CORRESPONDENCIA

PROMETER NO EMPOBRECE

Por José Luis Castillo

El recurso agua ha sido tomado como bandera de los candidatos a la presidencia municipal de Victoria, mientras que Eduardo Gattás, dice tener la solución al problema de desabasto con la construcción de una nueva línea del acueducto, Xicoténcatl González Uresti, refiere que resolverá el problema de falta de agua, pero no dice cómo.

Hay que ser realistas y no vender ilusiones a los electores, el problema del agua es culpa de todos, no de unos cuantos, y digo de todos porque no creo que Gattás y menos Xico, resuelvan el desabasto del vital líquido simplemente porque lo que no hay es agua, en los mantos acuíferos.

Que si existen muchas fugas del vital líquido en las distintas colonias esas es otra historia, ahí los responsables del organismo operador en este caso COMAPA, deberá aplicar una buena cantidad de recursos para invertir como lo ha estado haciendo en la reposición de tubería, algunas de ellas con muchos años de servicio en la ciudad.

El desabasto de agua en las colonias de la periferia es culpa de todos, porque en estas fechas en las que inicia un elevado consumo de agua, hay quien a manguera abierta lava su coche sin importar que hay familias que no tienen ni siquiera para tomar.

Hay que decirlo, el crecimiento desordenado y los asentamientos humanos en lugares irregulares dificultan el abasto de agua a través de las tuberías y si eso fuese poco, lo de siempre, poco o nada se invierte en este tipo de obras que no se ven.

¿Paraqué mentir?, digo porque lo más fácil para los abanderados de Morena y de Acción Nacional es tomar este bandera, pero y apoco Lalo Gattás cuando fue regidor no se dio cuenta de esta problemática que desde entonces existe.

Dice uno de los comunicados de Xico, “en uno de sus recorridos se inclinó a un charco de agua en una de las calles, mientras que en los hogares, no tenían ni para regar las plantas”, si no tenían agua para las plantas, hay que preguntarle a la gente, si quiere agua para tomar o resolver sus necesidades de vida, o para las plantas…

2.-Héctor López González se quedó mal impuesto, a la fecha es objeto de una investigación por parte de las autoridades de la Secretaria de Salud de Tamaulipas, porque cobra como servidor público y es el candidato de Morena a la VI diputación federal con cabecera en Mante.

Héctor López González, es el mismo personaje que con su cara de yo no fui, llego a ser Secretario de Salud, Presidente Municipal del el Mante, miembro del Sindicato de la Secretaria de Salud y ahora el candidato de Morena.

Nada tendría de malo lo anterior si no es porque Héctor, no la brinca sin huarache y creyó que podría engañar a las autoridades quienes le reclaman que ande encamapañado cobrando un muy jugoso sueldo en la dependencia estatal en donde nuca a trabajado, aun cuando hay quién afirma que no sólo ahí, hay otras instituciones médicas que le pagan y muy bien a uno de los abanderados que ofrecen transparencia y combate a la corrupción en su oferta de campaña.

3.-“Expreso mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas del periodista Héctor González Antonio, su muerte no quedará impune; tienen mi compromiso de que se investigará y se castigará al o los responsables. Descanse en Paz”, refiere el Gobernador del Estado en relación a la muerte del amigo y compañero corresponsal del periódico Excélsior.

Por mi parte, al gremio periodístico un abrazo solidario, a la familia del amigo, mi deseo de una pronta resignación, y la esperanza de que se cese la violencia en Tamaulipas, para bien de todos.

El asesinato de Héctor González Antonio, se suma al homicidio perpetrado en contra de Carlos Domínguez, en el Municipio de Nuevo Laredo, Descansen en Paz.

