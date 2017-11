DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Rafa Nolasco, en la mira de Guajardo

El tema central de la conferencia de prensa del líder estatal del PRI, Sergio Guajardo, fue el caso Nuevo Laredo, en donde volvió a confirmar que si decidió poner a Eliseo al frente del PRI Local, es por culpa de la militancia priista, por no ponerse de acuerdo.

Y fue ahí donde también confirmó, aunque no lo dijo, pero así se tradujo, que ya trae entre ceja y ceja a Rafael Nolasco, el aspirante más fuerte para dirigir al partido en Nuevo Laredo.

Los periodistas de Ciudad Victoria fueron insistentes sobre el golpeteo que se genera en Nuevo Laredo, donde los priístas están inconformes y lo han hecho saber.

Guajardo aseguró que él no lo ve como un golpeteo, que sus ojos lo ven como que los grupos quieren participar, no solo en el cambio de dirigencia, sino también en el proceso de selección de candidatos.

Y volvió a aclarar que si Eliseo ahora manda en Nuevo Laredo, es porque no pudieron lograr acuerdos con los diferentes grupos, aunque ahí ahora sí dijo que había golpeteo.

“En esta parte lo hemos comentado, el caso de allá, de Laredo, no había para que seguir golpetearnos entre los diferentes grupos, estamos a un par de meses de definir. Creo que la comunicación permanente de seguir al pendiente de los movimientos de cada grupo, tratando de limar asperezas que se van dando”, dijo textualmente.

Y para que quedara claro ante la insistencia de los periodistas, volvió a rematar que fue el único municipio donde no hubo ese acuerdo y se toma esa decisión.

Los comunicadores no quitaban el dedo del renglón y le preguntaron sobre el actuar de Rafael Nolasco, de quien dijo era aspirante, que traía ahí ciertos militantes que lo apoyaban, pero que las cabezas de los grupos de poder no lo respaldaron y que fue él el único quejoso.

“Hay que aclarar, no son los grupos políticos los que mostraron cierta inconformidad, fue Rafael Nolasco que era uno de los aspirantes y que contaban con los apoyo de algunas gentes, el manifestó su inconformidad, pero no contaba con el apoyo de los grupos de políticos, el traía ciertos grupos, pero las cabezas de los grupos políticos no comulgaban con Rafael Nolasco, por eso creo que la decisión de haber mandado un delegado fue lo mejor”, dijo nuevamente Guajardo.

Al cuestionarle sobre el futuro de Nolasco en el PRI, Guajardo solo atino a decir que será integrado en los trabajos del Comité Directivo Municipal, pero no dijo cuándo.

“La invitación a Rafael es que se sume al trabajo del comité”, dijo.

Guajardo no quita el dedo del renglón, al PRI Nuevo Laredo él lo controla y sólo él sabe por qué.

Yo me pregunto, ¿En verdad los priístas de Nuevo Laredo son tan inmaduros y haber dejado pasar la oportunidad de ser ellos quienes eligieran a sus propios líderes, sin que el Gobernador en turno les mande imposiciones?

Preguntó porque eso es lo que realmente vemos, ya no tienen que los mande desde el Gobierno del Estado y aún así siguen aceptando dedazos. ¿Será que se quedaron acostumbrados?

…Y SE “ENVUELARON” LOS PRIÍSTAS POR CANDIDATURAS

Pues ayer dijimos que la estrategia de Eliseo Castillo no era tan buena, pero al final creo debemos de recular y felicitarlo, pues ahora, todos esos que candidateó, amanecieron vueltos locos diciéndose los favoritos para gobernar a Nuevo Laredo.

Casi amaneciendo el ex alcalde, Daniel Peña Treviño, subió las fotos en su cuenta de Facebook en donde recuerda cuando fue elegido Presidente Municipal, acompañadas del siguiente texto “Un día como hoy, pero hace 13 años la ciudadanía neolaredense me eligió su Presidente Municipal, compromiso que asumí con responsabilidad y consiente del gran reto que es gobernar Nuevo Laredo, hoy en día, la experiencia que he adquirido es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas”.

Con este mensaje, Daniel nos quiere decir que ahora sí tiene experiencia (¿No la tenía cuando fue alcalde?), y por ello el PRI debería de darle la oportunidad de ser nuevamente candidato y claro, los neolaredenses volverse a fijar en él.

Por su parte, Javier “Pipo” Peña, también se alborotó y ya trae hasta logotipo “#YosoyPipoPeña”, además del logo del grupo Juntos Podemos.

Platicando con él, nos dice que no va por las primeras regidurías, que va por la candidatura a la presidencia municipal, la cual asegura puede ganar.

Y no digamos de Jesús Valdez Zermeño, quien exigió a su equipo de prensa, encabezado por el amigo Manuel Madrid, acelerar el envío de boletines, el cual el último se tituló “Estaré listo si mi partido me llama a participar en el 2018”.

Chuy ha sido de los primeros en levantar la mano, iba en caballo de hacienda, solito, solito con sus aspiraciones, sin embargo, con la destapadera que hizo Eliseo, ahora ya tiene varios contrincantes.

Mientras que el más cauto es Ramón Garza Barrios, a quien no le endulzan el oído a la primera frase de amor, sabemos que en su corazón está el latido por regresar nuevamente a los escenarios politicos, sin embargo su madurez política le dice que las cosas son calmadas, todo a su tiempo.

Pues el gallinero ya está alborotado, Eliseo puede sentirse contento porque ya tiene la atención de una parte importante de la militancia, sin embargo hay un pero, y ese pero se llaman los jóvenes priístas, quienes siguen sin ser tomados en cuenta, pues Eliseo se acordó de candidatear a puro dinosaurio, al mero viejo estilo del PRI.

¿Será que a los jóvenes una vez más los utilizaran para pegar calcamonías y cargar las banderolas?

RIVAS SIGUE ENTREGANDO OBRAS Y APOYOS A LA EDUCACIÓN

El alcalde, Enrique Rivas, sigue llevando apoyos a los neolaredenses, en esta ocasión visitó dos escuelas, una en Valles del Paraíso y otra en la colonia Hipódromo, hasta donde llevó los beneficios del programa “Mi Escuela Digna y Moderna”.

También se fue a Granjas Regina donde entregó a los vecinos la nueva plaza remodelada que por muchos años estaba abandonada, y que ahora es un nuevo espacio para que jueguen los niños y jóvenes.

Después se trasladó a Valles Elizondo, donde entregó una obra más de pavimentación, que da una mejor vialidad a la entrada de esa colonia.

También supervisó los trabajos de dos obras de pavimentación en la colonia Las Alazanas y culminó entregando más pavimentaciones en la colonia Lomas del Rey.

SE LE VA OTRO SECRETARIO A CABEZA DE VACA

Y la mala noticia en el Gobierno del Estado, es que al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, le renunció otro secretario.

En esta ocasión fue el Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Talancón, quien presentó su renuncia y se reintegró a sus actividades en el sector industrial.

Talancón fue uno de los hombres fuertes de Cabeza de Vaca, logró darle rumbo al Estado en este primer año de gobierno, al promover la atracción de inversiones, que lograron generar más y mejores empleos para los tamaulipecos.

Se va Talancón, y ahora el gobernador necesita otro hombre, de la misma talla que siga con esa importante tarea.

Si se vale recomendar, le recordamos a Cabeza de Vaca que en Nuevo Laredo hay un hombre llamado Javier Solís, que el mismo Talancón reconoció como un gran estratega en desarrollo económico.

Digo, es solo una recomendación… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

