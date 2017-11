EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Que le ‘amarren’ las manos a Egidio

SERGIO GUAJARDO juega al “Tío Lolo”.

Y ofende la integridad y la inteligencia de los empresarios que militan en las filas del Partido Revolucionario Institucional, cuando afirma con ligereza que “el PRI está batallando para dar un rostro a su Comité de Financiamiento, ya que los empresarios están rechazando dicho cargo, por miedo a no ser tomados en cuenta como proveedores estatales”.

SERGIO ofende a los empresarios priistas y juega con lumbre al lanzar tan temeraria acusación contra el gobierno estatal, al que alude sin cortapisas.

“No es tan fácil encontrar quién dé la cara”, afirma el presidente estatal del PRI, en una desafortunada declaración que proyecta un sector empresarial medroso y pusilánime, incapaz de asumirse como oposición y de afrontar todas sus consecuencias.

Es decir, su líder los coloca en el limbo; entre el ser o no ser, en la frontera imaginaria que separa la solidez ideológica, de la conveniencia económica.

Y admite, con miopía política:

“Por debajo del agua, muchos empresarios del Estado les han confirmado que siguen apoyando al partido, pero en público no se animan”.

GUAJARDO maneja un doble discurso: por un lado, pretende endilgar al gobierno del PAN una actitud revanchista contra quienes respalden al PRI, y por el otro, oculta el malestar que provocó en las filas de su partido su propia imposición.

Por ello, conviene refrescarle la memoria y recordar que su liderazgo no goza de la confianza de una buena parte de la elite militante; no solo por la forma como se hizo de la dirigencia estatal, sino porque detrás de su liderazgo formal, está el ex gobernador EGIDIO TORRE.

Y que será él, previsiblemente, quien “palomee” por lo menos al 50 por ciento de los candidatos del PRI a diputados federales y presidentes municipales.

O, por lo menos, a los candidatos a las alcaldías.

¿Conseguir dinero para que lo administre EGIDIO?

¡Ni locos!

SERGIO GUAJARDO debe abrir sus oídos para escuchar lo que dice la militancia respecto a su liderazgo.

¿Darle un peso al PRI?

… mmm.

SERGIO debe entender que bajo su presidencia, la integridad del PRI está bajo sospecha, pues si algunos sectores pensantes del partido todavía no se explican cómo perdió BALTAZAR la elección del 2016, ¿cree usted que todavía les queda una poca de confianza para realizar actividades que generen recursos al partido rumbo al 2018?

De ahí que SERGIO no encuentre quién dé la cara -como lo dice él mismo- frente al Comité de Financiamiento.

Y no es por temor a quedar fuera del padrón de proveedores del Estado, no.

SERGIO cierra los ojos a la realidad: El sector empresarial priista No-Quiere-Involucrarse en las actividades del partido, Porque-No-Le-Tienen-Confianza-A-Sus-Dirigentes.

Así de simple y de sencillo.

Ello, porque independientemente de las abundantes sospechas de que el PRI del 2018 “Ya-Está-Arreglado”, su desgaste y el hecho de estar fuera del poder estatal, crean escasas posibilidades rumbo a los comicios que vienen.

¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?

La experiencia del 2016 fue amarga.

Ex aspirantes a candidatos que jugaron en serio dentro del PRI, se quejan de que el ex gobernador EGIDIO TORRE les retiró el apoyo y le prometió reembolsarles el dinero invertido en precampaña.

Y creyeron.

Pero, mire: esto fue lo que les “reembolsó”.

Por eso hoy, como lo acepta SERGIO GUAJARDO, “No-Hay-Quien-Le-Entre” al Comité de Financiamiento del PRI.

Pero no por temor a represalias del Estado, Sino-Porque-No-Confían en sus dirigentes.

¡Mucho menos en EGIDIO!

… Por eso piden que le amarren las manos al ex gobernador, antes de ir a los comicios.

