POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RECONOCE SEGOB QUE 34 CANDIDATOS HAN SIDO ASESINADOS

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dió a conocer ayer lunes que conforme a los resultados del operativo Escudo Titán, hasta ahora en éste proceso electoral han sido asesinados 34 candidatos a diferentes cargos de elección popular en once estados de la república mexicana, la mayoría de los cuales son producto de la disputa de la delincuencia organizada.

El responsable de la política interior del país hizo énfasis que hasta el momento a nivel federal no hay un solo incidente que haya surgido y menos aún, el asesinato de algún candidato a un cargo público de elección popular. Luego hizo hincapié en que se ha dado protección a más de 30 políticos, desde aspirantes a la presidencia de la república, senadores y diputados federales, incluso a seis diputados locales que la solicitaron.

Al entrar en detalles Navarrete Prida precisó que de los 34 asesinatos ocurridos en los once estados obedecen a candidatos en el ámbito local, en el que la fórmula es que cada institución local electoral en cada estado solicita a la autoridad local protección para esos aspirantes o partidos que así lo requieren, y desde luego, esta protección se brinda y debe hacerse de manera diligente y cumplida.

Añadió que la violencia contra candidatos se focaliza en ciertas regiones del país, principalmente en los estados de Guerrero, Guanajuato y Jalisco, en los que se han presentado casos de todos los partidos políticos que tienen el espectro nacional.

El titular de la SEGOB dijo que hay que recordar que son 18 mil los cargos que están en juego en éste proceso electoral, contando regidores, cargos de elección popular, lo que implica un despliegue muy importante “y estamos atentos para que sea un proceso electoral pacífico y una jornada electoral transparente y ejemplar”.

Creemos que el dar a conocer ésta información la Secretaría de Gobernación no tiene precedente, ya que la función del titular de la dependencia por años y años ha sido la de no hacer públicos los hechos desagradables, como sería ahora el caso de los 34 candidatos ejecutados. Por eso nuestro reconocimiento y respeto para don Roberto Navarrete Prida.

Definitivamente el mando y control de Reynosa lo tienen en sus manos los capos de los dos carteles de las drogas que a diario se matan entre ellos por la plaza y también matan gente inocente, lo que incluye a hombres, mujeres y hasta niños, lamentablemente.

Desde Victoria tenemos la impresión de que la ciudad de Reynosa en éstos días es un verdadero caos por los bloqueos carreteros, lo mismo que de calles y avenida, además de balaceras y persecuciones desatadas todos los días entre las bandas contrarias, contra las que hasta ahora no han podido o no han querido enfrentar de a deveras las fuerzas federales, ó no hay órden de mero arriba para actuar, que nos parece lo más probable.

Tarde muy tarde se dió cuenta Andrés Manuel López Obrador de que desde hace tiempo ya lleva en la frente el sello de “populista”, y por más que diga, haga o patalee no se lo va a poder quitar antes de las elecciones del Primero de Julio, así diga el término de “populismo” es un cuento –como el Chupacabras” que sus detractores crearon para madrearlo.

La cutura de López Obrador es muy limitada; en lo personal conozco a un aseador de calzado (bolero) que habla inglés y el iluminado del Mesías apenas habla español y mal por cierto. El iluminado de los morenos debe de saber que el término populismo se emplea generalmente en el ámbito de la política. Se dice que un gobierno o un partido es populista “CUANDO SU ESTRATEGIA POLITICA SE BASA EN PROPUESTAS QUE RESULTAN ATRACTIVAS PARA EL PUELO, PERO QUE TIENEN UN COMPONENTE MANIPULADOR Y DEMAGOGICO”.

Es el mismo retrato de Lopitos, ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir solo engaña a los campesinos que lo siguen; los letrados se han sumado a su proyecto esperando a cambio un buen hueso, duro y enriquecedor o ya de perdiz una buena lana, no porque los haya convencido con su amor y paz y otras mafufadas.

El que para nosotros anda bailando en la cuerda floja es el candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, ya que en el evento que encabezó en Puebla de los 12 gobernadores del Partido Acción Nacional solo estuvo arropado por seis de ellos, por cierto de Querétaro, BCS, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Durango y el gobernador anfitrión de Puebla, el que participó en el evento solamente por escasos minutos.

Entre los que no asistieron, por las razones que hayan tenido, están los gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Al hacer uso de la palabra Ricardo Anaya dijo que los mandatarios locales fuéron a expresar su apoyo y solidaridad : “Este es un mensaje de apoyo, de unidad y de fuerza”, subrayó.

Por su parte el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, nos se quedó con las ganas y en la intervención que tuvo, al ser el elegido para que hablara por los gobernadores, dijo a Ricardo Anaya que “caballo que alcanza, gana. Así vas Ricardo, vas cabalgando”.

Por cierto el candidato del PRI a senador de la república, Alejandro Guevara Cobos, al ser entrevistado aseguró que desde el Congreso de la Unión impulsará una reforma a la ley en la materia, “que permita recuperar el dinero, las propiedades y los bienes sustraídos por funcionarios corruptos y canalizarlos a un fondo nacional de Becas y programas sociales en beneficio de quienes más lo necesitan” , bien.

Jóvenes de todas las carrera que imparte la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, diéron a conocer sus propuestas de investigación y el desarrollo de proyectos emprendedores en el marco de la Expo Creatividad 2018, evento cuya actividad estuvo abierta a la comunidad en general que apreció la creatividad, el esfuerzo y el conocimiento del alumnado de la UAT.

El M.D. César Cruz Trejo, director de la UAM-Mante, durante su intervención destacó su reconocimiento a los estudiantes por su entusiasmo y dedicación al participar en ésta exposición de trabajos donde ponen en práctica sus conocimientos y su talento para crear proyectos innovadores que respondan a las necesidades de la sociedad

En el desarrollo de las actividades se presentaron proyectos de las carreras de ingeniero agrónomo, ingeniero bioquímico industrial e ingeniero en sistemas computacionales. También de las carreras de Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Nutrición y Salud Integral, así como de Contador Público, que forma parte de los programas educativos de la UAM Mante.

Por cierto todavía no es nada López Obrador y ya su señora esposa, Beatríz Gutiérrez Muller, de todos nuestros respetos, en un mítin en Minatitlán habló sobre la propuesta de poner fín a la idea de la Primera Dama como la esposa del presidente. Lo que deja ver, según los observadores, que ya se está entusiasmando con la idea de convertirse en la esposa del Presidente de la República Mexicana.

