AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Debates de verdad

Reaparece Guevara Cobos

Intensifica campañas sector salud

La educación sigue siendo prioridad

Las preguntas se vuelven más incisivas. ¿Habrá debate entre los candidatos a las Senadurías por Tamaulipas? ¿Quién los controlará a la hora de decirse sus verdades? ¿Si a la hora de la hora se pasan de la raya con sus majaderías, los sancionarán?.

De ésas y más son las preguntas respecto al próximo debate que se realizará en nuestra entidad entre los candidatos al Senado de la República, donde aún se tienen dudas sobre la participación de todos.

Por principio de cuentas, se supone que los debates son instrumentos de las democracias para escuchar ideas y confrontar puntos de vista a fin de que el electorado se forme la mejor opinión. Y para que pueda discernir, a fin de votar en consecuencia.

Consideramos que en efecto, los debates fortalecen la democracia y promueven el involucramiento ciudadano de manera pasiva a través de la televisión, radio y redes sociales; pero de forma activa y decisiva en las elecciones.

Todos los que podemos ejercer el sufragio libremente tenemos la facultad de elegir a quienes nos representarán en algún cargo por un periodo determinado. Y a los que no llenaron nuestras expectativas podemos y debemos descartarlos, votando por candidatos que hayan participado y realizado interesantes propuestas en los debates que veremos en los próximos días.

Por lo pronto, EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE)-dio a conocer que este próximo 31 de mayo se efectuará el primer debate entre los cinco candidatos al Senado YAHLEEL ABDALA CARMONA (PRI), ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA (PAN-PRD.MC), AMÉRICO VILLARREA ANAYA (MORENA- PES- PT), OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS (PANAL) y EDGAR PATRICIO KING LÓPEZ (PVEM).

En este sentido, trascendieron algunos nombres de quienes pudieran ser los moderadores de este debate, nombres entre los que sobresalen; JOSÉ CORTÁZAR, DENISSE ROMERO, CÉSAR BAEZ, GUADALUPE ESCOBEDO y ADRIANA HEREDIA.

Entre las posibles sedes destacan, el teatro de la UAT, el centro de excelencia o el auditorio del Tribunal Electoral.

El INE está convocando a los medios de comunicación para que sean difusores de este encuentro ya que la junta no cuenta con presupuesto suficiente para poder desarrollar por sí solo este debate.

Los temas que estarían debatiendo los candidatos son el de seguridad y justicia, combate a la corrupción y la reforma de Estado; el esquema señala que tendrían los candidatos 30 segundos para su presentación, tres minutos para exposición y dos minutos para réplica y contrarréplica en el último espacio tendrían un minuto para las conclusiones en cada uno de los temas lo que llevaría a un espacio de 115 minutos en tres bloques para dicho encuentro.

De tal modo que la fecha del debate es el 31 del mes en curso, empezaría a las 18:00 horas y concluiría a las 20:00 horas. Se dejó en claro que dicho debate se efectuará así participen dos candidatos al Senado, en caso de que algunos de ellos no quieran participar.

Pero la política se supone que es cosa seria, por lo que podemos estar seguro que todos los candidatos antes mencionados seguramente irán confirmando su participación en este primer debate entre candidatos al Senado por Tamaulipas.

Lo que también debe ser serio es que los candidatos deberán rebasar esa necia intención de utilizar los debates como parte de una guerra dialéctica, donde el insulto, la provocación y el encono superan a las propuestas para el bien gobernar. Nada se ha ganado y nada se ha perdido. La sociedad tamaulipeca espera mucho más de quienes aspiran a representarnos en el Congreso de la Unión.

DEL ARCHIVERO…

ALEJANDRO GUEVARA COBOS y el PRI aseguran que el escenario les favorece, traen ánimo de triunfo y el candidato a Senador sostiene que en la próxima elección del 1 de julio ganarán casi todo, es decir, las senadurías, más de la mitad de las diputaciones federales y la mayoría de las presidencias municipales. ¿Será?.

GUEVARA COBOS, encabezó la mañana de este lunes una conferencia de prensa en conocido restaurante del Mante, donde se lanzó con todo contra sus adversarios políticos.

De entrada, aclaró que gracias a que él lo pidió, se efectuará el debate entre candidatos al Senado.

“En el primer minuto del arranque de mi campaña pedí tres cosas; Antidoping, el debate y la 3 de 3, porque no pretendemos que haya gente que entre sus ingresos y sus egresos haya un extravío, algo que no nos hayan platicado o que de repente resulten millonarios y no sabemos, no queremos ni sorpresas ni sorprendidos”.

Señaló que tanto él, como su compañera YAHLEEL ABDALA ya se practicaron el antidoping, además de la declaración de 3 de 3, por lo que dijo no tener conocimiento que los candidatos de otros partidos políticos ya lo hayan hecho. ¿A qué le tienen miedo? Se cuestionó.

En esta conferencia de prensa hubo declaraciones de todo tipo que seguramente alborotará aún más la grilla local, pero por falta de espacio, en las próximas columnas seguiremos comentando.

A propósito, para usted mi estimado lector- ¿Quién ganó el segundo debate presidencial? ANDRÉS MANUEL, MEADE, ANAYA y “EL BRONCO”- ¿Cuál de ellos?.

Ahora resulta que los cuatro candidatos a la Presidencia resultaron ganadores del segundo debate… según ellos mismos. Lo que mejor hay que preguntarnos es quién ganó con el debate. ¿Será que usted mi estimado lector fue el ganador?.

Pasamos a otros temas, para mencionar que la Secretaría de Salud en Tamaulipas continúa fortaleciendo las estrategias para combatir el dengue, zika y chikungunya luego de las lluvias que se han registrado en la entidad.

Ante esta temporada de lluvias que continuarán registrándose, el sector salud ha implementado medidas de prevención contra estas epidemias, por lo que en coordinación con Ayuntamientos e Instituciones de la propia Secretaría de Salud se llevan a cabo campañas de fumigación.

Cabe señalar que en días pasados, la Secretaría de Salud de Tamaulipas obtuvo el Tercer Lugar en la estrategia “Caminando a la Excelencia” por las acciones de prevención y control de la enfermedades transmitidas por vector emprendidas durante el 2017, por lo que actualmente la dependencia ha intensificado las estrategias para que en este 2018 logre alcanzar liderazgo nacional, por su cobertura de control larvario de Fumigación espacial en localidades de riesgo y vigilancia epidemiológica con ovitrampas.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, ha atendido la política del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ha impulsado un trabajo coordinado con los Ayuntamientos e instituciones del Sector Salud desde que inició su gestión como titular de esta dependencia, lo que ha permitido que en estos últimos meses se ha reducido el número de casos de las enfermedades transmitidas por vector en comparación con otros años.

Ya por último, le comentamos que el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL continúa trabajando como desde el inicio de su administración en lo relacionado a los compromisos pactados con la sociedad y que tiene que ver con el impulso al sector educativo, donde se han construido obras importantes en instituciones educativas que permiten un mejor desarrollo de estudiantes y maestros.

Este martes por la mañana, el alcalde LEAL GUERRA hará acto de presencia en la escuela primaria Juan B. Tijerina, para poner en marcha la construcción de un aula escolar.

Es una petición que le hicieron llegar no solamente al propio alcalde sino también al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, dejando en claro ambos mandatarios por seguir impulsando el sector educativo en la urbe cañera.

Por cierto, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA también estará presente este martes en la ceremonia de graduación de los alumnos del ICEST.