Eso se oye en la calle.

En Río Bravo, por cierto, tuvo grata aceptación la iniciativa cultura y educativa del Grupo Amigos de Río Bravo, que este domingo rendirá tributo a uno de sus más preclaros artistas musicales, por lo que clubes de servicio social de amplia raigambre en la sociedad riobravense, como lo es el Club Rotario, se sumó sin reservas a la iniciativa de la señora ROXANA GÓMEZ PÉREZ, quien este domingo reunirá a los miembros de esa organización para la fiesta popular que realizarán en la colonia Graciano Sánchez.

En otro tema, en reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación Matamoros, quedo definido el operativo de seguridad que se implementará el próximo lunes 20 de noviembre, con motivo del tradicional desfile de la Revolución Mexicana, confirmo el secretario del Ayuntamiento, ABELARDO MARTÍNEZ ESCAMILLA.

Indicó que cada una de las corporaciones y autoridades que integran dicho Grupo, tienen tareas definidas y la responsabilidad de garantizar seguridad tanto a los participantes en el desfile como la ciudadanía que acude a disfrutar de este evento.

Destacó que son 54 los contingentes, 15 carros alegóricos y unas cinco mil personas que desfilarán por la calle Sexta, partiendo del Parque Olímpico, para concluir en la calle Terán y Sexta.

La reunión del Grupo de Coordinación Matamoros que está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Policía Federal Preventiva, Policía Estatal, así como instancias municipales como Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, entre otros, se llevó a cabo en Palacio Municipal.

El desfile tendrá verificativo a las 9:00 horas y estará presidido por el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante y autoridades civiles y militares.

De otro lado, deje decirle que el Gobierno Municipal de Reynosa, que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, apoyó a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Tamaulipas, dentro del plan ‘Unidos por Reynosa’, durante el Primer Festival del Trabajo Reynosa 2017 Asesoría Laboral y Promoción al Empleo, celebrado el domingo 12 de noviembre en la plaza principal Miguel Hidalgo.

El representante del Gobierno del Estado en la Zona Norte, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS y el director de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, ALEJANDRO CASTREJÓN CALDERÓN, dieron a conocer que hay coordinación de la alcaldesa MAKI ORTIZ con la Secretaría que titula ESTHELA CHAVIRA MARTÍNEZ, para que el plan ‘Unidos por Reynosa’ cumpla su objetivo en el ámbito laboral.

La Estrategia Social Por un Trabajo Digno, Saludable y Seguro busca tener efectos positivos desde el Plan​ ‘Unidos por Reynosa’, dijo CASTREJÓN CALDERÓN, acompañado por el director de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, FELIPE RODRÍGUEZ GARCÍA y añadió que esta Estrategia en sinergia con el Gobierno Municipal, cámaras empresariales y sociedad civil se está aplicando en la ciudad como una fuente importante para la regeneración del tejido social.

Más de 50 empresas, instituciones gubernamentales y educativas promovieron sus productos y servicios de apoyo a la ciudadanía, incluyendo una Campaña Preventiva de Salud, que en conjunto con las acciones que el Gobierno de la doctora MAKI ORTIZ, impulsa para la promoción del empleo, coadyuvan a recuperar el estado de prosperidad y desarrollo que han caracterizado a Reynosa.

A propósito de Reynosa, en la escuela Francisco González Bocanegra, de la colonia Ferrocarril Poniente, está sucediendo algo que da al plantel un nuevo atractivo para el alumnado.

El interés por asistir a clases se ha incrementado y muchos alumnos rechazan ahora las oportunidades para faltar a la escuela.

¿Qué está sucediendo ahí?

MARINO FLORES MOLINA, maestro de esa institución educativa, ubica la causa.

Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, brindado a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, asegura FLORES MOLINA, los alumnos de esta primaria gozan ahora de clases como las de canto y guitarra.

