POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PROFETIZA MUÑOZ LEDO EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA EN EL 2018

Sin chochear todavía a sus 84 años cumplidos Porfirio Muñoz Ledo, al cual lo identifican como “el chile de todos los moles” ya que ha militado en el PRI, PARM, PRD y PT, acaba de declarar –en un homenaje a su persona– que la Izquierda ganará de manera “arrolladora” la elección presidencial del 2018.

Con toda la experiencia adquirida a lo largo de su carrera como político y después de haber sido dirigente nacional del PRI, Senador, Secretario de Educación, Secretario del Trabajo y embajador de México ante la UNESCO y la Unión Europea, Muñoz Ledo acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y Ramón de la Fuente, en el marco del festejo apuntó que el PRI no va a ganar bajo ninguna circunstancia en el 2018 porque no tienen con qué.

Pero, pero, pero la estocada de Muñoz Ledo también le llegó al PAN, del que al igual que el Partido Revolucionario Institucional tampoco va a ganar y reiteró que en el 2018 “va a ganar la Izquierda de una manera arrolladora”. Remarcó que “el PRI no tiene posibilidades de ganar, no llega al 20%. ¿Con que llega el PRI?. El PRI tiene un descrédito nacional sin límite”.

Luego auguró que en las boletas electorales del próximo año aparecerán tres nombres : Andrés Manuel López Obrador, presidente de MORENA; José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN y adelanto que los candidatos independientes se van a quedar en el camino “por la dificultad de juntar las firmas”, ya que la cantidad exigida es de 866 mil y pico.

Muñoz Ledo que se la jugó con Cuauhtémoc Cárdenas que fuera candidato del Frente Democrático Nacional en las elecciones presidenciales de 1988 y perdió, dijo recordar que en las elecciones de 1988 la robaron el triunfo a la Izquierda, pero hizo hincapié en que ahora “es un momento crucial en el país y sostuvo que no hay más solución que la Izquierda gane”, ya que de lo contrario auguró que puede haber un descarrilamiento dramático para el país.

Como analistas políticos siempre hemos creído que Porfirio Muñoz Ledo al ser expulsado del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas, por andarle jugando ambos las contras al partido con el membrete de la Corriente Crítica, quedó resentido por la humillación ya que era considerado por los priístas como el ideólogo del partido, como lo fue Jesús Reyes Heroles hasta que murió, por lo que no nos sorprende en lo absoluto su augurio de que el PRI va a perder en el 2018.

Pero, pero, pero, hay otros que opinan diferente a Muñoz Ledo y es el caso Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el que no ve a Andrés Manuel López Obrador como la mejor opción para sacar al país adelante, estimó que sería la misma historia porque López Obrador “es un priista disfrazado de rojo”.

“Es un tlatoani más, ya la vida de los tlatoanis no nos sirve para nada y remarcó que López Obrador reproduce aquello donde se cultivó que es el priísmo. Tiene la estructura del PRI y trabaja así”, subrayó.

Con esa descripción Sicilia hace voto para que gane López Obrador en los comicios del 2018, pero no por las buenas razones, sino “para que la Izquierda ilusa sepa que no se trata de personas, sino de transformar un sistema y López Obrador no es la transformación del sistema, es la reproducción del sistema, pero con un rostro más social, nada más”.

Otro que trae pleito cazado con López Obrador es el gobernador de Tabasco, precisamente su estado natal, Arturo Núñez Jiménez, ya que lo llamó traidor porque le pidió que rompiera relaciones con la Federación y no lo hizo. Quizá por eso asegura que el proyecto del tabasqueño se llama Andrés Manuel López Obrador y todo lo demás es vestir la mona.

No hace mucho que el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer en un evento, palabras más palabras menos, que policías de Tamaulipas serían capacitados por oficiales de Estados Unidos, lo que según nosotros vió bien la gente.

Esa importante noticia ya se concretó y de entrada son 20 los elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas y la Procuraduría General de Justicia del Estado, los que iniciaron el entrenamiento de tres días, training que se llevó a cabo en la ciudad de McAllen, Texas, en el que participan personal de seis agencias de seguridad estadounidenses, con miras a proveerlos de técnicas y herramientas que les ayuden en el combate al crímen organizado

Por cierto nuestras antenas nos aseguraron que el martes 21 de Noviembre López Obrador dará a conocer el que será su Plan Nacional de Desarrollo, el que echará a andar de llegar a ser el próximo Presidente de México.

En el curso que fuera convocado por el Departamento de Estado de Estados Unidos participan además del FBI, la Patrulla Fronteriza o Border Patrol, además del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo y la Policía de Mc Allen.

Según nuestras antenas cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Otto Van Maerssen, destacó la colaboración que existe entre el Gobierno de Tamaulipas con las autoridades norteamericanas y el impulso para la realización de éste tipo de eventos que benefician a la comunidad de ambos lados de la frontera.

Dijo que Estados Unidos y México están trabajando activamente en conjunto para proporcionar capacitación y apoyo para que todos los oficiales de la Policía puedan alcanzar estándares internacionales en su trabajo y lograr las certificaciones correspondientes.

“Alentamos las medidas tomadas por el Gobierno de Tamaulipas para reclutar con éxito candidatos calificados para su Policía Estatal y para hacer crecer con toda su grandeza”, dijo el cónsul Otto Van Maerssen.

Durante los tres días del curso los expertos de las agencias de seguridad de Estados Unidos expondrán temas como el procesamiento de escenas del crímen, primeros auxilios, fraude de visas y pasaportes, cuidado bajo fuego y robo de vehículos, bien.

Por cierto en la Ciudad de México el Gobierno de Tamaulipas fue reconocido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por haber logrado el mayor avance en normar los elementos de monitoreo y evaluación de la política social del estado.

El galardón fue recibido por el Secretario de Bienestar Social, Gerardo Flores Peña, durante el Seminario de Buenas Prácticas en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas 2017.

En la sesión del Congreso del Estado de ayer miércoles se aprobó el dictámen referente a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas, haciendo hincapié el diputado y coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Etienne Llano, en que con ésta nueva norma se atiende de manera más puntual la necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas, ya que con preocupación se observa que las acciones en contra de los medios de información cada vez son más frecuentes.

