QUIEREN DEBILITAR A AMLO

El gobierno federal ha emprendido una persecución política y una agresiva campaña contra el Partido del Trabajo, luego del anuncio oficial de que apoyará a MORENA y a su aspirante Andrés Manuel López Obrador para buscar la presidencia de la República en el 2018. El Comisionado estatal del PT, Arcenio Ortega Lozano, dijo que las falsas acusaciones forman parte de debilitar a la izquierda en el país, como en el caso del congelamiento de las cuentas del CENDI de educación inicial en Nuevo León, por parte de la SIEDO “este proyecto que trabaja desde hace 22 años nunca ha tenido ninguna sanción ni observación por el manejo de sus recursos”.

Agregó que en ese mismo sentido, se circunscribe la detención de su compañero petista Héctor Quiroz García en Aguascalientes por el supuesto delito de fraude “quien ya fue liberado porque las acusaciones no estaban fundamentadas”. AOL recordó las palabras recientes del dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez quien dijo que a diferencia de otros partidos, “en el PT no nos encontrarán propiedades en París ni departamentos en Miami ni en Nueva York, porque no nos hemos enriquecido con dinero público; además abrió las cuentas a los medios y autoridades para que las revisen y auditen, sin ningún problema”.

Dijo que el pasado domingo 22 de octubre, en el Décimo Congreso Nacional del Partido del Trabajo, en un clima de unidad, se ratificó el apoyo al Proyecto de Nación que encabeza AMLO y la alianza con MORENA. “Es claro que el verdadero origen del problema es la molestia del gobierno para que el PT renuncie a su alianza”, subrayó. Los puntos más importantes en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido que: El Partido del Trabajo fue el único que no firmó el Pacto por México. Estuvimos en contra de la reforma educativa, ya que representa una agresión contra el magisterio nacional. Estuvimos en contra de la privatización del petróleo, ya que abre la puerta para el saqueo de nuestros recursos energéticos. Nos opusimos al violento gasolinazo, que representa una agresión contra la economía popular.

El dirigente petista dijo que ante el hostigamiento del gobierno de EPN “les decimos que no daremos ni un paso atrás; el gobierno representa un pasado al que no queremos volver”. Rechazamos el uso de la Procuraduría General de la República (PGR) como instrumento de persecución, chantaje y represión política contra las fuerzas de oposición en algunos estados de la República, donde se levantan falsas acusaciones “con el único fin de dañar nuestra imagen como partido”.

El gobierno federal, ahora pretende desviar la atención hacia nosotros para que los sobornos de la empresa Odebrecht a través del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, en beneficio del PRI, se diluyan en la vorágine de los acontecimientos nacionales, cuando en ese caso sí hay delito que perseguir y castigo que aplicar, puesto que de manera ilegal se emplearon millones de dólares para favorecer las campañas del tricolor y a la empresa brasileña, reiteró el vocero petista.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de Tamaulipas (UAT), a través de la Dirección de Servicio Social, a cargo de la doctora Cinthya Patricia Ibarra González, inició formalmente el ciclo 2017-2018 del Programa Peraj Adopta un amigo en las instalaciones de la escuela primaria Matías S Canales de esta capital, con la participación de estudiantes de diversos planteles del campus victoria quienes fungen como tutores de decenas de niños de quinto y sexto año.

Con la representación de la Dirección de Servicio Social, Jancarlo Recalde Montemayor dirigió un mensaje ante directivos, maestros, alumnos y padres de familia para reiterar el impulso que se le da al referido programa por parte de la administración del Rector Enrique Etienne Pérez del Río quien está comprometido con el fortalecimiento de la enseñanza en todos los niveles por considerarla estratégica en la formación de ciudadanos con valores.

Mencionó que en el ciclo que arrancó formalmente en días recientes en la primara ubicada en la colonia Tamatán, incluye a otros planteles de ese nivel en la entidad y, en el caso de Victoria, participan prestatarios del servicio social de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) y la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH).

Aparte de la presencia de los estudiantes de la UAT que participan en este ciclo, estuvieron en el acto: el director de la escuela Matías S Canales, Gilberto Ruiz Hernández y los Coordinadores de Servicio Social, Tulio Alessio Tinajero (Trabajo Social), Miguel Hernández Alonso (Derecho y Ciencias Sociales) y Luis Alberto Acuña Sánchez (Ciencias de la Educación).