Considera que la impartición de esas disciplinas, entre otras, integradas a partir de la puesta en funcionamiento del programa “Unidos por Reynosa”, el de mayor alcance social en la historia de Tamaulipas, ha traído un cambio importante en la escuela González Bocanegra.

“Se ve el cambio, porque los alumnos se centran más en la escuela”, explica, “antes no se veía mucho interés por la asistencia, pero ahora con todas las actividades y la música están más contentos”.

A las nuevas actividades artísticas, señala, se unen las de activación física y las pláticas sobre acoso escolar, alimentación sana y sexualidad.

Afirma que los padres de familia, maestros y alumnos están satisfechos por los resultados que ha tenido en el plantel el programa “Unidos por Reynosa”.

“Ayuda a sacar a los niños de las calles, a que consideren otras opciones distintas a la violencia y vean a la escuela como una opción para tener una mejor vida”, expresa.

Al respecto, FRANCISCA VILLEGAS VARGAS, madre de familia de dos niños que estudian en la escuela Francisco González Bocanegra, señala que sus hijos están realmente emocionados por las clases de música que están recibiendo.

“No, mami, yo quiero ir a la escuela, no quiero faltar”, comenta que le ha dicho uno de sus hijos al expresar su intención de no perder ninguna clase.

“Vienen más emocionados por lo que aquí les dan, ayudándolos a superarse y aprender más”, asegura.

Además de guitarra, agrega, los niños aprenden computación e inglés.

En otro tema, le comento que con la participación del comisionado estatal de Energía, ANDRÉS FUSCO CLYNES; del presidente municipal, ENRIQUE RIVAS; de la comunidad empresarial, estudiantil y organizaciones, se realiza en Nuevo Laredo la primera reunión de trabajo entre la Comisión de Energía de Tamaulipas y el Clúster de Energía de Coahuila, con la finalidad de promover el desarrollo del sector energético en la entidad.

En su participación, el alcalde destacó la presencia de ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY, presidente del Clúster de Energía Coahuila, como referente para conocer y tener la posibilidad de implementar el modelo de promoción de Coahuila en Tamaulipas.

“Estamos muy contentos de ser sede de esta primera reunión de trabajo que organiza la Comisión de Energía de Tamaulipas para tratar el tema del clúster energético en el estado. Para un gobierno es importante la posibilidad de nuevos proyectos que contribuyan a detonar el desarrollo con mejores inversiones y más y mejores empleos. La necesidad imperante de ser más competitivos exige de todos nosotros el mayor de los compromisos.

La información que hoy se expondrá en el rubro de energía nos permitirá conocer el modelo del clúster de Coahuila para en el futuro replicarlo en nuestro estado, ofrecerá a todos los empresarios de todos los tamaños y sectores la información necesaria para poder participar en la necesidades de proveeduría que detonaran el sector energético en Nuevo Laredo y Tamaulipas”, destacó RIVAS CUÉLLAR.

Por cierto, en reunión de Comisiones, legisladores locales, buscan otorgar seguridad a maderenses y tamaulipecos, para que sean contratados en la refinería Francisco l. Madero, además desahogaron otras Iniciativas, como la que busca mejorar los servicios de agua en diversos Municipios, asuntos que serán turnados al Pleno para su aprobación o rechazo.

Los Diputados de la Comisión de Gobernación, dictaminaron procedente exhortar a la empresa Pública PEMEX y al titular del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Sección 1, para que en la forma y términos de las leyes relativas a los procesos de contratación de personal en la refinería Francisco l. Madero, se prefiera a los trabajadores tamaulipecos para formar parte de la plantilla laboral.

El legislador JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, manifestó su preocupación ante la reconfiguración de la refinería, pues se ha dejado de contratar personal de los Municipios conurbados, para dar empleo a personas de otros Estados e inclusive de nacionalidad extranjera.

