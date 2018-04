Tendencias

Oscar Contreras Nava

Registran a Oseguera en lo oscurito

El diputado Renato Molina, enlace nacional de Morena, llegó al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) a las 23:50 horas del martes 10 de abril, diez minutos antes de que venciera el plazo establecido por este organismo electoral, para que los partidos acudieran a registrar a los aspirantes a las 43 presidencias municipales del estado.

Es decir, que el representante de Morena entregó sus documentos en lo oscurito, donde nadie lo viera, ya que no cuentan con el apoyo de los ciudadanos, de los militantes y más bien los desconocen y por esta razón, algunos de ellos como Adrián Oseguera Kernion, quien pretende gobernar Ciudad Madero han sido impugnados.

De tal manera que un grupo enardecido de militantes de Morena del municipio de San Fernando, acorralaron a Renato Molina y a sus acompañantes en el momento en que llegaron al IETAM, querían que les informara quién sería el aspirante que iban a registrar y quiénes eran los integrantes de la planilla al cabildo.

Sin embargo, Molina en lugar de darles la cara y contestar sus preguntas, se escapó y entró todo nervioso y corriendo al IETAM, pero después de llevar a cabo el registro con mucho temor salió huyendo hasta su carro, donde los sanfernandenses le cerraron el paso y estuvieron a punto de sacarlo del vehículo para golpearlo, porque era momento que no les había informado absolutamente nada.

Se sabe que el diputado Molina también entregó los documentos que tenía del empresario texano, Adrián Oseguera Kernion, para que fueran revisados por los consejeros electorales y de cumplir con lo requerido se le dará la constancia que lo acreditará como candidato a la presidencia municipal de Madero por Morena.

Pero será muy difícil que esto suceda, ya que Oseguera no cumple con los requisitos que establece la ley y siendo residente e inversionista en McAllen, Texas, pues se cree que este será un elemento valido para que no le den esta constancia, ya que no conoce Ciudad Madero ni a sus gentes y mucho menos, tiene una mínima idea de lo que necesita para tener un mejor futuro en esta ciudad.

Así que Morena tuvo que registrarlo en lo oscurito, a media noche y casi a escondidas para que nadie se diera cuenta lo que estaban haciendo, pero ya este próximo 20 de abril sabremos lo que pasará con su situación, ya que el IETAM dará conocer el dictamen sobre su caso y si en los documentos entregados no cumple con la ley, es muy seguro que su proyecto político se caerá por estar fuera de la legalidad y no cumplir con las normas establecidas.

Por otra parte, Oseguera también tendrá que enfrentar dos impugnaciones que le hicieron militantes de Morena ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, ya que el empresario de McAllen no cumple con el requisito de residencia y mucho menos con militancia necesaria, para ser candidato a la alcaldía de Madero lo cual nos demuestra su vulgar oportunismo político.

En fin, los maderenses están hartos de ver como sus gobernantes y políticos infringen la ley y que la autoridad nunca les hagan nada. Están cansados porque esas actitudes generan corrupción, soberbia y prepotencia porque pasan por encima de los ciudadanos y si Adrián Oseguera Kernion no cumple con los mandatos legales muy poco se puede esperar que algún día llegue a ser una persona respetuosa, transparente y honesta, especialmente con lo que dice, se compromete y hace… ¿verdad?

Apunte final. Ahora sabemos que en al registro de Chucho Nader como candidato a presidente municipal por Tampico, fueron miles de ciudadanos y las fotografías de este evento así lo demuestran.

Pero lo que no se sabía es que todos los trabajadores del gobierno de Tamaulipas que laboran en el sur del estado así como los que trabajan en la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron obligados a ir a este evento y se sabe que esto provocará un efecto contrario al que se esperaba… ya que la gente nunca estuvo a gusto y sí no lo creen… ya lo verán a la hora de los votos. Así de simple.

