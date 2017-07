La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

REFRENDA TAMAULIPAS SU COMPROMISO DE COMBATIR LA DELINCUENCIA

“Tamaulipas seguirá aportando la parte que le corresponde en el gran esfuerzo nacional para garantizar la armonía en la sociedad y el cumplimiento de la ley en todos los órdenes”, dijo el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca durante la ceremonia de destrucción de armamento decomisado en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, que se llevó a cabo en Reynosa.

Acompañado del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el comandante de la 8ava Zona Militar, general Luis Cresencio Sandoval González, además de autoridades locales, federales y la alcaldesa Maki Ortiz, mandatario estatal refrendó el compromiso de su gobierno de combatir la delincuencia de manera coordinada con las autoridades federales y de los estados vecinos.

Reconoció el apoyo de las fuerzas armadas en las tareas por recuperar la tranquilidad en estados como Tamaulipas y dijo que el Gobierno Estatal mantendrá coordinación permanente para contribuír con la parte que le corresponde y continuará manteniendo su colaboración y respeto institucional con el Gobierno de la República.

Durante el acto oficial que por derecho encabeza la SEDENA fueron destruidas dos mil 261 armas decomisadas desde el 15 de enero pasado a la fecha, por autoridades federales y estatales de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, del que no supimos si asistió el gobernador o envió a algún representante.

El Gral. Luis Cresencio Sandoval González, en su mensaje dijo que éstas acciones son muestra del esfuerzo que hacen las autoridades en el combate a la delincuencia, “armas que a través de procedimientos legales la autoridad judicial puso bajo control de la SEDENA para su destrucción o en algunos casos su uso lícito”.

El mayor Javier Campos Ruiz, responsable del programa de disposición de armamento, explicó que gracias a la separación por material, madera, plástico y acero, será posible elaborar composta y reciclar para distintas industrias.

Por cierto ayer ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la SEDENA y un grupo armado, a la altura de donde se dividen los municipios de Matamoros y Valle Hermoso, con un saldo de dos militares y un civil muertos, además de cinco miitares más heridos, por cierto de gravedad.

Como analistas políticos para nosotros no sería inteligente que el próximo candidato presidencial del PRI rumbo al 2018 llegara a salir de entre ciudadanos que nada más simpatizan con el Partido Revolucionario Institucional; si los los priístas que tiene años y años de militar en éste instituto político como candidatos no cumplen ni sus promesas de campaña, que podemos esperar de un ciudadano, quizá muy honesto y trabajador, pero sin compromiso alguno con los mexicanos.

Desde que conocimos a Cesar Camacho, siendo dirigente nacional del PRI, además de haber sido ya gobernador del Estado de México y alcalde de Metepec, creímos que era “una chucha cuerera” en el escenario político nacional, pero, pero, pero, a decir verdad nos desconcierta al abrir la posibilidad de que el candidato presidencial del tricolor sea un ciudadano que nada más simpatice con el Revolucionario Institucional.

Nos parece una aberración mucho muy semejante a la forma en que tiempo atrás el Partido Acción Nacional para conceder el registro de ingreso a ese instituto político, el solicitante tenía que sujetarse a un proceso como miembro adherente, que si mal no estamos, era por un año, pero, pero, pero, curiosa e inexplicablemente el PAN aceptaba de inmediato la postulación de candidatos externos.

Con toda su experiencia Camacho Quiroz durante su participación en el Primer Seminario Internacional para Repensar el Futuro, organizado por el Partido Nueva Alianza, estableció que no basta hacer cálculos ínternos para la definición del candidato presidencial, ya que alguien que puede ganar una contienda interna al interior del partido a la hora de la verdad “puede no ser suficientemente competitivo”. Lo que nos deja ver su temor porque el PRI llegue a perder en el 2018.

Luego refuerza su propuesta al asegurar que desde la 21 Asamblea Nacional, la del 2013, se abrió la opción “a que muchos de nuestros candidatos puedan salir de entre ciudadanos simpatizantes del partido y remarcó que es evidente que teniendo la militancia más abundante, más numerosa, “a los priístas no nos resultan suficientes los votos de nuestros correligionarios en una contienda electoral y más en tiempos de elecciones cerradas, apretadas”, remarcó.

