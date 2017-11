LAS AGENDAS

¿Qué es? Negligencia, apatía o simple “tontejos”

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Pierden municipios más de 2 mil millones del Fondo de seguridad: Guevara. Resulta increíble reflexionar en qué está pasando con las administraciones municipales, algunas, no todas, por supuesto, han caído en la comodidad del “día a día” sin que nada les preocupe o les afecte, pero lamentablemente ya tienen el ojo bien puesto para lo que sigue en el 2018 y no me refiero precisamente en el presupuesto para ejercer.

Es lamentable y triste saber que por negligencia, falta de experiencia, apatía o por “tontejos” dejan pasar las oportunidades de buscar el dinero que tan escaso está para los municipios y esto viene a colación por las declaraciones del diputado federal Alejandro Guevara Cobos, señalando que más de 2 mil millones de pesos del Fondo del Consejo Nacional de Seguridad Pública no se ejercieron, este dinero presupuestado para este año, simplemente cayó en subejercicio.

A estas alturas “ya ni llorar es bueno”, pero los alcaldes deberían dejar las “calenturas” por las elecciones del 2018, pues unos andan buscando la reelección, mientras que otros quieren pasar a “algo mejor” en la federal para seguir en la nómina pública. Lo cierto es que para el próximo año, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación publicado en el portal del Congreso de la Unión, hay un fondo para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad para municipios y entidades federativas por 5 mil millones de pesos.

En lugar de andar perdiendo el tiempo, ya deberían andar “arrastrando el lápiz” para acceder al dinero para proyectos que tienen que ver con la profesionalización, certificaciones, equipamiento, infraestructura y fortalecimiento tecnológico. Nada cae del cielo, luego andan llorando que no hay dinero, pues solo quieren extender la mano y que les den…esos tiempos se acabaron.

Agenda de medios: Será el Buen Fin periodo de recuperación y ganancias para el comercio. Prácticamente se encuentran listas las estrategias comerciales para que el Buen Fin deje importante derrama económica en Tamaulipas, pues los negocios organizados han afinado una serie de ofertas y descuentos en una gran cantidad de artículos, productos y servicios, por lo que se estiman ventas superiores a los 4 mil millones de pesos, alcanzados en el mismo periodo del año anterior.

Se supone que esta es la fecha más barata del año, las ofertas permiten ahorros considerables para la población, sin embargo, la suficiencia económica aún sigue siendo uno de los principales obstáculos para la población que continúa solicitando el apoyo de las autoridades o el patrón para adelantar el aguinaldo o por lo menos una parte y aprovecharlo en este periodo.

Las principales Cámaras de Comercio local de Tamaulipas, se han pronunciado ya, estar listos para que la próxima semana se realice el Buen Fin sin problemas, es más, algunos comercios arrancarán su feria de promociones desde el día 15 d noviembre, con la finalidad de “pegarle” duro a la quincena.

Parte de la recuperación económica comercial, está esperando las ventas de este Buen Fin, al ver como les va.

Agenda ciudadana: Pegará fuerte, el aumento a la tortilla; piden incrementar a 17 pesos el kilo. Aunque no está autorizado aún, es casi inminente el aumento al precio de la tortilla, pues según argumentan los empresarios de la masa y la tortilla, uno de los factores determinantes para solicitar un nuevo ajuste al kilogramo es precisamente, que el gas LP sube su precio cada mes y ya es incosteable la actividad.

La propuesta, por lo menos, para la capital de Tamaulipas, es que se permita vender el kilogramo de tortilla entre 15 y 17 pesos, lo cual no resulta nada “descabellado” pues en muchas partes ya se ofrece a 17 pesos y la población está consciente que es razonable. Ciertamente, también hay cadenas comerciales que venden el producto entre 10 y 12 pesos, por lo que la decisión final es del consumidor.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com