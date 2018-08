La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMEND

PRI Y PAN, UN PASO ADELANTE Y DOS PASOS ATRAS

A mes y medio de la santa madriza que les propinó MORENA en las elecciones del domingo 1 de julio, es fecha y hora en que ni el PRI ni el PAN se han logrado reponer, más que nada por las broncas internas que propicia el CEN y sus cuadros de mando en los estados para no ser removidos de sus respectivos cargos y seguir pegados a la ubre presupuestaria del tricolor.

Es increíble que el Revolucionario Institucional y el Acción Nacional siendo de encontradas ideologías esté viviendo el mismo problema y que a éstas alturas todavía no hayan asimilado el tamaño de su más triste y hasta vergonzosa derrota, ya que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) los venció sin mayor problema aún cumplir los primeros cinco años de su existencia.

Como analistas políticos creemos que los responsables de los resultados de la histórica jornada electoral, además de la mafia electoral, fuéron los dirigentes nacionales de PRI y el PAN por su inexperiencia en éstas lides y falta de liderazgo ya que en ninguno de los dos casos lograron la unidad de sus militantes y simpatizantes en torno a sus respectivos candidatos que se lanzaron al ruedo en pos de la Presidencia de la República.

El otro factor que en gran medida coadyuvó en las elecciones del Primero de Julio a la derrota del PRI y el PAN fue la nominación equivocada de sus respectivos candidatos –José Antonio Meade Kuribreña por el lado del tricolor y por el lado del blanquiazul Ricardo Anaya– ya que el primero era un perfecto desconocido y el segundo llegó a ser candidato por sus guevos.

El resultado de tanta estupidez fue que los dos perdieron arrastrando al abismo a sus sus respectivos partidos, los que hasta hoy no han logrado salir del atascadero y no se ve que en el caso del PRI el comité ejecutivo nacional tenga prisa por llevar a cabo la reestructuración de las dirigencias estatales cuyos mandatos vencieron desde hace tiempo.

En el caso del Partido Acción Nacional se palpa cierto interés por llevar a cabo la reestructuración de sus cuadros de mando a nivel estado y nacional, pero el pleito esta grueso entre los notables de éste instituto político, entre ellos gobernadores y senadores, lo que no ha permitido ni siquiera la nominación de un candidato para la dirigencia nacional del PAN.

Aunque parece más simple el caso del Acción Nacional para nosotros lo grave está en que de no lograr la unidad de sus militantes, podría dar pie al surgimiento de un nuevo partido político, para el cual ya están sonando para dirigentes nacionales la otrora primera dama y ex candidata presidencial independiente; Margarita Zavala, y la consejera nacional del azul, Mirelle Montes Agredano.

En Tamaulipas los priístas esperan con ansias la renovación de la dirigencia estatal del PRI, la que Sergio Guajardo Maldonado y Aída Zulema Flores Peña, han encabezado en los dos últimos procesos electorales con pésimos resultados, pero Guajardo Maldonado ni aún así ha descartado que se vaya a seguir de frente en las elecciones de diputados locales del 2019.

En el Acción Nacional el pleito es por la dirigencia nacional del partido, pero es tan enconada la pelea, que ya hasta le diéron palo al senador Roberto Gil Zuarth que se llegó a soñar en el cargo, pero no la hizo a pesar de que varios senadores de la bancada panista lo estaban apoyando, porque a decir verdad tiene liderazgo y es inteligente.

Con la presencia de Ricardo Anaya y la ausencia de los gobernadores del PAN, excepto Javier Corral y del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, los panistas analizaron a lo largo de nueve horas la derrota de Primero de julio. Aceptaron su responsabilidad y coincidiéron en que de no trabajar en la unidad y no frenar los intereses de grupo y personales, el Acción Nacional está en riesgo de “desfigurarse”.

Por cierto la senadora y consejera nacional, Mirelle Montes Agredano, asegura que el PAN está listo para ser presidido por una mujer, para lo que de inmediato se anotó. Agregó que sin las mujeres no se podría entender la historia del PAN, la que al igual que los hombres han dado la batalla por la democracia, las libertades, pero sobre todo por la equidad e igualdad de género, por eso –dice– a nadie debe espantar que una mujer aspire a la dirigencia nacional.

Dijo que el Acción Nacional necesita recuperar su identidad, sus valores “y que voltemos nuevamente a ver a los panistas. El partido fue secuestrado por esas cúpulas de vividores , se traicionó la identidad del instituto político”.

La manifestación que llevaron a cabo supuestos integrantes del llamado Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra, justo frente a la casa de transición donde despacha López Obrador, los que se pronunciaron en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el vaso de Texcoco, nos recordó manifestaciones semejantes que fabricaba el PRI para luego eregirse en el salvador del pueblo.

Por cierto el EZLN no está muy de acuerdo con los proyectos que López Obrador tiene contemplados llevar a cabo en el suroeste del país, como sería el caso del Tren Maya o la plantación de un millón de árboles, ya que podrían contaminar el medio ambiente.

Hoy miércoles López Obrador se va a reunir con los rectores de 191 universidades del país en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). “Estamos con mucha expectativa para escuchar los planteamientos del presiente electo sobre la educación”. Ojalá y que nos les reduzca el presupuesto, con eso van de gane.

No se sabe a ciencia cierta si Sergio Guajardo Maldonado se seguirá de frente en la dirigencia estatal del PRI, pero, pero, pero, en el supuesto de no ser así, como analistas políticos creemos que la dirigencia nacional del partido debe llevar a las dirigencias estatales a priístas con liderazgo, experiencia y con trayectoria comprobada y no sentar en la silla de mando a cualquier mono con la estafeta del tricolor. El PRI es ahora la tercera fuerza política en el país, no hay que perder de vista ese detalle.

“Quiero decirles que creo en todos ustedes, creo en los universitarios, creo en la Universidad y particularmente creo en la UAT”, dijo el rector de la máxima casa del estado, José Andrés Suárez López, al iniciar el ciclo escolar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas e inaugurar el programa “Conoce tú Universidad” para estudiantes de nuevo ingreso, organizado con la finalidad de exponerles todos los servicios que ésta Universidad les ofrece para su formación integral.

“Quiero dirigirme a ustedes jóvenes de nuevo ingreso que hoy inician éste camino, éste sueño de convertirse en profesionales útiles a la sociedad y en universitarios comprometidos también con el desarrollo de su estado, su región y de su país”,, remarcó.

La ceremonia se efectuó en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus-Victoria , el rector Suárez Fernández dio la bienvenida a todos los universitarios y de manera muy especial a los más de siete mil 300 alumnos que ingresan a nivel supeior en todas las facultades y unidades académicas de la UAT.

