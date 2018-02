T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PROSPECTOS AL SENADO, “SON PICHONES”….!

SIN LUGAR A DUDAS, los abanderados del PRI al Senado de la República “me parecen un par de pichones”, como para lograr esos tan importantes escaños públicos, porque simple y llanamente, ninguno de los dos cuentan con el indispensable arraigo popular en toda la geografía estatal y digo esto, porque “los integrantes de la formula priista”, siendo Diputados Federales, no han dejado buen sabor de boca en sus distritos, y si en sus distritos no los quieren por incumplidos e irresponsables, porque dejaron a la gente esperando y nada de hacer realidad sus promesas de campaña, esto basta y sobra como para que, los tamaulipecos en global y hasta sus propios paisanos les volteen la cara y naturalmente “les den la espalda”, cuyo cobro de factura, habremos de verlo en día 1ro. De julio, eso gracias a la postura indiferente mostrada por YAHLEEL ABDALÁ CARMONA de Nuevo Laredo y ALEJANDRO GUEVARA COBOS de ciudad Mante.

MUCHOS DIRIAMOS que, el PRI nuevamente (como en el 2016), ha equivocado su rumbo, pero usted me preguntaría porque: Yo les respondería que por el hecho de que, “ni Alejandro, ni Yahleel, son garantía de triunfo” y no porque yo no quiera, sino porque carecen de las raíces de la esencia necesaria o de las herramientas y mecanismos que se requiere en el ámbito político, como para lograr que la gente vuelva a creer en ellos. Primero, por el mal trabajo que ambos han dejado en sus distritos, donde después de sus campaña a Diputados Federales, este par de aspirantes a Senadores por Tamaulipas, “dejaron con un palmo de narices” a sus seguidores en Nuevo Laredo y Mante, respectivamente, porque pocas veces se les vio regresar a visitar a la gente a la que le prometieron “bajar el cielo y las estrellas” y eso, la gente o el electorado, no lo olvida. Y sino “pal baile vamos”.

POR EJEMPLO, en ciudad Mante, gentes del poblado “el Limón” y la mayoría de la sociedad de aquel sector cañero, consideran que ALEJANDRO GUEVARA COBOS, la verdad no es un hombre responsable, porque “él, se dedica más al bien propio que al bien colectivo” cuyo detalle el hoy Diputado, lo ha dejado muy claro por su postura indiferente, porque ya siendo legislador federal, dedicó más su tiempo a otros menesteres y no atender a la sociedad, allá en la ciudad del Ingenio, donde las mayorías “opinan grotescamente”, contra el priista, por la marcada inconformidad e indignación prevaleciente ALEJANDRO, cuya cuestión confirma que, “COMO TE PORTES TE TRATAN” y eso por tanto, no es un buen síntoma como para que a Alejandro le vaya bien en su propósito político de llegar a donde dicen increíblemente que “LA PATRIA ES PRIMERO”, cuyo slogan, la verdad, me parece un insulto para los mexicanos, porque en las Cámaras Alta y Baja, están primero los intereses de los Diputados y Senadores y no los intereses del pueblo Mexicano.

CON RESPECTO a la Neolaredense Diputada Federal YAHLEEL ABDALA CARMONA, esta joven señora, lejos de dar muestras de respaldo a la sociedad, con lo que tanto “cacaraqueo” en torno al programa de nacionalización de automóviles y otros proyectos, no los ha cumplido a cabalidad, motivo por el que, si YAHLEEL, está dejando una huella negativa de trabajo, porque lejos de ser incisiva y además responsable, obró por no atender lo que prometió e incluso, casi nunca se le encontraba en su oficina de gestoría, inmueble que tiene solo de figura decorativa, detalle por el cual creo que tanto Yahleel, como Alejandro, no tienen la identidad de reales servidores públicos, por esa indiferencia que agravia a la gente que cree en los políticos de baja calidad moral, porque estos, solo ven los espacios públicos para ellos aprovecharlos y favorecerse, sin que les importe a la gente que siempre tiene la esperanza de contar con políticos que realmente los ayuden, pero esta pareja de aspirantes a Senadores por Tamaulipas, a juicio de muchos “no son los idóneos, para que vayan a calentar una curul en el Senado de la República”.

ADEMÁS, hay que señalar que si el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS cree que por ser amigo del Presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO, le van a dar el voto, creo que estaría pensando de manera burda o equivocada, porque “Peña, no va a venir a votar por él”, mi decirle a la gente que voten por Alejandro, porque ya ni su amigo el Presidente, tiene el voto de confianza de los mexicanos y por tal motivo, “Alejandro por su actitud de no atender a sus representados allá en el Congreso”, difícilmente le podrían dar el voto, para que sea Senador por Tamaulipas, eso es lo que evidentemente se vislumbra en el ámbito político tamaulipeco.

PARA CONCLUIR, les diré que muchos priistas, por la designación o “dedazo” de Alejandro Guevara y de Yahleel Abdala, se encuentran sumamente indignados, porque este par de políticos “son presas fáciles de roer”, considerándose que van directos al matadero porque no traen o “no cuentan con las herramientas, ni los mecanismos”, con las que puedan ganar o salir triunfantes en la venidera elección, por su bajo raiting político. Y por tanto hay priistas que aducen que, el alto mando del PRI; hubiera preferido como prospectos al senado a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA y EDGAR MELHEM SALINAS, pero en fin, eso un punto de vista importante de mismos priistas y por ende, aún falta tiempo, para que el tricolor revalore su postura en este contexto político, porque con la referida pareja de aspirantes, el PRI, no tiene opción alguna de triunfo. Y sino “Pues el tiempo es el que habrá de darnos la razón”.

Y DE ÚLTIMO momento me informan que quien lleva delantera en torno al Senado, es la Neolaredense YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, porque esta va en primera posición y aunque pierda la elección de mayoría, podrá ser Senadora por la vía de lista nacional o plurinominal, lo que viene a confirmar que Yahleel tuvo mejor palanca política que Alejandro Guevara Cobos, así andan las cosas de grilla a nivel interno en el PRI-Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

