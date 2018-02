            < Regidores de lujo lleva Nader

PRESENCIA

1.- Jesús Nader virtual candidato del PAN a la alcaldía de Tampico va muy bien armado rumbo a los comicios del 1 de julio. A la estrategia electoral que ayer describimos en este mismo espacio, hay que sumar la integración de una buena planilla que suma a personajes de las elites panistas, muchas de ellas figuras prominentes en los círculos sociales y empresariales del Puerto Jaibo. De entrada tome Usted nota que como 1ra regidora figura Lucía Irene Alzaga Madaria, otro distinguidísimo cuadro es el químico Sergio Salazar Salazar.

Asimismo van por la reelección los actuales regidores Tere Sosa y Antonio Heredia, este último es un elemento que cuenta con el aprecio y reconocimiento no sólo de los panistas, sino de la sociedad tampiqueña.

También es integrante de la planilla de Nader, José Luis Sánchez Garza, exdirigente de COPARMEX y del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas y las Huastecas (CIESTH) un organismo muy representativo que vincula a los hombres de empresa, los más importantes del sector productivo Jaibo.

A vuelo de Pájaro con estos 5 integrantes de la planilla el panorama es prometedor para el bando azul. Cierto, aún falta por conocer las cartas con las que jugará el PRI, sin dejar de observar que en los últimos dos procesos municipales la distancia de ventaja lograda por el PRI sobre el PAN había venido disminuyendo de 4 mil y pico de votos a 2,308 alcanzados por Magda Peraza Guerra en 2016, a los que se agregaron 2,552 de sus aliados Partido Verde y PANAL.

Además el PRI en Tampico tendrá que cargar con la pesada loza de un exalcalde de reciente ejercicio, Gustavo Torres Salinas que de votar el 1er domingo de julio lo hará con un amparo judicial en la bolsa, y eso en el mejor de los casos, porque pudiera haber circunstancias peores.

El tema de Torres Salinas da para sacarlo de manera recurrente en el escenario de las sesiones de Cabildo por regidores panistas para abonar a la causa política electoral que se estará dirimiendo.

Eso sin contar que desde el escenario nacional Ricardo Anaya estará machacando en el tema de corrupciones ligadas a actores con el sello del Partido que abandera a José Antonio Meade.

2.- En otro tema le comento que las gestiones del alcalde Oscar Almaraz Smer ante el Gobierno Federal han prosperado positivamente y se ven reflejadas en los 37 millones de pesos que obtuvo para el programa de obras denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que serán canalizados a obras que mejorarán sustancialmente los servicios de electrificación, drenaje y agua potable en beneficio de importantes sectores del municipio de Victoria.

El contador Almaraz ha logrado una coordinación con la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Lourdes Flores Montemayor, quien ha favorecido dentro de los lineamientos institucionales las solicitudes del alcalde.

Pocas veces la capital del Estado ha tenido la oportunidad de contar con un aliado identificado por sus raíces victorenses como es el caso de la Delegada Montemayor. Esto ha facilitado la interlocución entre la primera autoridad municipal y la dependencia federal en beneficio del municipio, de sus gentes, de las clases que más lo necesitan y del entorno que se ha ido transformando por las inversiones Estado-Federación-Municipio.

Lo anterior aunado a las co-inversiones que el Ayuntamiento realiza con el Gobierno del Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, están mejorando urbanísticamente a la capital tamaulipeca y al concluir el día último de septiembre su gestión, Oscar Almaraz estará rindiendo las mejores cuentas de los últimos tiempos en este municipio.

3.- Mientras tanto el PRI ni pinta ni da color en el tema de las alcaldías. Por el contrario tomó la delantera en las candidaturas federales, lo que permitió ser el único partido en Tamaulipas, que sus abanderados a diputados federales y senadores realizaran una breve, pero intensa precampaña; y recorrieron cuando menos las cabeceras municipales y otros puntos importantes con concentraciones priistas.

Esto pareciera que es la estrategia nacional para una entidad en condiciones de derrota como es Tamaulipas, y la nada fácil jornada que le espera en el país. Es decir van a centrar sus capacidades en ganar trincheras en el Congreso de la Unión, para que en una eventual derrota del candidato a la Presidencia tener un baluarte en el cual sostenerse mientras se supera el vendaval que representa quedar fuera de Los Pinos.

El PRI es el partido más organizado, no sólo para obtener victorias, sino para atrincherarse en las derrotas mientras vienen vientos y tiempos mejores. Dicho de otra forma el Tricolor está preparado para ganar, pero también para perder, pero en las mejores condiciones, como los náufragos que se guarecen en lugar seguro en espera de que vuelva a calentarlos el sol.

En cuanto a MORENA lo que menos quiere es tener conflictos con su militancia por la presencia de priistas “enlistados” para ser abanderados en los próximos comicios. Le espera una nada fácil conciliación para evitar confrontaciones como las ha tenido en otras entidades.

La cuestión es que al partido de López Obrador le sobran solicitudes de registro de candidaturas, o de manifestaciones de “abrazar el proyecto de nación” que algunos suscribieron y al parecer, ya no saben qué hacer con tanta gente a la que difícilmente podrán colocar, con el agregado de la protesta de la militancia.

PAN, EMPANTANADO CON LA CUOTA DE GÉNERO.- En cuanto al PAN en tema de las alcaldías no parece haber estimulado la participación femenina, por lo menos no en los términos que marca la Ley Electoral, lo decimos porque no hay las suficientes solicitudes de registro y algo debe de hacer para destrabar el problema.

Ahí tiene Usted que el IETAM deberá rechazar los registros de los partidos que no cumplan con la cuota de género, respetando dos temas, el número de habitantes de los municipios y las condiciones de triunfo y derrota de los mismos.

Me explico. Los 43 municipios deberán ordenarse desde el mayor poblado hasta el menor y dividirlo en tres “paquetes”, los primeros 14 con mayor número de elementos en lista nominal; un 2º paquete de 14 también en número decreciente de ciudadanos y un 3º con los de menos habitantes. Y en cada caso alterna un hombre y una mujer.

Resulta que hasta ahora el PAN lleva registrados cinco hombres para alcaldes de los siguientes 7 municipios: Nuevo Laredo, Reynosa (salvo que le den entrada a Maki), Matamoros, Victoria, Tampico, Altamira (va una mujer) y Madero.

De estos siete sólo se vislumbra a la actual alcaldesa de Altamira y en el caso de que la Dra. Maki Ortiz fuese candidata, estarían llevando sólo dos mujeres y 5 hombres entre los municipios más poblados y no se estaría cumpliendo la regla.

No es fácil para ningún partido cumplir con las reglas de equidad, pero no tienen de otra. Aquí el tema es que aún no puede darse por seguras estas candidaturas ahora visibles porque antes hay que cumplir con la Ley Electoral.