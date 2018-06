PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< ¿Qué dejó la visita de Meade?

< Dejaron solo al INE en debate

< “Morenistas” se van al PAN

< El encuentro Monreal-Meade

1.- No sabemos qué ocurrió pero José Antonio Meade de repente pareció olvidar sus compromisos de agenda y en un ambiente de mayor relajamiento alargó su permanencia en tierras Tamaulipecas por poco más de dos horas de lo establecido.

A las 7 de la noche estuvo en el aeropuerto de Tampico esperando el vuelo comercial de las 8 p.m., al parecer su compromiso de las 5:30 p.m. fue cancelado. Las redes sociales subieron fotos donde se apreció que charlaba muy a gusto con el expriista, experredista y hoy morenista, Ricardo Monreal Ávila quien sostuvo una jornada de trabajo en la zona sur.

¿Que dejó la visita de Meade a Tamaulipas? Cuando menos la posibilidad de que en el supuesto caso de que ganara no se frenarán los programas de obras y desarrollo que se tienen para la entidad. Le pongo un ejemplo, dejó testimonio de que el acueducto que tanto necesita Victoria para asegurar su abasto lo haría su gobierno. Una obra muy costosa que supera los mil millones de pesos y que Peña Nieto también ofreció hacerla, pero sólo aprobó 128 millones de pesos para su rehabilitación.

A mí no me queda duda de que la costosa obra se hará en un gobierno presidido por Meade, incluso por Ricardo Anaya, pero tendría mis dudas si el Gobierno de la Esperanza la llevaría a cabo. Porque el señor Peje tiene criterios de economía muy particulares y no es difícil pensar que se le pueda ocurrir que en cada traspatio cada quien haga su pozo y que resuelva el problema como pueda.

Igual con el transporte, porque durante el gobierno de AMLO en la Cd. de México el Metro no tuvo expansión. Capaz que nos recomienda tomar la bicicleta, que por cierto es muy saludable, pero no responde a las circunstancias de desarrollo que demanda la capital del estado, y mucho menos bajo los rayos del sol en temporadas como la actual.

Desde luego no podía faltar en la agenda del candidato del PRI el tema de seguridad, multicitado por él en diferentes estados de la República donde la sociedad se cimbra ante el impacto de los actos delincuenciales.

Promover la industrialización en Victoria fue otro de los ofrecimientos de Meade, al señor López Obrador le parece que una parte de la solución a los problemas del país está en hacer producir al campo, pero no ha ofrecido construir sistemas de riego que lo hagan eficiente como en Estados Unidos o Canadá.

En fin, por lo pronto José Antonio Meade pisó base en Tamaulipas reactivando el ánimo Tricolor.

2.- Ante la falta de garantías al principio de equidad, cuatro de los cinco partidos políticos que ostentan candidatos a senadores, decidieron no participar en el debate convocado por la autoridad electoral federal. En la contra parte, a la candidata del PRI, Yahleel Abdala Carmona no le avisaron oportunamente y estuvo lista para asistir sin recibir notificación alguna, en pocas palabras la dejaron vestida y alborotada.

A escasas horas de celebrarse el controvertido evento se suspendió y fíjese Usted, hasta el miércoles tarde noche los partidos políticos y sus respectivos abanderados no habían sido convocados a conocer físicamente el lugar, algo elemental, mucho menos les fue confirmado quienes serían los moderadores y si habían aceptado.

Incluso uno de los elementos a moderar el debate nos comentó que si bien les habían invitado, no los habían ratificado por lo tanto no tenían certeza si habían sido confirmados.

La cuestión es que lo que mal empieza mal acaba y los partidos MORENA, Nueva Alianza (PANAL), Verde Ecologista de México (PVEM), y Acción Nacional (PAN), decidieron no participar en lo que sería el 1er Debate de Candidatos a Senadores de Tamaulipas.

Desde el principio hubo inequidad, al decidir de forma arbitraria que sólo participarían los candidatos que van a figuran en primera posición en la boleta electoral, aquí lo menos que procedía era que cada partido decidiera cuál de los dos integrantes de su fórmula asistiría a debatir.

El titular del INE en Tamaulipas, Eduardo Trujillo Trujillo, tiene que ser llamado a cuentas por la central nacional ante este penoso episodio que cuestiona su proceder, con señalamientos de que el evento en cuestión fue preparado en petit comité con un solo partido, el Revolucionario Institucional.

Hubo señalamientos tempranos a este procedimiento y el señor Trujillo tuvo oportunidad de haber convocado a todos los partidos y tomar acuerdos conjuntamente, pero no lo hizo. Y ahí están las consecuencias. El refranero dice: “No hagas cosas buenas, que parezcan malas”.

3.- Mientras tanto el Partido Acción Nacional se fortalece cada vez más en la zona sur, ahora con el arribo de grupos de “morenistas”.

Los buenos oficios de Ricardo Monreal para retener a los líderes que dieron sustento al nacimiento de MORENA en Tampico no dieron resultado; y no fue tema en su conferencia de prensa donde sólo se abocó a abordar la violencia electoral que su partido observa en ciertos puntos de Tamaulipas. El mismo día (miércoles) la desbandada de líderes abandonaron el proyecto de López Obrador y Américo Villarreal para sumarse al de Ricardo Anaya e Ismael García Cabeza de Vaca.

Claro va implícito el apoyo a Chucho Nader para alcalde del Puerto Jaibo. El conflicto de MORENA se originó a partir del descontento por la candidatura de conveniencia electoral en el proyecto de AMLO, asignada a Rosa María Muela, un elemento “egidista”, que hoy tiene que enfrentar a la que fue su compañera de partido Magdalena Peraza Guerra y que tuvo desde el principio el rechazo de las bases tampiqueñas del partido de López Obrador.

4.- Por otra parte le comento que Monreal tuvo que salir a declarar que su charla con Meade en el aeropuerto de Tampico fue de temas familiares y no políticos, que él conoce al padre del candidato priista y que en ese tenor fue el encuentro porque “lo cortés, no quita lo moreno”.

También señaló que no habló de las encuestas, que colocan en primer lugar a López Obrador, “para que hacer leña del árbol caído. “Que Dios le ayude, él sabe cómo está su condición y sabe que Andrés Manuel está inalcanzable”.

La aclaración fue obligada porque no faltó quien viera en la charla de Monreal con Meade acuerdos futuristas del político de izquierda por si las dudas…el ganador fuera el priista, por eso mencionó las encuestas y el sobre posicionamiento de AMLO frente a otros candidatos.