T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“QUIERE SER DIPUTADO FEDERAL Y NO LE PAGA A SUS TRABAJADORES”

POR TRISTE Y LAMENTABLE panorama laboral, es por el que vienen atravesando los trabajadores de conocida empresa periodística allá en Nuevo Laredo, porque esta, aparte de “no pagarles los salarios semanales de manera oportuna” a los inconformes e indignados empleados, también de manera criminal e irresponsable, los han dejado fuera de los beneficio del INFONAVIT y FONACOT, detalle que me hace pensar que si “el Candidato de MORENA a Diputado Federal por el primer distrito HERIBERTO “TICO” CANTÚ, quien también es propietario de dicha compañía editora, no cumple a cabalidad con sus trabajadores, esto por consiguiente, refleja que “de llegar éste mal patrón al Congreso de la Unión, como es su propósito político”, sería un Diputado que, “velaría irremediablemente por su interés personal y no por el interés colectivo”, eso es lo evidente.

POR LO ANTERIOR, queda claro que, aspirantes a cargos de elección popular del Partido Movimiento Renegación Nacional, como es el caso del “Tico Cantú”, se confirma que esta clase de prospectos políticos, “lejos de ser una esperanza para los pueblos de México”, como lo expresa el abanderado presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, serán por obviedad un tangible perjuicio social.

Y SI LAS FAMILIAS de toda la geografía nacional y específicamente en Nuevo Laredo, desean tener a “verdaderos representantes populares allá en San Lázaro”, creo que, TICO CANTÚ, (si es que gana), no sería el Diputado Federal ideal para las familias de aquel puerto fronterizo, basado esto, en los malos ejemplos que éste, ha impuesto en la referida compañía editora. Por ser un incumplido patrón, al tener “fuera de los derechos y obligaciones laborales a los trabajadores”, que amargamente se han venido quejando contra este editor y político.

Y SI LOS NEOLAREDENSES, han venido padeciendo la marcada indiferencia de la actual Diputada Federal “con licencia”, que habla mucho y ofrece poco, porque no cumple cabalmente lo que expresa y promete, como es el caso de la priista YAHLEEL ABDALA CARMONA, hoy las sufridas familias de Nuevo Laredo, se encuentran ante la adversidad social de “salir de Guatemala y entrar a Guatepeor”, porque simple y llanamente, “un irresponsable empresario y político”, para el contexto ciudadano de Nuevo Laredo, “sería más de lo mismo”.

HOY MÁS que nunca, la población Neolaredense de “todos los estrado sociales”, desea tener “a verdaderos servidores públicos en el Congreso de la Unión”, pero lamentablemente, en Morena, agarraron a prospectos políticos de bajo perfil, es decir muchos de los que, cuando tienen el poder público, “bajo su control y dominio”, como fue evidente en el pasado inmediato, obran por servirse a raudales, sin que les importe en qué condiciones sociales se encuentran las familias proletarias, principalmente.

POR TAL MOTIVO, creo y considero que todo ciudadano en Nuevo Laredo, agraviado porque YAHLEEL ABDALA CARMONA, no hizo nada por ellos en el Congreso de la Unión, “tendrán que razonar muy bien la emisión de su voto”, porque llevar a San Lázaro a un personaje que, agravia a sus empleados por “ser un presunto mala paga”, dejándolos a la deriva, porque los tiene trabajando en su empresa sin el beneficio del Infonavit para que adquieran una vivienda para sus familias y tenerlos incluso sin el apoyo del Fonacot y en ocasiones hasta “sin el seguro social”, eso habla mal del referido Candidato a Diputado Federal Heriberto “Tico” Cantú, tema que es ampliamente comentado en los cafés, oficinas públicas y en distintos rumbos de Nuevo Laredo.

Y LO PEOR de este interesante mega problema laboral del empresario editor y abanderado a Diputado Federal por Morena, es que a pesar de tener deudas muy considerables con el Infonavit, Fonacot y el IMSS, incluyendo a otros proveedores, éste, con su respetable familia, adquirieron una vivienda en San Miguel de Allende, Guanajuato con un valor aproximado a los 5 millones de pesos, lo que refleja y confirma que a los integrantes de la referida empresa, poco o nada les importa que sus trabajadores, vivan en condiciones infra-humanas. Cuya postura es recriminada por los mismos empelados afectados, pero “eso a los dueños de la editora, les es ambiguo, ecuánime e indiferente.

CONFIRMÁNDOSE finalmente que, los irresponsables empresarios, a los que hacemos alusión “SÍ TIENEN DINERO, pero para sus lujos y no para pagarles a sus trabajadores”, cuya cuestión desde un punto de equilibro humano, lastima e indigna a la sociedad de Nuevo Laredo, porque es inconcebible e imperdonable que ellos, “anden en el disfrute de vacaciones al estilo millonarios”, mientras que sus empelados siguen sufriendo las penurias, por no recibir en tiempo y forma los beneficios laborales a los que tienen derecho.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx