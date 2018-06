EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¿Quién engañó a Meade?

Aunque según los sondeos de opinión política del Grupo Reforma, el candidato del PRI a la Presidencia de la república JOSÉ ANTONIO MEADE, subió 2 puntos porcentuales después del 2º debate -al escalar del 17 al 19 por ciento-, nada justifica que durante su estancia en Tamaulipas MEADE haya echado las campanas al vuelo, cuando la suma de sus ‘activos’ equivale apenas a un tercio de lo acumulado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuyas ‘preferencias’ están en 54 por ciento.

Irreversible y definitivo, a un mes de la elección.

Es decir, “la suerte está echada”.

Por eso no nos explicamos el brincoteo y el gritadero de MEADE durante sus insípidos discursos de Tampico y Victoria, cuya actitud más pareció la de un candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos de una escuela secundaria, que la de un aspirante presidencial.

Más aún: los efervescentes elogios que pronunció a favor de políticos priistas de la zona conurbada, dejaron la idea de que nadie le hizo la caridad de actualizarle las fichas técnicas de los personajes a los que MEADE casi elevó al rango de héroes nacionales.

… Y no es para tanto.

Usted dirá, si examina el discurso de ‘PEPE TOÑO’ -como lo llaman con tono ‘pirrurris’ los priistas-, y el último análisis crítico de MAGDALENA PERAZA GUERRA, ESDRAS ROMERO VEGA, MONSERRAT ARCOS y PALOMA GUILLÉN, a quienes el abanderado tricolor colmó de elogios.

Como quiera que sea, el cotejo de los números que manejan el Grupo Reforma y Parametría, no concuerda con el júbilo tricolor, pues ‘PEPE TOÑO’ no ganaría la elección ni con la adición de los porcentajes juntos de ‘El Bronco’ JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN y MARGARITA ZAVALA.

Otra cosa sería si, como se especula, MEADE, MARGARITA y “El Bronco”, decidieran dar un uso útil a sus votos, ‘descargando’ sus porcentajes a favor de RICARDO ANAYA CORTÉS.

Solo así podrían modificar el escenario de corto plazo, abriendo la posibilidad de que la contienda se polarice definitivamente entre 2.

Solo así.

Pero eso estaríamos por verlo.

¡Ah!, por cierto, en Reynosa: No bastó correr a los 1000 aviadores del Municipio y rescatar 350 millones de pesos, el rezago de la ciudad rebasa los 30 años de omisiones de los pasados gobiernos, y si bien es cierto que ya se remontaron siete años de atraso en tan solo año y medio en la Administración de MAKI ORTIZ, también es cierto que a`ún falta mucho por hacer para que esta ciudad logre su modernización, por lo que es necesario seguir con los buenos gobiernos del PAN, que hoy va en alianza con el MC y PRD.

Lo anterior fue expresado en Bugambilias, donde la candidata a la Presidencia Municipal por la coalición Por Tamaulipas al Frente, MAKI ORTIZ, estuvo acompañada de su suplente MIRNA FLORES; por el representante de RICARDO ANAYA, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, asimismo por el candidato a diputado federal, ERNESTO ROBINSON TERÁN y su suplente, RICARDO MORENO, también por SILVESTRE RODRÍGUEZ, presidente del Movimiento Ciudadano y miembros del PRD.

Cuando MAKI llegó a la Presidencia Municipal, Reynosa estaba devastada, sin agua potable suficiente y con un 30 por ciento de bombas para el suministro del vital líquido; también estuvo con años y años de olvido en el mantenimiento de drenaje.

Después de más de 30 años, fue MAKI ORTIZ quien empezó las acciones en la solución de los drenajes y brotes de aguas negras con millonarias inversiones para solucionar caídos y socavones, rehabilitando cárcamos, colectores y subcolectores.

Enfatizando MAKI ORTIZ que si bien habría una inversión de 400 millones de pesos, hacen falta 1,500 MDP para dar suministro de agua potable y buen servicio de drenaje.

Gracias a que MAKI hizo una buena administración de los recursos del pueblo, se pudo remontar en el rezago de agua de agua y drenaje que los gobiernos pasados omitieron.

“No les pido paciencia porque la paciencia se acabó, pero sí les pido esperanza: ¡sacaremos las aguas negras y vendrá el agua potable!”, afirmó MAKI ORTIZ.

“Si en su colonia vieron algún beneficio, eso es mejorar, pero les digo que aún falta mucho por hacer, mucho más y así como conseguimos dinero para solucionar el problema de los drenajes, así lo conseguiremos para el agua potable”, sostuvo MAKI ORTIZ.

Citó MAKI que si en los pasados gobiernos no se hubiera dado la corrupción, de no registrarse los más de 1000 aviadores y de haber sido los ex alcaldes buenos administradores, Reynosa hoy fuera otra ciudad, una ciudad moderna, donde desde hace muchos años las actuales generaciones ya estarían disfrutando los cambios, las transformaciones: “¡Hemos sufrido por malos gobiernos, pero eso se acabó, vamos por la dignidad de Reynosa!”, apuntó MAKI ORTIZ.

Lo que nos recuerda que bajo la presunción de que el Presidente Consejero del INE en Tamaulipas, EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO, acordó con el Partido Revolucionario Institucional las bases, fecha y lugar para el desarrollo del debate entre los candidatos al Senado, cinco aspirantes decidieron no participar en el encuentro organizado por el INE, al considerar que no había equidad.

La decisión se tomó ya entrada la noche del miércoles anterior, por lo que los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Partido Acción Nacional (PAN), retiraron sus candidatos, dejando sola a la candidata del PRI YAHLEEL ABDALA CARMONA, ya que “a unas horas de que el evento se lleve a cabo, los aspirantes de los distintos partidos, desconocen físicamente el lugar, así como quienes serán los moderadores sugeridos por el órgano electoral y si aceptaron la invitación”.

Desde otra perspectiva, al reunirse con propietarios hoteleros y restauranteros de la ciudad, el candidato de la Coalición Por Tamaulipas al Frente a la presidencia municipal CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, dejó claro que la vocación turística como ciudad fronteriza de Matamoros se tiene que aprovechar e impulsar.

“Para atender este tema se tienen que hacer las cosas de verdad, designarle una partida dentro del presupuesto anual municipal, para que no sólo se consolide un programa de promoción, sino que se busquen las alianzas estratégicas en la región que permitan unificar el esfuerzo en turismo”, destacó el candidato a la presidencia municipal.

Representantes de la Cámara de la Industria Restaurantera en Matamoros y de los Hoteles, externaron sus inquietudes en diferentes trámites que deben atender con el Ayuntamiento, por lo que CARLOS GARCÍA escuchó con atención para considerar sus propuestas en su plan de trabajo.

Además de la marca “Hecho en Matamoros”, que se relanzaría para apoyar a los productores locales, se trabajará en conjunto con el Valle de Texas y de esta forma beneficiar no sólo la visita de los sitios históricos, sino también el turismo médico.

“Con el establecimiento del programa “Alianza Binacional” con el Valle de Texas, se promoverá la inversión en Matamoros y la región, como un punto estratégico para el establecimiento de empresas extranjeras, asimismo mediante la realización de eventos de impacto a nivel nacional e internacional se buscará incrementar la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes y negocios locales diversos”, indicó.

Por cierto, este miércoles la candidata a diputada federal por la Coalición Por México al Frente, VERÓNICA SALAZAR VÁSQUEZ visitó las colonias Cima 1 y Fundadores donde los vecinos le dieron la oportunidad de comentarle acerca de sus compromisos con los Tamaulipecos, con los Matamorenses, pero especialmente con los habitantes del IV Distrito Electoral. Uno de sus más grandes compromisos es regresar a su distrito y ver frente a frente a cada uno de los ciudadanos. “Una vez siendo diputados ya no regresan, yo regresaré y caminaré nuevamente las calles de mi distrito para verlos frente a frente y rendirles cuentas a cada uno de ustedes para seguir siendo una Mujer de resultados.” En su caminar por dichas colonias se encontró con el Sr. MIGUEL ANGEL quien le mencionó “hasta ahorita es la primera candidata que visita esta colonia.”

VERO SALAZAR pidió la oportunidad y su voto de confianza para este 01 de julio y poder ser Diputada Federal para desde el Congreso de la Unión poder seguir persistiendo, gestionando y trabajando por un México al Frente.

A propósito de campañas, ENRIQUE RIVAS se comprometió ante los socios del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo a fortalecer la economía local e incluirlos en la proveeduría en la próxima administración municipal.

