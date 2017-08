PRI y su apuesta al “choque de trenes”

* Impugnan diputados “suelo parejo”, el INE responde que endurecerá postura

Luego de la escalada de fuego amigo en los dos principales partidos políticos como lo son el Partido de Regeneración Nacional MORENA y el Partido Acción Nacional, en donde se están pegando hasta con la cubeta, las diversas tribus y facciones, se prevé que el Partido Revolucionario Institucional, le esté apostando al choque de trenes.

Por un lado, tenemos los resabios en donde Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, perdiera la encuesta que eligió a la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, como su coordinadora territorial y lógica candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde los focos rojos se están prendiendo con gran intensidad.

Solo basta mencionar que Monreal está exigiendo a Morena “corregir los errores” tomados por la Comisión Política y el Comité de Encuestas de ese partido, porque no cree que haya sido legal la encuesta y esto le está pegando de mazazos a la estructura de ese partido.

Para dejar bien asentado su encorajinamiento, menciona “No es una osadía pedir transparencia, no es una osadía ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad. No es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas, no es una osadía corregir los errores, enmendar las acciones incorrectas tomadas por la Comisión Política y el Comité de encuestas. Por el contrario, serían acciones que nos beneficiarían a todos”, aseguró Monreal en un video publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, menciona que no aceptará “cargos de consolación”, por eso no aceptó la postulación para el Senado que le ofrecieron consejeros de Morena porque significaría ser parte de lo mismo, terminar como cualquiera.

Es más, se asegura que Monreal, se ha convertido en un auténtico Caballo de Troya, para MORENA, ya que podría convertirse en dinamitero de su propio partido, en los momentos más decisivos.

Mientras que por el otro lado, tenemos un intenso fuego amigo entre dos facciones que integran el Partido Acción Nacional, pero con diferentes intereses, pero un mismo objetivo, agenciarse la candidatura a la Presidencia de la República, donde destacan el grupo de Felipe Calderón, que impulsa a su esposa Margarita Zavala y que está deslizando datos, para pegarle mediáticamente al presidente del CEN panista, Ricardo Anaya.

En estos momentos, Anaya no siente duro, sino lo tupido y las puñaladas le duelen más, porque son por la espalda y tratan de “disuadirlo” para que solo se dedique a liderar el PAN y deje el campo libre a Margarita, pero lejos de amilanarse, tal parece que el encono lo está creciendo y la respuesta será de alta contundencia.

Porque el pleitazo tiene meses, donde los dos bandos han sufrido castigo extremo, al grado de que muchos mencionan que el principal beneficiado podría ser Rafael Moreno Valle, quien está viendo a los toros desde la barrera.

Pero por otra parte, quien se está regodeando con las luchas intestinas entre los dos principales partidos políticos, que según las encuestas y mediciones de posicionamiento político electoral van adelante en la carrera por la Presidencia de la República, es el Partido Revolucionario Institucional, que le apuesta al choque de trenes.

Sabe muy bien que estos pleitazos internos entre sus partidos rivales, lo único que provocarán lo mismo en MORENA que en el PAN, es un lamentable desgaste en imagen, que podría ser aprovechado por el PRI para buscar un reposicionamiento y encaramarse a niveles competitivos,

Impugnan diputados “suelo parejo”, el INE responde que endurecerá postura

Aparte de la impugnación que ya hicieron los jefes de bancada de los principales Partidos Políticos, para dar marcha atrás a la disposición unilateral que hiciera el INE, para que quienes aspiran a la reelección puedan promocionarse más allá del 8 de septiembre, ahora se suman los diputados federales de Tamaulipas.

No obstante que los diputados le están echando montón, para que dé marcha atrás en este tema, parece que el Instituto Nacional Electoral, prepara otro golpe similar o más fuerte, porque se afirma que el INE emitirá lineamientos que buscarán impedir el uso electoral de los programas sociales y prohibirán la entrega de tarjetas (como la tarjeta Rosa, o la Efectiva, que el PRI utilizó en el Estado de México) a ciudadanos.

Vamos a esperar para que ver si efectivamente logran sacar tales lineamientos y cuántas impugnaciones más reciben.

Mientras esto ocurre, el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, informó que la recepción documentación de aspirantes a Consejeras y Consejeros Municipales Nuevo Laredo se encuentra la séptima sede donde a partir del 05 y hasta el 08 de septiembre recibirán en el campus de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, la documentación y cédulas de intención para participar como consejeras y consejeros electorales. Incluye las ciudades de Mier y Guerrero.

Por hoy fue todo, para cualquier aportación de ideas, aclaración o dudas, dirigirse al correo electrónico librealbedrio57@gmail.com, además le invitamos a escucharnos en Parámetro Informativo de Radiorama de Nuevo Laredo, en el 101.5 de FM y en la página de Facebook Radiorama en Vivo, de las 14:00 a las 15:00 horas, los lunes, miércoles y viernes.