Destacaron que el Proyecto Peraj nace en Israel en el año 1974, es iniciado por un pequeño grupo de científicos y estudiantes del Weizmann Institute of Science como un proyecto experimental de acompañamiento de estudiantes de educación superior a niños y jóvenes que requieren de apoyo educativo y emocional, y que residan en comunidades en vías de desarrollo o marginadas.

Con el pasar de los años el proyecto fue creciendo, desarrollándose y agregando más áreas de actividad; en la actualidad, en Israel es un proyecto nacional en el que participa alrededor del 20 por ciento de los estudiantes de licenciatura del país con más de 30,000 tutores anualmente; el programa original ha colaborado en diferentes países con el objetivo de desarrollar proyectos similares. Peraj se encuentra activo en más de 20 países: Alemania, Nigeria, Irlanda del Norte, Chile, Kenia, Palestina, Francia, Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda, Islandia, China, México, Brasil, Gran Bretaña, Hungría, Australia, Singapur, Holanda, Filipinas, Suecia, Bulgaria.

El programa UAT-Peraj favorece el desarrollo integral de niños y niñas cuyo entorno familiar, económico y social limita las oportunidades de realizar su potencial, mediante el acompañamiento de estudiantes universitarios que realizan su servicio social como sus tutores o mentores, durante un período mínimo de un ciclo escolar, con objeto de motivarlos, afianzar su autoestima y ampliar sus horizontes, fomentando al mismo tiempo en los universitarios su compromiso social.

Se pretende lograr la participación del mayor número posible de niños y niñas en el programa, mediante la incorporación de Peraj como programa de servicio social, consolidándolo como el programa tutorial más importante y de alto impacto a nivel nacional, apoyar a niñ@s de quinto y sexto grado, inscritos en escuelas primarias públicas ubicadas, de preferencia, en comunidades con problemas de marginación, cercanas a las Instituciones de Educación Superior.

SOBRE EL APROVECHAMIENTO de las oportunidades laborales, tener siempre un plan alternativo, la posibilidad de autoemplearse, pero, sobre todo, de la necesidad de cultivar habilidades para la toma de decisiones versó la conferencia pronunciada en el teatro Juárez por el comunicólogo Jorge Zarza quien participó en la última jornada de la Semana de la Contaduría que concluyó con éxito recientemente. Afirmó que toda la vida nos enfrentamos a la toma de decisiones trascendentes desde seleccionar la carrera que vamos a estudiar o la persona con quien nos vamos a casar, pero nos hemos dedicado a mirar hacia abajo (el celular, la Tablet) pero poco vemos hacia arriba o hacia adelante, además, pocas veces contamos con un plan B que sería la alternativa cuando no funciona el plan A.

Utilizando el buen humor, Zarza Pineda contó las peripecias vividas para ingresar a TV Azteca y cómo se ha mantenido en esa empresa durante más de 20 años, tiempo en el que ha podido comprobar que, cuando comienzas en el campo profesional, es fundamental el respaldo de una empresa porque se consumen muchos años para labrar un prestigio, una imagen para ser independientes. En el marco del L aniversario de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), el conductor del programa estelar matutino de noticias de TV Azteca expresó que, en el periodismo, como en muchas profesiones, se necesitan más personas que personajes porque las primeras son más permanentes.

PROFESORES Y ALUMNOS de la Licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, que se imparte en la UAMCEH-UAT, visitaron el domingo el Balcón de Montezuma donde disfrutaron de una aleccionadora charla por parte del arqueólogo Carlos Vanueth quien resaltó la importancia del sitio en la búsqueda permanente de datos que arrojen datos sobre los antiguos moradores de estas tierras. Vale destacar que quienes acompañamos a los estudiantes universitarios admiramos también el paisaje y la caminata en los caminos de la Sierra Madre.

EL PRI DE TAMAULIPAS pospuso la acostumbrada rueda de prensa de los lunes argumentando que su presidente Sergio Guajardo Maldonado se encontraba en la Ciudad de México atendiendo asuntos con el comité nacional, sin embargo, el vocero Jorge Vela Villarreal, indicó que se convocará a un encuentro con los medios en esta misma semana para divulgar diversos temas.

