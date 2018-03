PURO CUENTO EL COMBATE A LA CORRUPCION

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PURO CUENTO EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

De ser cierta la denuncia de la regidora perredista América Sandoval la que involucró a la aún alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, con una bodega clandestina donde mantenía miles de donativos en mercancía acumulada como ayuda humanitaria, para las familias damnificadas a consecuencia del sismo del año pasado, pero nunca llegó a sus manos, creemos que es razón más que suficiente para que el PRI si realmente se declara en contra de la corrupción, la supla por otra carta más limpia para contender en su lugar por la alcaldía del bello puerto de Tampico.

Por mucha experiencia y carisma que tenga doña Magdalena no es posible que el alto mando del Partido Revolucionario Institucional, tanto a nivel nacional como estatal no valore en debida forma la conducta criminal y deshumanizada de la presidenta municipal de los tampiqueños, la que hoy convertida en su candidata va a contender por tercer vez por la alcaldía, como si no hubiese otros prospectos en las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Pero, pero, pero, la podredumbre del tricolor va más de las alcaldías y prueba de ello es el caso del ex gobernador de Chihuahua, Carlos Duarte, al cual la Procuraduría General de la República ya le dió carpetazo por considerar que no hay indicios probatorios de los cargos que le imputan por lavado de dinero, delito bancario y defraudación Fiscal, lo que a decir verdad nos dejó con los ojos cuadrados al igual que a muchos mexicanos.

Solamente mencionamos estos dos casos ya que nos bastan y sobran para evidenciar la corrupción que tiene hundido a México en lo económico y en lo político, podredumbre de la que los mexicanos ya están hasta la madre, por lo que creemos que va a estar difícil que el PRI gane limpiamente las elecciones presidenciales del Primero de julio.

No acabamos de entender porque en México el Partido Revolucionario Institucional se empeña a mantener en sus filas a funcionarios corruptos, a los que en otros países los mandan fusilar para para combatir la corrupción y a los que devuelven lo que se robaron les dan cárcel de por vida, pero en nuestro país todos se tapan con la misma cobija, por una simple y sencilla razón, porque son los mismos con diferente bitoque.

Ahora si más le vale al jóven maravilla del PAN, Ricardo Anaya, el que en su calidad de candidato presidencial de la coalición Por México al Frente le vaya prendiendo una docena de veladoras al santo de su devoción, si es católico, ya que la PGR impugnó la suspensión concedida al empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda y en cualquier momento la Procuraduría podría solicitar una órden de aprehensión en su contra, lo que le va a complicar las cosas a su defensa, toda vez que sigue sin aclararse la supuesta triangulación de 54 millones de pesos realizada por Barreiro a favor del aspirante presidencial, Ricardo Anaya.

Vaya sorpresa que nos dió el ex gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, el que al igual que todos los demás gobernadores priístas ayer jueves atendió la invitación que les hizo extensiva el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para dar continuidad al diálogo y análisis en materia de seguridad, frente al proceso electoral.

A éste que es el segundo encuentro con Navarrete Prida, además de Torre Cantú asistiéron los gobernadores de Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, los que acordaron mantener una comunicación permanente y redoblar esfuerzos, a fín de garantizar condiciones de tranquilidad y bienestar a los habitantes de sus respectivos estados.

El director general del ISSSTE, Florentino Castro López, ayer jueves estuvo en Ciudad Victoria, el que según nuestras antenas vino a entregar créditos personales a los burócratas federales, por un monto de 120 millones de pesos.

El evento se llevó a cabo en el Polyforum en donde el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, le dió la bienvenida al funcionario, acompañado del Secretario de Sebién, Gerardo Peña Flores y el delegado del Instituto en Tamaulipas, Juan Guillermo Mansur Arzola.

También estuviéron presentes el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez; Luis Miguel Victoria Ranfla, dirigente del Sindicato Nacional de los trabajadores del ISSSTE y Rabindranath Juárez Mayorquin, delegado de la SEGOB, entre otras personalidades.

Que pobre el criterio de la vocería de Seguridad Pública del Estado, cuya titularidad recién asumió el contralmirante de la SEMAR, Augusto Cruz Morales, ya que en el CEBETIS 119 fue detenido cuando portaba una pistola escuadra de postas, con la que presuntamente amenazó a su novia, pero en opinión de la vocería el arma es de juguete, por lo que no hay delito que perseguir. Vaya estupidez.

Por cierto para el flamante nuevo Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Augusto Cruz Morales, optimista como todos los que son funcionarios del gobierno, dijo que Tamaulipas está preparado para recibir a los vacacionistas nacionales y extranjeros, los que durante el período de la Semana Santa opten por los destinos turísticos de nuestro estado. Lo que equivale a que en lo personal percibe que todo está en santa paz, al grado de asegurar que ni siquiera usa chaleco antibalas, pero como periodistas le recomendaríamos, por si o por no, que lo usara.

El líder del Congreso Local y diputado del PAN, Glafiro Salinas Mendiola, dijo que la reapertura de las cuentas públicas del ex alcalde de Nuevo Laredo (2015 y 2016) Carlos Cantúrosas Villarreal, será un asunto que le tocará decidir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) en cuanto reciba la solicitud oficial del Cabildo del actual alcalde Enrique Rivas Cuéllar. Ni duda nos queda la política divide a los amigos.

Hasta que por fín la Procuraduría General de Justician del Estado va a presentar una denuncia formal en contra de Jorge Fernández González, por el delito de homicidio de su esposa la española María del Pilar Garrido Santamans, ya que aseguran tener las pruebas necesarias de que el criminólogo es el responsable de su asesinato. Haber si todavía lo siguen defendiendo los familiares de María del Pilar.

Con un gimnasio lleno a toda su capacidad el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dió ayer jueves el banderazo de arranque a la 26ava edición del Concurso Estatal de Porristas 2018, que año con año es organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, evento que en ésta ocasión reunió a grupos de baile y animación deportiva, infantiles, juveniles y universitarios venidos de diferentes municipios del estado.

Acompañado de los directores de las Facultades, Unidades Académicas y funcionarios de su Administración, el rector Suárez Fernández dio la bienvenida deseando la mejor de las suertes a los equipos y destacó la importancia de fomentar el deporte y la actividad física entre la niñez y la juventud.

