PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

Priistas se hacen bolas con firmas

FGCV “amarra” reunión con Peña

Oscar Almaraz y la agenda escolar

1.- Aspirantes a la presidencia del PRI Tamaulipas se “están haciendo bolas” al otorgar un papel definitorio a las firmas hasta ahora emitidas por los consejeros, manifestación que si bien puede ser un termómetro de los ánimos, el voto válido para elegir al dirigente del partido es el de la máxima asamblea constituida para ese motivo, y que ya tiene fecha y lugar.

Si algún consejero dio su firma a más de un contendiente puede ser anulado el apoyo a uno y otro, pero eso es una tarea que compete al órgano auxiliador del proceso, que está en manos de Lucino Cervantes Durán.

La cuestión es que el proceso se está complicando. Por una parte Oscar Luebbert Gutiérrez denuncio ayer en conferencia de prensa celebrada en Reynosa, la compra de votos y en la que aseguró están involucradas dependencias estatales. Dijo que hay denuncias de consejeros que serán llevadas a la instancia correspondiente del partido y se refirió específicamente a un caso de Mier.

Por su parte Sergio Guajardo pidió a la Comisión de Procesos Internos transparentar el número de firmas de apoyo que recibió cada aspirante a la hoy codiciada silla principal del PRI estatal.

Eugenio Benavides representante de Guajardo ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos se encargará de aclarar el tema de las firmas porque dice que Oscar Luebbert no tiene el No. de apoyos que ha difundido.

La verdad, no vemos el caso de discutir el No. de firmas, si con 130 que tenga cada uno, estarán cubriendo el requisito, que es para confirmar militancia, su calidad de cuadro y hasta ahí. 200 o 300 firmas no van decidir quién es el favorito para la Dirigencia Estatal. La última palabra la tienen los consejeros cuando levanten la mano el 26 de agosto, ni antes ni después, los que firmaron a favor de Oscar pueden cambiar de opinión, igualmente con Guajardo.

El reclamo de transparentar las firmas pone en tela de duda la calidad del órgano auxiliar, desacredita desde su raíz el procedimiento y no vemos que esto sea bueno.

Estirar mucho la cuerda la puede reventar, y la historia puede terminar en una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que bien puede enviar un Delegado Nacional con funciones de Presidente de seguirse enturbiando el proceso. No es lo deseable, pero pudiera darse el caso. Mientras tanto Alejandro Guevara Cobos está demasiado callado, no sea que les de la sorpresa.

2.- Este lunes el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca recibió y saludo a Enrique Peña Nieto durante la escala técnica del Presidente en Tampico; el mandatario estatal “aprovechó viaje” para abordar temas que tienen que ver con mejorar la seguridad, obras de infraestructura relacionadas con los proyectos energéticos de la entidad.

Y ahí García Cabeza de Vaca “amarró” una reunión con el Jefe de la Nación para examinar las inversiones que vienen para Tamaulipas. Luego se trasladó a Altamira donde entregó microcréditos.

Por otra parte en el inicio del ciclo escolar 2017-2018 el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo acompañado del Secretario de Educación, el Dr. Héctor Escobar Salazar y del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara así como del alcalde Oscar Almaraz en el escenario de la primaria Ignacio José Allende de la Colonia México, de esta capital.

En ese marco el Jefe del Ejecutivo reiteró la importancia que tiene para su administración impulsar la educación como herramienta para combatir la delincuencia.

Asimismo reconoció a la educación como el mejor recurso para transformar la sociedad al permitir su acceso a una vida más digna, y en este compromiso resaltó la aportación del magisterio, al que pidió fomentar la participación en el debate como sustento de las ideas, mientras que a los escolares les pidió aprovechar el esfuerzo que realizan sus padres al enviarlos a prepararse.

3.- También hay que comentar los buenos resultados que logró el operativo “No te pases”, que implementó el Municipio de Victoria con motivo del regreso a clases. Ayer en su primer día del nuevo ciclo escolar entre 7:30 horas y ocho de la mañana el tránsito fue una locura por el alto número de vehículos concentrados en determinados puntos de afluencia, y las patrullas y elementos de tránsito cumplieron con su papel facilitando la trasportación segura de los escolares.

Asimismo el alcalde victorense Oscar Almaraz entregó obras en la Preparatoria Federalizada No. 1 Marte R. Gómez entre las que destacan una cancha de usos múltiples, la pavimentación total del estacionamiento, remodelación de las instalaciones sanitarias y el inicio de la construcción de una techumbre de 600 metros cuadrados para su Plaza Cívica.

Mejoras que agradeció el director de la escuela, Vicente Huerta Martínez en medio del entusiasmo de maestros y alumnos, durante el corte del listón inaugural. Estas obras benefician a 1000 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, que tendrán mejores condiciones para su desempeño escolar.