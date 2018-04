T E C L A Z O S

PUGNARÉ EN EL SENADO POR FISCALIZAR A SAGARPA, PARA QUE APOYOS AL CAMPO LLEGUEN A TIEMPO: ISMAEL G. CABEZA DE VACA

AL VISITAR Río Bravo, el Candidato a Senador por la Coalición “Por México al Frente” ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, consciente del problema por el que año con año atraviesan las familias del campo, en plan tajante y sin cortapisas, manifestó su interés por “Fiscalizar a SAGARPA”, para que los apoyos a los productores de granos de Tamaulipas y México, lleguen en tiempo y forma a las regiones agrícolas del país.

PARA ELLO, el prospecto a Senador de la República, dijo: tengan la plena certeza que desde el senado, a donde pretendo llegar con el voto de ustedes, “pugnaré para que, se corte de tajo el gravoso emblema del burocratismo”, que es lo que provoca esta clase de perjuicios a las familias campesinas, las que con empeño y esfuerzo, todos los años, aportan su granito de arena” y hacer producir la tierra, para que los alimentos de la canasta básica, lleguen hasta los más recónditos lugares de la geografía nacional.

POR TAL MOTIVO, remarcó el Candidato de la Colación PAN-PRD-MC, que este problema que hoy “ha orillado a los productores agrícolas llegar “al cierre y bloqueo” de vías de comunicación “en el entronque” que, comunica a Reynosa y Matamoros con San Fernando y Ciudad Victoria, ya no se sigan presentando, y para ello, dijo, pugnaré para que todos los años, los hombres del campo, reciban de manera oportuna “los apoyos destinados para ellos, de parte del Gobierno de la República”.

EN OTRA PARTE de su mensaje, el joven político reynosense, abanderado a Senador Ismael García Cabeza de Vaca, puntualizó que, desde el recinto legislativo, exigiré que también, “se agilicen los créditos para la adquisición de los insumos”, porque dijo estar consciente que, en el campo agrícola, “se tiene que comulgar con la cultura del progreso y el desarrollo” y por esta razón fundamental, pondré todo mi esfuerzo y más, para que las acciones de bien al agro tamaulipeco, se generen de manera firme y solidaria y los problemas que todos los años sufren los campesinos, vayan desapareciendo.

ENSEGUIDA Ismael García Cabeza de Vaca dijo que, promover la fiscalización en todos los programas de SAGARPA, es para que, “no haya desvíos de recursos y estos se ejerzan en tiempo y forma y de manera transparente”. Y vaya que en esto, que expuso ante los agricultores y familias de Río Bravo el Candidato a Senador de la República, será sin duda una adecuada medida, para que ya no sigan generando “saqueos millonarios” como el reciente, consumado por el ex gobernador de Querétaro y ex Secretario de SAGARPA JOSÉ CALZADA ROVIROSA y por RICARDO AGUILAR CASTILLO, quien fungía como Sub- secretario, los que pese a haberse adjudicado de manera ilícita más de 3 mil 500 millones de pesos, a través del atraco bautizado “COMO LA SEGUNDA ESTAFA MAESTRA”, el PRI, partido al que estos pertenecen “de inmediato los favoreció con candidaturas a Diputados Federales Plurinominales”.

EL ABANDERADO panista a Senador de la República Ismael García Cabeza de Vaca, al reunirse con los habitantes de la zona productora número uno de sorgo en el país, con acierto precisó: “ha faltado voluntad de la Federación para liberar los recursos”, lo que ha provocado que los productores agrícolas se endeuden, para poder conseguir los insumos, como la semilla y el diesel y darle continuidad a la cosecha sorguera.

ABUNDÓ CABEZA DE VACA que, “no me explicó, “porque tanto castigo a los campesinos de Tamaulipas” los que, con empeño y esfuerzo, siempre han ocupado los primeros lugares nacionales en la producción de sorgo y soya”. Y por ello, si el primero de julio del presente año, la sociedad tamaulipeca me da la oportunidad, por medio de su voto, representarlos en el Senado de la República, “no quitaré el dedo del renglón para que todos los beneficios al campo mexicano y tamaulipeco, lleguen sin contratiempos”, porque los campesinos y agricultores “no deben vivir más en el abandono, por el grave problema del burocratismo”,

POR OTRA PARTE el Candidato a Senador por la Coalición “Por México al Frente” ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, enfatizó que, “el problema para los campesinos se agrava, porque aparte de que no les entregan a tiempo los apoyos a que tienen derecho, tampoco cuentan con créditos accesibles para preparar sus siembras. Y lo peor es que la banca oficial tarda hasta más de tres años, para autorizarles el financiamiento.

Y POR ESTA RAZÓN “los productores al verse sin el apoyo del pro-agro y sin créditos de la banca, se ven obligados a tener que comprometer sus cosechas con las bodegas, que hacen el papel de organismos financieros”. Y por ello, ante los riobravenses García Cabeza de Vaca subrayó que, se fiscalizaran a fondo los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para conocer “dónde están esos recursos y si hay un manejo discrecional de los mismos”.

PATENTIZÓ QUE, les vamos a auditar no sólo el manejo de recursos, y “LE VAMOS A REVISAR CON LUPA” el proceso de asignación de créditos para el campo”, apuntando que, haremos valer “la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, a través de la que se sanciona la omisión de los funcionarios y como Senador voy a vigilar que se cumpla”, advirtió. Y por último dijo que se presionará para que la banca oficial agilice trámites y cumpla con la asignación de créditos a los productores. Reiterando que para los candidatos de la Coalición Por México al frente, “el agro tamaulipeco es una prioridad”.

PARA FINALIZAR les diré que, en mi punto de vista, lo expuesto por el Candidato a Senador Ismael García Cabeza de Vaca, es la postura imperdonable e inconcebible del Gobierno Federal hacia las familias del agro, a las que la Federación debería atender con empeño y esmero, porque gracias a los hombres del campo, “Tamaulipas y México, siempre han tenido distinciones nacionales en la producción de alimentos básicos”, pero eso, desgraciadamente al Gobierno de la República, le es ambiguo, ecuánime e indiferente”.

