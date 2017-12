PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Reaparece ex tesorero municipal

Durante la posada que la Canaco ofrece año con año a los medios de comunicación, no fueron los directivos los que acaparan miradas, ni mucho menos el presidente de la Fecanaco Julio Almanza, sino quien terminó siendo el centro de atención fue el ex tesorero municipal Luis Miguel Fuentes, quien en cuanto hizo la entrada al salón donde se llevaba dicho evento, acaparó las miradas de los chicos de la prensa, quienes se esperaban todo menos tener enfrente a uno de los personajes de la administración de la no muy bien recordada Leticia Salazar, más solicitados por la auditoria superior.

Según palabras del propio Luis Fuentes, en estos momentos se encuentran comprobando cada una de las cuentas por las que fueran rechazadas por auditoría superior, y que por lo pronto, por lo pronto no piensa en regresar a la función pública ya que se encuentra muy a gusto atendiendo sus negocios, pero que eso sí le va a apoyar a su amigo Carlos García, si este llega a ser el candidato del PAN a la presidencia de Matamoros, pero desde afuera sin buscar un cargo público, en caso de que el PAN logré recuperar la alcaldía

Aunque el mismo Fuentes reconoció que de la misma manera opinaba cuando el PAN ganó la alcaldía, recibiendo la invitación de Leticia Salazar para sumarse al equipo que llegaría a gobernar Matamoros, un día antes de tomar posesión.

Total Fuentes asegura que por el momento piensa en no regresar a la función pública, aunque al puro estilo de la chimoltrufia, como dice una cosa dice la otra.

Por cierto andando por los rumbos del ayuntamiento de Matamoros el alcalde, Jesús de la Garza ha sido muy precavido en declarar que hasta que salga la convocatoria hablara si buscara o no la reelección, y es que según el edil las reglas del juego las marcara el IETAM, en lo que será una elección inédita en Tamaulipas.

No solo el tema de la problemática en el pago de aguinaldos ha sido prioritario del ayuntamiento de Matamoros, sino también esto ha abarcado al mismo gobierno del estado, donde trabajadores se quejaban de que les había sido retenido el pago del aguinaldo hasta la fecha límite que fue este 15, según se dice que hasta los de base federal habían sido condicionados bajo la misma regla, pero se dice que los trabajadores jubilados del ayuntamiento de Nuevo Laredo padecieron el mismo mal, en estas fechas donde todo debería ser felicidad.

Se dice que en el caso de los trabajadores del gobierno estatal, pues la cosa fue más allá, ya que este viernes, al intentar cobrar sus respectivos cheques con sus salarios y aguinaldos, los que fueron emitidos por la Secretaria de Finanzas, empleados de la Secretaria de Seguridad Publica, pues se encontraron con la novedad que las instituciones bancarias se los rechazaron debido a que carecían de fondos.

Claro que la inconformidad se ventilo en las redes sociales, pero aun asi las autoridades estatales no dio explicación alguna sobre esta situación.

Ante esta situación los empleados de Seguridad Publica pues tendrán que esperar hasta el próximo lunes para que el recurso sea liberado.

Y es que durante años a estos trabajadores se les había pagado a través de tarjetas de débito, pero que con la nueva administración panista pues se determinó cambiar la forma de pago, según esto para detectar aquellos que cobraban sin trabajar.

Por cierto si nada más falto que le hicieran fiesta a Ramón Garza Barrios ex alcalde de Nuevo Laredo a su ingreso al partido Morena, pero como acaso el no formo parte de esa mafia del poder, que tanto ha alegado AMLO, y ahora nada más porque Garza Barrios se sumó al partido de moda, porque en el PRI ya no vio futuro ante la crisis de credibilidad y aceptación, por lo que ahora por obra y gracia divina pues es un inmaculado político, que le va aportar mucho a los morenistas en el próximo proceso electoral.

Tras fuertes rumores sobre el posible ingreso del ex alcalde al partido de AMLO, esto finalmente se formalizo la integración del ahora ex priista.

Se dice que el indiscreto fue el coordinador distrital de Morena, Gastón Herrera quien se le fue la lengua de más ante uno que otros reporteros, sobre que el ex edil será el candidato de Morena para la alcaldía de Nuevo Laredo, por lo que recibió una llamada de atención, obligándolo a dar marcha atrás de la información filtrada.

Finalmente la noticia fue confirmada al difundirse una fotografía en la que aparece Garza Barrios junto al presidente de Morena Yeidckol Polevnsky y el diputado federal Ángel Hernández

Como estará la crisis al interior del PRI que los militantes tronaron en Nuevo Laredo, donde aseguran que ante la falta de un presidente municipal y un gobernador, pues no hay quien les ande ordenando como actuar.

La rebelión se dio entre los dirigentes de la CTM, CNOP y CNC, así como otras organizaciones pertenecientes al tricolor, en ese municipio fronterizo, durante la entrega de reconocimientos a militantes con más de 48 años de militancia partidista, congregándose alrededor de 200 priistas que terminaron renegando de su dirigencia, asegurando que su el partido no los reconoce pues ellos tampoco.

Este enojo de los priistas en Nuevo Laredo surgió en las últimas semanas, ante el actuar de su dirigencia al nombrar a Eliseo Castillo como delegado, pero no conforme con ello se integró un comité municipal con 14 carteras, en las que simplemente fueron excluidos los representantes de los diversos sectores que integran el partido, más que justificado el enojo de los priistas neolaredenses.

Voces como la del coordinador los comerciantes de la CNOP se han elevado en contra de estas imposiciones y malas decisiones de la dirigencia estatal, lo que termina por afectar aún más el resquebrajamiento que tiene el partido.

