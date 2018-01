PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Rebeliones en el PRI

Tal como se esperaba este viernes, quedo registrada ante el IETAM la alianza Juntos Haremos Historia, la que está integrada por los partidos de Morena, Encuentro Social y del Trabajo. Dicha alianza irán juntos en 41 municipios de Tamaulipas.

Fue pasado el mediodía cuando se presentaron ante las autoridades electorales el presidente del PES, Rigoberto Rodríguez Rangel, el representante del PES ante el IETAM Martiniano Muñoz Salas, representante del PES ante el Instituto Estatal Electoral; presidente del Consejo Político Estatal de Morena José Antonio Leal Doria, y el representante del PT ante el IETAM Arsenio Ortega Lozano, para hacer entrega de la solicitud de convenio de la coalición, la que fue recepcionada por Miguel Ángel Chávez Secretario Ejecutivo del IETAM, la que será sometida a un análisis para su aprobación.

Todos lucían muy felices y contentos, cuando posaron para la gran cantidad de medios de comunicación que se dieron cita para cubrir el evento, todo era miel sobre hojuelas entre estos personajes.

Ya en rueda de prensa como grandes amigos, informaron que se presentara una propuesta de candidatos para las alcaldías, diputaciones federales y para el Senado de la república, pero que serán a través de una encuesta que se definirá a aquellos que estén mejor posesionados, para que sean los candidatos.

El presidente del PES asegura que su partido tiene propuestas de candidatos en todos los municipios donde irán en coalición, pero eso si acataran que el candidato sea aquel que proponga el partido que sea más fuerte en ese municipio, no pos ya valió para el PES tendrá que conformarse con negociar otras posiciones políticas.

Siguiendo con los partidos políticos, se espera que el 29 de este mes, el Partido Revolucionario Institucional publique la convocatoria para el registro de aspirantes a las alcaldías de los 43 municipios.

Fue su dirigente Sergio Guajardo, quien informo inicialmente se había contemplado la convocatoria para el 17 de enero, pero ante el retraso del proceso interno de otras candidaturas, pues los tiempos de precampañas se han tenido que reprogramar.

Aparte el dirigente estatal no las trae todas consigo, debido a que ha tenido protestas en diversos municipios ante las imposiciones de delegados y candidatos, como ocurrió con los priistas de Villa de Casas, que de plano obligaron al dirigente estatal a refugiarse en una oficina del ICADEP, ante la oposición de que el partido vaya a postular a una mujer para la alcaldía, aplicando la paridad de género.

Esto molesto en exceso a los priistas que se trasladaron a la Capital del Estado, para obligar a su dirigente a darles la cara y dejarle claro que ellos apoyan a Santiago Avalos Medina, quien quiere postularse a la alcaldía por cuarta ocasión, tras 3 contiendas exitosas.

El dirigente estatal del PRI, busco a toda costa que la raza de prensa no fuera testigo del enfrentamiento con los molestos priistas de Villa de Casas, pero para mala suerte de Guajardo Maldonado también le cayeron priistas de Gómez Farías, para reclamarle las decisiones tomadas para ese municipio por el líder estatal, otro de los municipios donde el PRI mordió el polvo ante el PAN en el proceso del 2016.

En tanto que en la Capital del Estado los más de dos mil empleados municipales se preparan para rendir sus declaraciones patrimoniales 3 de 3, a más tardar el próximo mes de mayo.

Esto para cumplir la ley de funcionarios públicos que deberán informar sobre los ingresos percibidos en un ano, así como el patrimonio con el que cuentan y las personas que dependen de estos.

Por cierto estos ya se encuentran más que advertidos que se olviden de andar con acciones proselitistas durante horarios de trabajo por lo que de 8 de la mañana a 4 de la tarde deberán estar enfocados en sus actividades laborales o de lo contrario serán castigados por la Contraloría Interna Municipal.

Ante el próximo proceso electoral los funcionarios municipales estarán más que vigilados para que respeten los tiempos laborales o en su caso si tanto quieren andar en campañas pues que pidan la licencia pertinente para que se puedan ausentar de su puesto.

En caso de que alguno quiera pasarse de listo, pues será sancionado conforme a la ley, pero la Contralora Andrómeda Montiel Lerma, no deberá preocuparse por aquello de que les falte personal para andar vigilando que los funcionarios municipales, no se le ocurra darse una escapadita a algún evento político de su partido, ya que con eso de las redes sociales, no faltará aquel o aquella ciudadana que les ponga el dedo en el Face o Twiter.

Al igual ya les leyeron cartilla a los funcionarios de Reynosa, donde según las autoridades locales no les perdonarán que anden en acciones de proselitismo durante la jornada laboral, de lo contrario pues podrían fuera de la nómina municipal.

Siguiendo con municipios, pues trascendió que trabajadores del ayuntamiento de Miguel Alemán se encuentran molestos, según se dice se vieron obligados a recolectar 10 firmas con copias de la credencial de elector por cada uno a favor de la alcaldesa Rosa Isela Corro Acosta, para apoyar su reelección, o de lo contrario no se les pagaría el aguinaldo ni la respectiva quincena (en diciembre).

Según comentan las malas lenguas, la alcaldesa desde el inicio de su administración ha sostenido enfrentamientos con sus propios colaboradores, al grado que ya ha despido a varios que le ayudaron a llegar a la alcaldía, así como con líderes colonos, por lo que poco a poco ha perdido el respaldo de los panistas de aquella población, logrando unificar pero en contra.

Mientras en Matamoros, siguen mencionándose nombres de funcionarios que estarían dejando su cargo para irse a las campañas políticas, por el PRI pues estaría buscando la reelección Jesús de la Garza, mientras que Daniel Sampayo seguiría haciendo su luchita.

En lo que esto pasa el gobierno municipal de Matamoros, sigue aplicando un bono del 15 por ciento a los contribuyentes cumplidos, para facilitar el pago del impuesto predial se activaron 6 módulos en distintos sectores de la ciudad, sobre todo en centros comerciales y en las oficinas de la Junta de Aguas, independientemente de las cajas de la tesorería municipal.

Por el PAN el diputado local Carlos García se abrió de capa ante medios y solo espera los tiempos para presentar licencia ante el Congreso del Estado, asegurando no ser un improvisado por lo que buscará convertirse por su partido el PAN en el alcalde de Matamoros, que podría ser bajo una coalición con el partido Movimiento Ciudadano, PRD y hasta con el partido verde.

Al cierre de esta columna se realizaba en el puerto jaibo la reunión de Ricardo Anaya con los panistas tamaulipecos, en la que por supuesto asistió el presidente dela Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Carlos García.