Cambio de orientación temática para compartirle que, con el propósito de fortalecer el marco jurídico de Tamaulipas, Diputados locales, presentaron diferentes Iniciativas, mediante las cuales pugnan para sancionar de manera más severa el delito de feminicidio, así como privilegiar los derechos de los adultos mayores, entre otros temas de igual relevancia, propuestas que fueron turnadas a Comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.

En la sesión de este miércoles, la Diputada MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, presentó la Iniciativa que tiene como propósito reformar el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, a fin de aumentar la sanción privativa de libertad a quienes cometan el delito de “feminicidio”, equiparándola al máximo establecido a nivel federal que es de 60 años.

Por cierto, veinte oficiales de la Policía Estatal de Tamaulipas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, iniciaron este martes un programa de entrenamiento a cargo de representantes de 6 agencias de seguridad de los Estados Unidos, con el objetivo de proveerles de técnicas y herramientas que les ayuden en el combate al crimen organizado.

En el curso, convocado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, participan además el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Patrulla Fronteriza (BP), el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo y la Policía de la ciudad de McAllen.

El Cónsul de Estados Unidos en Matamoros, OTTO VAN MAERSSEN, destacó la colaboración que existe entre el Gobierno de Tamaulipas con las autoridades estadounidenses y el impulso para la realización de este tipo de eventos que benefician a la comunidad en ambos lados de la frontera.

“Estados Unidos y México están trabajando activamente en conjunto para proporcionar capacitación y apoyo para que todos los oficiales de la policía puedan alcanzar estándares internacionales en su trabajo y lograr las certificaciones correspondientes”, dijo el Cónsul de los Estados Unidos.

Y agregó que “alentamos las medidas tomadas por el Gobierno de Tamaulipas para reclutar con éxito candidatos calificados para su Policía Estatal y para hacer crecer con toda su grandeza”.

El representante del FBI, JOHN SCATA, enfatizó la importancia de la coordinación entre autoridades de los Estados Unidos y México en el combate de organizaciones criminales.

“La única solución que existe a largo plazo, es colaboración y comunicación en ambos lados de la frontera”, subrayó SCATA.

Lo que nos recuerda que con el fin de impulsar por un lado, una mayor participación en los proyectos productivos del Estado y generar más transparencia en el manejo de los recursos públicos, y por otra parte, implementar medidas de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, el Pleno legislativo aprobó distintos ordenamientos.

En el marco de la sesión ordinaria, se aprobó el Dictamen que contiene la Ley de Asociaciones Público Privadas, en tal virtud la Diputada BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE, resaltó que entre otras acciones, esta nueva norma genera mayor seguridad y certeza jurídica para los particulares y servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que requieren de largos períodos de maduración y desarrollo.

En el marco de la aprobación del dictamen referente a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, resaltó que con esta nueva norma se atiende de manera primordial la necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas, pues con preocupación se observa que las acciones en contra de los medios de comunicación son cada vez más frecuentes.

Por otro lado, se aprobó el exhorto presentado por la Diputada MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, con el objeto de que los Ayuntamientos de Altamira, Tampico, Reynosa y Victoria, atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para mejorar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.

Por último, con el título “Acreditación Internacional: Una estrategia para el aseguramiento de la Calidad”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio a conocer un libro que documenta las experiencias de la actividad realizada para obtener la acreditación de 18 programas educativos y de la gestión y administración en el nivel institucional.

El libro fue presentado por el Secretario Académico de la UAT, Dr. MARCO AURELIO NAVARRO LEAL, en el marco del 4º. Coloquio de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) realizado en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con la presencia del Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, así como de rectores y directivos de universidades de América Latina y el Caribe que integran este organismo internacional de evaluación.

“Permite dar cuenta de toda la experiencia que se tuvo tanto a nivel institucional de la gestión, como también en cada una de las facultades y de los profesores que formaron parte del comité de acreditación internacional”, explicó el expositor en el evento celebrado en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UADY en la Ciudad de Mérida.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.