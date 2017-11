ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Que habrá más cambios, en el gobierno del estado.

*.- Son por diversos motivos, de cara a elección federal.

Antes de la llegada de los vientos de cambio y el Partido Acción Nacional al gobierno del estado, los cambios por compromisos políticos y otros, se registraban normalmente, a los seis meses de iniciada la administración.

En el gobierno del estado que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se han registrado varios y uno de los más sonados, fue el del ex – alcalde y ex – diputado Federal Gonzalo Alemán Migliolo; que era del PRI.

De la renuncia o cambio de Gonzalo Alemán Migliolo en la Secretaria de Desarrollo Rural, en estas fechas y menos en pleno proceso electoral para presidente de la república, Senador y Diputado federal, ni quién se acuerde.

Lo nuevo en estas fechas y de cara a la elección del 2018 en que algunos alcaldes buscaran reelegirse, es la renuncia del Secretario de Desarrollo Económico de gobierno del estado, Carlos W. Talacon Ostos.

Por cierto que la renuncia del Secretario, Carlos W. Talacon Ostos; ha generado una serie de expectativas al grado que algunos ya comentan posibles cambios en la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Lo que llama la atención, es que a la par de la renuncia y las que están por venir, es que 24 alcaldes panistas irán por la reelección, pues se conoce que algunos no han cumplido con las expectativas de los vientos de cambio.

Aunque usted no lo crea, los comentarios surgidos sobre la reelección de presidentes municipales del PAN, causa cierta alegría entre militantes y simpatizantes del PRI, porque hay muchas versiones en contra de los primeros.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que a lo anterior, sin agregar la lucha interna que desde ahora se desarrolla entre panistas, por alcanzar la candidatura a la presidencia municipal, incluyendo en El Mante.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Los que dicen que al igual que el PAN en su momento, los que se encuentran en la pepena de priistas resentidos y otros malagradecidos, es el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) por medio de su dirigente local, GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ…. Hablando de mal agradecidos luego de haber disfrutado de las mieles del poder a través de los gobiernos surgidos de las filas del PRI, se conoce que los que tendrán evento este viernes, son los del Partido Encuentro Social, que en Tamaulipas está representado por el ex – diputado Local del PVEM así como ex – gerente de la COMAPA, y candidato perdedor a la presidencia municipal de El Mante, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL; por el Partido Revolucionario Institucional….. El evento de acuerdo a la información que se nos hizo llegar, es para efectuar la Toma de Protesta del ex – militante del PRI, que bajo la administración estatal del ahora preso en el penal de Ciudad Victoria, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; fue Coordinador Regional del ITAVU (Instituto Tamaulipeco de Urbanización y Vivienda), JULIO PEÑA SEGURA; del que comentan que lo que busca es una regiduría en la próxima elección para presidente municipal….. En información del Congreso del Estado, tenemos que el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, felicitó al alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y sus colaboradores, por haber cumplido ampliamente con la normatividad en cuanto a la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2018….. Con relación a lo anterior, aprovechamos para enviar una felicitación por tal motivo como parte de los colaboradores de la actual administración municipal que es encabezada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, a quién en su momento se desempeñó ya como Tesorera Municipal, NOHEMÍ OLVERA MARTÍNEZ; pues en realidad que en cuestiones de números, se las sabe de todas, todas, claro que con el apoyo del eficiente personal que existe desde hace años en la Tesorería Municipal….. Regresando con información del Congreso del Estado, tenemos que las Comisiones de Asuntos Municipales así como de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, tomaron el acuerdo de emplazar a los ayuntamientos de municipios de Altamira, Güemes, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Aldama, Jaumave y Tampico, a que cumplan con la Ley en un término de 72 horas, o de lo contrario se harán acreedores a una sanción administrativa….. En cuanto a los presidentes y presidentas municipales que incumplieron con la leyes de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la General de Contabilidad Gubernamental, el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; dijo que se solicitó enviar de inmediato los requerimientos a los presidentes municipales, esto inicialmente concediendo 48 horas de plazo, pero a instancias del representante priista ALEJANDRO ETIENNE LLANO, se amplió a 72 y que los 9 municipios representan el último paquete de iniciativas de Ingresos que analizan las Comisiones respectivas, esto para emitir un dictamen y someterlo al pleno de los diputados….. En más del Congreso del Estado y de la Conferencia de Prensa, concedida por el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; dijo que de los 43 ayuntamientos, 39 cumplieron en tiempo para enviar sus iniciativas antes del diez de noviembre, y que de los restantes tres, uno de ellos, Guerrero, presentó en forma extemporánea y dos, el de Madero y Jiménez, de plano se olvidaron de esa responsabilidad….. Nuevamente en la Conferencia de Prensa, el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; dijo que “Mante es el único que cumplió y felicitó a su Presidente Municipal”, dijo al mismo tiempo anunció un receso de las Comisiones para que los ocho municipios envíen la información….. Por favor pero por favor no lo transmita, pero a nivel local; cada día son más frecuentes los comentarios en el sentido que en los próximos días, los que deberán de presentar su renuncia como Directores del COBAT y CONALEP de base en Mante, es JUAN PABLO RODRÍGUEZ y JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO, el nombre de sus sucesores ya los tenemos pero en unos días más primeramente Dios, se los daremos a conocer….. Regresando con información del Congreso del Estado de Tamaulipas, manifestamos que el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; informó que se aprobó la Ley para la Protección de Periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y que además promoverá una campaña preventiva para evitar accidentes por el uso del celular al manejar….. En la Sesión Ordinaria del pasado miércoles 15 del presente mes y año, se aprobó la creación de dos ordenamientos locales, con el fin de impulsar por un lado, una mayor participación en los proyectos productivos del Estado y generar más transparencia en el manejo de los recursos públicos, y por otra parte, implementar medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo….. Como parte de las actividades legislativas, se aprobó el Dictamen que contiene la Ley de Asociaciones Público Privadas, y sobre el tema la Diputada BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE, resaltó que entre otras acciones, esta nueva norma genera mayor seguridad y certeza jurídica para los particulares y servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que requieren de largos períodos de maduración y desarrollo….. Por su parte el Diputado Local ALEJANDRO ETIENNE LLANO, resaltó que con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas, se atiende de manera primordial la necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas, pues con preocupación se observa que las en contra de los medios de comunicación son cada vez más frecuentes….. Sobre el particular, el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO; dijo “Y no podemos ser indiferentes ante esta situación, sino por el contrario, debemos actuar con eficiencia y responsabilidad, para proteger a todo aquel que se dedica a la difusión dela información”, agregando que con esta nueva Ley, entre otras acciones, se crea una Coordinación Estatal, encargada de la toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, órgano operado por la Secretaría General de Gobierno e integrado por un representante de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

La Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, aprobó reducir el requisito de la edad mínima que debe cumplir el aspirante a Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas CODHET, estableciendo que sea de 30 años y no de 35 como se encuentra vigente.

El Diputado José Ciro Hernández Arteaga, dijo que también se amplía a seis años el periodo de gestión para el Presidente de la CODHET y los miembros del Consejo Consultivo, ya que actualmente es de cuatro años.

Por otro lado, se aprobó el exhorto presentado por la Diputada María de la Luz del Castillo Torres, con el objeto de que los Ayuntamientos de Altamira, Tampico, Reynosa, Matamoros y Victoria, atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para mejorar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad….. También sobre la sesión ordinaria del Congreso del Estado, tenemos que la Diputada BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ; al hacer uso de la palabra, recordó el Día Internacional de la Diabetes, proponiendo que cada seis meses se realicen exámenes de diagnóstico a todo el personal que labora en el Poder Legislativo, de manera gratuita….. En el punto de Asuntos Generales, correspondió a su esposo, el Diputado PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, como a sus compañeros legisladores, ISSIS CANTÚ MANZANO y SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, como parte de la Mesa Directiva por este mes de Noviembre, citar a sesión el próximo 22 de noviembre, a partir de las 12:00 horas….. El pasado domingo, como cada 15 días, el Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; dio a conocer a sus representados, sobre los avances que existen en cuanto hace al pago de Fideicomisos y la recuperación de bienes de la cooperativa, a través de las gestiones que se realizan ante el gobierno del estado y la Corte Interamericana.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com