“Yo estoy convencido plenamente, comparto esta filosofía de mayor apertura, lo he externado inclusive en la campaña, donde nuestro eslogan ¡Te escucho, juntos logramos más!, coincide plenamente a lo que el dia de hoy, esta mañana, el Consejo de Instituciones ha defendido, el escúchame juntos podemos lograr más”, dijo el candidato panista ENRIQUE RIVAS.

Ese fue uno de los varios acuerdos que el candidato de la coalición “Por Tamaulipas al frente” -PAN, PRD-MC-, firmó en una reunión que sostuvo con los miembros del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo.

Además consideró necesario gestionar el cambio a otro sitio de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conocido como el de la bandera.

“El tema de poder reubicar las instalaciones del Seguro Social, conocido como el Seguro Social de la bandera, poderlo reubicar y básicamente esto, que la proveeduría sea local, que participe y esté inscrita en la Cámara de Comercio, yo creo que esto también ayuda para poder fortalecer el mercado interno y el mercado local”, refirió el abanderado de la Coalición.

La firma del compromiso se llevó a cabo entre el Presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, FERNANDO RODRÍGUEZ GARZA y el candidato por la coalición PAN, PRD y MC, ENRIQUE RIVAS.

La plataforma de la coalición la integran los candidatos RICARDO ANAYA, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, MARIA ELENA FIGUEROA SMITH, SALVADOR ROSAS y ENRIQUE RIVAS.

De otro lado, MARIO RAMOS TAMEZ, candidato a la Diputación Federal por el quinto Distrito de la coalición “Por México al Frente”, afirmó que “Al llegar a la Cámara de Diputados, lo primero que haré será promover la creación de una pensión rural para los trabajadores del campo”.

En una gira por Güemes, el candidato señaló que con el frente, se van a sacar adelante las iniciativas de ley que han quedado en el olvido y que representan importantes beneficios para la población más vulnerable, como es el proyecto de crear el fondo de pensión rural para los trabajadores del campo.

“No puede haber pensiones de primera, ni de segunda para adultos mayores, porque no hay ciudadanos de segunda, todos deben ser tratados igual”.

Dijo que el abandono en que se encuentra el sector rural pronto va a cambiar con la llegada de un ciudadano al Congreso, ya que con el apoyo de los candidatos que conforman la coalición Por México al Frente, se podrán sacar todos los proyectos que beneficien a la gente que lo necesita.

“Las pensiones en el campo serán iguales a las que se dan en la ciudad y juntos vamos a reactivar las zonas rurales, llevando este beneficio a las personas que entregaron toda su vida en hacer producir la tierra”.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Comisiòn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), reiteró el exchorto a la ciudadanía, de no arrojar basura a la vía pública para evitar los taponamientos, que finalmente son causa de brotes de aguas negras y pueden causar enfermedades estomacales.

Las cuadrillas de limpieza y Vactor CONAGUA, estuvieron ahora en la intersección de las calles Juan Álvares y Mariscal de la colonia Benito Juárez, posteriormente las cuadrillas sondearon una línea general de drenaje sobre Paseo Villa Diamante, mientraas otra realizaba limpieza en pozos de visita saturados de lodo en la colonia Francisco Sarabia.

Igualmente, al oriente de la ciudad se realizó un sondeo general de línea en los pozos Centauro del Norte y el Miguel Hidalgo.

Al mismo tiempo, en Balcones de Alcalá, el organismo rector del agua potable y drenaje,. Sondeó la línea general de drenaje sobre la calle San Francisco y la vía Río Kasai, donde bajaron los niveles , beneficiando a los hogares a lo largo de este acceso.

En otro tema, la llegada de nuevas empresas en los últimos 18 meses y la generación de empleo que éstas han generando, principalmente en el sector industrial, mantienen a Nuevo Laredo como una de las cinco principales ciudades de la región con mayor crecimiento industrial.

El reporte mensual elaborado por la empresa JLL, de servicios financieros, da cuenta de esto, al ubicar a Nuevo Laredo entre los municipios con más crecimiento en el mercado de bienes raíces industriales en el norte de México, después de Mexicali, Monterrey, Reynosa y Tijuana en diciembre de 2017.

El repunte inició en septiembre de 2017, se mantuvo durante octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y continuó en enero, febrero, marzo y abril de 2018, con el mayor crecimiento y mejor posición logrado por la ciudad.

En el sector industrial de Nuevo Laredo han abierto nuevas operaciones las empresas Delphi Alambrados Automotrices, con mil 800 empleos; Remy Units Parts, con 250; Modine Transferencia de Calor, con 250; Medline, con 200; y PCR Servicios Internacionales, con 150 posiciones, entre otras.

Actualmente en el Parque Industrial Oradel, se construyen dos naves industriales de casi medio millón de pies, con una inversión aproximada de 15 millones de dólares, que ofrecen empleo a unas 250 personas y que representa un crecimiento del 13% del inventario del parque.

Aquí un paréntesis para comentarle que ante la ola de calor que se registra en Tamaulipas y las temperaturas que durante los próximos días superarán los 35 grados centígrados, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA pidió a los tamaulipecos seguir las medidas preventivas, protegerse adecuadamente y extremar precauciones con niños y adultos mayores.

Señaló que por medio del programa “Temporada de calor” se han establecido estrategias firmes que ayuden a fomentar el autocuidado de la salud entre los tamaulipecos, además de mantener todas las unidades de salud con los insumos necesario para atender pacientes afectados por esta causa.

Dentro de las principales acciones destaca el desarrollo de acciones de difusión y promoción, capacitación al personal operativo, ofrecer tratamiento preventivo y curativo: vida suero oral y terapia de hidratación oral. Así como dar orientación a madres, padres y/ o cuidadores de la población en riesgo; ofrecer terapia de hidratación parenteral y tratamiento de complicaciones en hospitales.

Informó que dichas estrategias se intensifican para disminuir riesgos y daños a la población por las enfermedades asociadas al calor, las cuales suelen presentarse cuando se registran temperaturas ambientales mayores a 32 grados y una humedad relativa superior al 60 por ciento.

Antes de que se me pase, deje compartirle que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó que se actualizó el Ingreso Objetivo en materia de granos para generar certidumbre comercial en las actividades del sector agroalimentario y contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados, por lo que se modificaron las reglas de operación del Programa de Apoyos a la Comercialización.

La dependencia señaló que la actualización de los Productos Elegibles y el monto del Ingreso Objetivo de los productos agrícolas, se realizó en respuesta al incremento que se ha registrado en el costo de los insumos por hectárea.

Los incentivos a la comercialización son estrategias donde convergen dos o más tipos de estímulos o subsidios, sin que implique duplicidad de apoyos.

En la lista de Productos Elegibles, se encuentran el maíz, trigo panificable, trigo cristalino, sorgo, soya, cártamo, canola, algodón pluma, arroz y girasol.

En el caso del maíz, el monto del Ingreso Objetivo pasó de tres mil 300 pesos por tonelada a tres mil 960; trigo panificable, de cuatro mil a cinco mil 10 pesos; trigo cristalino, de tres mil 750 pesos a cuatro mil 556; sorgo, de dos mil 970 a tres mil 564; en el caso de la soya, cártamo y canola el monto pasó de seis mil 600 pesos a ocho mil 400 pesos por tonelada.

Además, el monto del Ingreso Objetivo del algodón pluma, pasó de 21 mil 460 pesos a 25 mil 750 pesos por tonelada; el arroz, de tres mil 650 a cuatro mil 380 y el girasol de seis mil 600 pesos por tonelada a ocho mil 400 pesos, entre otros productos.

[-¿¡68, ALBERTO!?… un inmenso abrazo a mi hermano ALBERTO GUERRA SALAZAR, por cumplir ayer un año más de vida. ¡Dios te dé muchos más, ALBERTO!, para que los cumplas entre nosotros. Dios te bendiga-).

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó a la sociedad una nueva generación de las Licenciaturas de Trabajo Social, Psicología y Nutrición que imparte la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) en el Campus Victoria.

La ceremonia celebrada en el Teatro Juárez de la UAT en esta capital tuvo como marco un emotivo homenaje en memoria de la Mtra. MIRNA MARIBEL MEDRANO VARGAS (+), a quien de manera póstuma y en su honor le dedicó su nombre la generación 2014-2018 de la UATSCDH, integrada por 95 nuevos egresados.

Con la representación del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, estuvo la Encargada del Despacho de la Secretaría Académica, DORA MARÍA LLADÓ LÁRRAGA, quien durante su intervención subrayó el compromiso y alto sentido de la responsabilidad social de la UAT al formar al estudiante, como eje central del quehacer universitario.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.