Camacho Solís hizo hincapié en que el PRI debe estar abierto a la ciudadanía para designar al candidato rumbo al 2018 y dejó ver que será la 24 Asamblea Nacional a realizarse el próximo 12 de agosto, quien tomará la decisión.

Como que en el PRI-nacional están temiendo que el INE va a despojar a su candidato a gobernador, Miguel Riquelme, del triunfo que obtuvo en las pasadas elecciones que se realizaron en Coahuila, al rebasar el tope de los gastos de campaña. Y previendo que eso pudiera llegar a ocurrir ya el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza y el representante del tricolor ante el Instituto Nacional Electoral Jorge Carlos Ramírez Marín, anunciaron que ayer martes presentarían un recurso de impugnación contra el dictámen del máximo órgano electoral, que presume un rebase del tope de gastos de campaña con lo que se podría anular la elección que ganó Riquelme.

Lo que se puso de pelos es la pelea por la dirigencia estatal del PRI en Tamaulipas, toda vez que tres de los aspirantes ya tomaron muy en serio su actuación como tal, al grado de que uno de ellos, Sergio Guajardo Maldonado, llegó ya al extremo de renunciar de manera formal a la delegación federal de la SEDATU, la que el día de ayer entregó a su sucesor Sergio Villarreal al que al mediodía le tomó protesta el coordinador de delegaciones de la dependencia, Marco Ibarra Infante.

Por su parte los dos restantes, Oscar Luebbert Gutiérrez y Luis Enrique Arreola Vidal, van con todo y día con día los vemos recorriendo diferentes municipios del estado, seguramente en busca del voto de los 618 consejeros de partido, de los cuales “la viruta” asegura ya tener en la bolsa 340, además de estar prometiendo que al asumir la dirigencia hará una limpia en el partido.

Luebbert Gutiérrez, que ya se las sabe de todas, todas, no se deja amendrentar por nadie, porque conoce desde hace años como masca la iguana y también tiene confianza en que va a ganar, porque también muchos de los consejeros son sus amigos. Pero no será hasta que baje el dedazo para saber a ciencia cierta cual de los tres va a ser el sucesor de Aída Zulema Flores Peña, la que según nuestras antenas no se hace a la idea de dejar la ubre.

Por cierto vimos publicada una información que le atribuyen precisamente a la aún dirigente estatal del tricolor, la que dicen que aseguró que son siete los aspirantes a la dirigencia estatal, entre los que mencionó a Roberto González Barba, Juan Alonso Camarillo, Oscar Luebbert Gutiérrez, Sergio Guajardo Maldonado y Humberto Valdez Richaud, sin mencionar a “La Viruta”.

Luebbert Gutiérrez, en su proyecto contempla que es necesario expulsar del PRI a quienes de alguna manera han traicionado al partido, como lo dio a conocer en una reunión que tuvo con priístas en Ciudad Madero.

Siendo como es la presa Vicente Guerrero, que dentro de los cuerpos de agua está considerada como uno de los más importantes del estado, es imprescindible realizar estudios de sanidad acuícola para garantizar los productos que se consumen en varios municipios de la zona centro del estado, lo que aseguró el Dr. Flaviano Benavides González, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El especialista colaborador del Cuerpo Académico de Acuacultura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), al ser entrevistado dijo que en el proyecto universitario se está buscando contaminantespor plaguicidas en el cuerpo de agua y especies que puedan parasitar la lobina negra en la presa Vicente Guerrero. Dijo que el trabajo es financiado por el Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y sigue la línea de contaminación en cuerpos de agua de Tamaulipas.

Por cierto ayer por la tarde la CFE que se dice clasificada como empresa de clase mundial, nos tuvo sin luz por cinco horas en la colonia de los ricos. De ahí la tardanza de la entrega de nuestra columna, una disculpa.

