgó Pepe Zapata, un gran apasionado del deporte, ha logrado sacar adelante a una dependencia que antes solo servía para llenar los bolsillos de quienes la manejaban.

Todos sabían que en la Dirección de Deporte, la gran mayoría de quienes tenían el privilegio de manejarla, la ocupaban para hacer ligas personales, en donde cobraban por todo y quienes podían utilizar los pocos espacios deportivos que existían, tenían que pagar, por lo que los ciudadanos, los niños y aquellos que no tenían para pagar, no podía hacer uso de esas instalaciones.

Además, debido a esas malas prácticas, el deporte solo era algo local, los pocos atletas que se daban no tenían las oportunidades de soñar siquiera en competir a nivel estatal, mucho menos nacional, ni ser parte de una selección mexicana.

Hoy la situación es diferentes, hoy los neolaredenses tienen más y mejores espacios donde practicar deporte, aquellos que tenían el vicio de cobrar por todo, ahora andan bien alineados y otros hasta tuvieron que renunciar.

Pepe Zapata le ha aportado mucho a Nuevo Laredo, ha logrado que los neolaredenses ahora sí puedan disfrutar de todos esos espacios deportivos que ahora están por casi toda la ciudad, sin la necesidad de pagar.

Hoy tenemos grandes atletas, orgullos neolaredenses, que no solo han ido a competir, si no que han traído medallas, hoy tenemos jóvenes neolaredenses que ya son parte de panamericanos, que son llamados a una selección mexicana y eso solo se logró con una cosa, con amor a Nuevo Laredo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

