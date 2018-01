EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

“PROSPERA” EN LOS REGISTROS

-¿Y qué andan haciendo aquí en el PRI?

-Nos dijeron que nos iban a dar PROSPERA…por eso venimos aquí.

-Oiga, pero aquí son los registros de candidatos del PRI a Senadores y Diputados Federales.

-Pues no, sé, ¡nos dijeron que viniéramos para apoyar!

Así se expresó una de tantas mujeres que estaban en el estacionamiento del PRI Estatal este domingo a la hora en que estarían registrándose los candidatos este domingo 28 de enero.

Poco después las mujeres desaparecieron como por arte de magia…como llegaron se fueron… de puntitas para que nadie se diera cuenta, pero ya era demasiado tarde.

Y es que los comentarios eran que habían llevado a esas mujeres a apoyar el registro de Miguel Cavazos Guerrero como candidato tricolor a diputado federal por el PRI.

Pero se le cayó la candidatura al hijo del antipático ex gobernador Manuel Cavazos Lerma. Así que las aplaudideras les dieron la orden que se fueran en los autobuses en que las habían llevado.

Pero no solo acudieron las mujeres de PROSPERA a lo que sería el registro de Miguel Cavazos Guerrero, también fue el músico, poeta y ex reo Pedro Hernández Carrizalez.

Este ex funcionario del sexenio de Manuel Cavazos Lerma llegó al edificio del ICADEP a apoyar al hijo de su ex patrón, pero se llevó una desilusión.

Porque resulta que a Miguel Cavazos lo bajaron de la lista y subieron a la diputada local Copitzi Yesenia Hernández García para que ella fuera la candidata a diputada federal.

Después vino el registro de Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, quienes tuvieron el respaldo de gente traída a Ciudad Victoria desde los municipios de Mante y Nuevo Laredo.

Y cuando el ambiente estaba calientito, confieso que me fui con la finta, me porté como un reportero novato. Les cuento como sucedió este pasaje:

Las porras a Yahleel y a Alejandro estaban en su más alto tono…¡arriba Yahleel!… ¡Arriba Alejandro!…y así estaba el griterío en el salón del ICADEP Victoria, de pronto, rompiendo como rayo y trueno el ambiente se escuchó una sola voz de mujer gritar… ¡Arriba Alejandra!…y ahí empezó mi confusión.

Me dije… A chingá, y me volví a repetir a mi mismo Achingá, Achingá… como que Alejandra, no manchen o ya lo descubrieron o la que gritó se lleva así de pesado con Alejandro Guevara Cobos…

Y me voltee y le dije a una compañera periodista… ¿escuchaste?…le gritaron Alejandra…y no Alejandro…Mi compañera periodista dijo yo también escuché eso…y soltó tremenda carcajada.

Después ella reflexionaría…oye Óscar no se referirán a Alejandra Cárdenas que se registrará más de rato como candidata a diputada federal…y yo respondí…a lo mejor sí, pero que fregaos tienen que gritar su nombre ahorita…jajaja, y sí era la porra para ella.

Bueno. Ahí mismo saludé a Florentino Sáenz Cobos, y entre otras cosas, platicó que estaba contento porque la noche del sábado anterior había recibido una llamada telefónica que lo puso alegre y que acabó con su nerviosismo.

Comentó, “me llamó Enrique Ochoa (presidente del PRI Nacional) y me dijo bienvenido”… refiriéndose a la candidatura a diputado federal por el sexto distrito con cabecera en el municipio de Mante. Ya está amarrado.

También este evento de registro de candidatos, algunos priístas de Matamoros sentenciaron que la selección de candidato a diputado federal por distrito electoral número 4 fue una derrota de Baltazar Hinojosa Ochoa.

Porque Baltazar Hinojosa (ex candidato a gobernador derrotado y actual Senador) quería poner como candidato a diputado federal a Juan Carlos Córdova Espinosa (actual diputado local), pero finalmente el que se registró fue Anto Adán Marte Tláloc Tovar García (mejor le hubieran puesto ferrocarril, está igual de largo y más bonito), también actual legislador local.

Oigan, ya para terminar, les platico que le pregunté al presidente municipal de Río Bravo Juan Diego Guajardo Anzaldúa, que si buscaría la reelección. Y dijo que sí, que va por la candidatura del PRI a alcalde de esa ciudad fronteriza y que se está preparando para ello.

MAQUIAVELITO

…Muchos prístas ya le pusieron nombre y apellido al episodio de registro de candidatos en el PRI Tamaulipas este 28 de enero de 2018. Dicen que su nombre es…”Contrabando y Traición, porque vamos a quedar como Camelia La Texana, sin carga, sin feria y bien muertos”….por aquello de la calidad de los candidatos… ¿tú que crees?

