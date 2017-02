LETRA PÚBLICA

QUE LEÍAMOS EN NUESTRA GENERACIÓN

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

Para el imbatible arquitecto Nacho Serna por su cumpleaños.

En mi generación hubo compañeros que mostraron desde su génesis una inclinación marcada por la lectura y por el pensamiento escrito; nosotros nos formamos entorno del fenómeno sociológico que significó el impacto cultural de la revolución cubana y su influencia en los jóvenes de América Latina. “El patria o muerte”, con el que Fidel Castro matizó su conducta revolucionaria tuvo un impacto que con el tiempo fuimos racionalizando para dejarlo exactamente en el lugar histórico que le corresponde.

Esperábamos con vehemencia la llegada de la revista que entonces dirigía José Pagés Llergo. Discutíamos los artículos que plasmaba ésta publicación semanaria que tenía esencialmente una formación plural. Ahí leímos a Nemesio García Naranjo, a José Vasconcelos, Carlo Cóccioli y a Roberto Blanco Moheno entre otros. Por cierto las crónicas de la Revolución escritas por Blanco Moheno fueron nuestro boleto de entrada al universo de la historia de México en su pasado inmediato.

Era también la época en que Juan José Arreola impulsaba a incipientes escritores mexicanos en su taller de literatura como José Agustín, Gustavo Sainz y Carlos Monsiváis. Recuerdo la presentación que Arreola hizo en una enorme plaza del Distrito Federal del poeta ruso Eugenio Evtuchenko a quien definió ” es tan grande” que era capaz con sus brazos abrazar el planeta entero.

Son varias las obras que formaron el carácter y el espíritu de todos nosotros; por ejemplo, tuvo un fuerte impacto, aquella formidable novela de amor escrita por el colombiano Jorge Isaac, que nos marcó para siempre: María. Esta historia de una joven epiléptica a quien el destino marca con crueldad, nos llevó a encontrar la resignación en nuestros frecuentes fracasos sentimentales. Las obras fundamentales que más me impactaron fueron sin duda: “La montaña mágica” de Thomas Mann, “El Paraíso Perdido” de John Milton, (que nunca terminé de leer), “En Busca del Tiempo Perdido” de Proust, El “Orlando” de Virginia Wolf, El Ulises de Joyce (ésta es mi preferida) y sobre todo y por encima de todo: Cien años de soledad, del inmenso Gabriel García Márquez.

Esta novela sin duda supervivirá el paso del tiempo y se convertirá en una obra inmortal similar al Quijote, que yo pienso perderá presencia ante Gabo y su enorme talento literario.

Influyeron también en nuestra generación con un increíble peso las obra de Marx y Federico Engel, éste último nos hizo reflexionar apasionadamente sobre la naturaleza de la propiedad privada; la filosofía de Althusser, Foucault y los trabajos sobre la conducta de Jacques Lacan; fueron importantes para todos los que teníamos interés sobre la cuestión ideológica. En Althusser y Foucault observábamos como dos intelectuales que tuvieron una gran influencia en el pensamiento francés del siglo XX, sostenían actitudes encontradas: Althusser aceptaba que el intelectual participara en los movimientos sociales y en los partidos políticos; Foucault en cambio afirmaba que el intelectual solo debía estar en el campo de la crítica y nunca comprometerse con las praxis política.

Freud, sin duda ocupó un primerísimo lugar en nuestra regla de valores: El “Homiam Giram Circúm Sexúm”, es una verdad ante la que caímos irremediablemente vencidos. Nicolás Maquiavelo, Maurice Duverger, Karl Popper, Herbert Marcuse, así como Gabriel Marcel y Teilhard de Chardin tienen para nosotros una enorme importancia intelectual desde nuestro punto de vista, como la tuvo sin duda en nuestra formación política Max Weber.

Creo que si no cito a Kafka y a Kierkegaard -“solo lo subjetivo es verdadero”- y al maestro Borges, especialmente con “Ficciones” -que sería el único cuento que me gustaría haber escrito- no estarían completas nuestras filas literarias. Como tampoco lo estarán sin Camus, Paz, Levi Strauss, Montesquieu, Julio Cortázar y toditas las obras de Alfonso Reyes y José Vasconcelos.

Y en este momento se me ocurre pensar en William Faulkner, con su “Luz de Agosto”, y esa ópera prima del maestro Pablo González Casanova: “La Democracia en México”, que es el primer ensayo autocrítico del sistema político mexicano.

Y ya para terminar la Enciclopedia de Historia Moderna que sobre el pasado de México, redactó Don Daniel Cosío Villegas y un grupo de brillantes historiadores, entre los que sobresale Luis González y González, autor del primer trabajo de microhistoria que tituló: Pueblo en Vilo, que fue un éxito de librería en París, a pesar de la característica cartesiana que distingue a la comunidad intelectual francesa.

