PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño.

EL 4 DE ENERO RENDIRÀ PROTESTA NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE MATAMOROS A.C. LIC. JUAN MARTÌNEZ MORENO.

ANTES- MUCHOS AÑOS ANTES- LLEGABAN CON EL COMANDANTE DE “TURNO”- Y LE ENTREGABAN UN CENTENARIO Y UNA BALA DE “AK-47- “CON LO QUE TE QUEDES ESO RECIBIRAS”.

“NO HAGAN TRATOS CON GRUPOS DE CRIMINALES”: GOBERNADOR A LOS ALCALDES.

PA`QUE LOS MANDAS A WEST POINT. ¡PAGALES BIEN!.

“EL COCODRILO” EDMUNDO GARCÌA ROMAN

Chingesu, ya pasadas las fiestas decembrinas, nos preparamos para las siguientes: la de fin de año.

El año 2017, no se percibe como el 2016, que casi terminó como inició- débil-y con incertidumbre económica y más después del 8 de noviembre cuando fue electo el presidente del país americano Donald Trump.

Fueron muchos los malos acontecimientos que se siguieron manejando- desde nuestra percepción- equivocada, como ejemplo, la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que los familiares – con mente cuadrada- que no aceptan otra idea que fue el gobierno federal el que les quitó la vida y que a huevo quieren que los difuntos, regresen con vida.

También mal manejada por muchos que aprovechan el anonimato de las redes sociales para despotricar contra el gobierno del Presidente de todos los Mexicanos ENRIQUE Mi Quique de Oro PEÑA NIETO es el tema económico con la brutal caída del precio del barril del petróleo y que hizo que el gobierno federal hiciera ajustes en su presupuesto- pues el costo del precio del barril de petróleo se desplomó brutalmente de 100 o más dólares a 40 el barril.

La economía de un país es igual o parecida a la economía de un hogar, según nuestra percepción- guardando las debidas proporciones.

Al hogar con sueldos y otras entradas de dinero recibe para los gastos en comida, gasolina, luz- entretenimiento, vestido, educación- 100 pesos.

Pero una de las entradas de biyuyo falla por equis motivo y ahora, para gastar en lo anterior- solo reciben 70 por lo que el distribuye el dinero tiene que hacer ajustes y pedirle a otros de los que entregan dinero para el sostenimiento que aporten un poco más para completar lo indispensable. Bueno, verbigracia. Con el desplome del precio del barril, todo lo presupuesto se vino abajo y se tiene que hacer ajustes en otros aportantes. Hoy el presupuesto no es de 100 pesos, hoy es de 50 pesos pero no es culpa del Gobierno Federal- ni modo- estamos en economías globalizadas

Al gobierno del Presidente de Todos los Mexicanos le toco bailar con la más feyoya, pero de que el País: México- avanza no hay ninguna duda. Habrá que hacer pequeños ajustes en la forma de vivir pero de que se avanza con pie firme al futuro ninguna duda.

NUESTRO COMPAÑERO PERIODISTA LIC. JUAN MARTÌNEZ MORENO, FUE ELECTO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÒN DE PERIODISTAS DE MATAMOROS A.C., TOMA PROTESTA EL 4 DE ENERO.

Sanabagana, los compañeros reporteros que integran la Asociación de Periodistas de Matamoros A. C. Hace unos días celebraron su asamblea para elegir al nuevo dirigente del gremio.

Por unanimidad de votos, fue electa la nueva directiva 2017- 2018 que será encabezada por el estimado compañero Lic. Juan Martínez Moreno, reportero del mejor periódico de la región “CONTACTO”.

Como Secretario el apreciado compañero de la radio, don José Francisco Santana Contreras, considerada decano en los medios de comunicación-principalmente-radio.

Como Tesorero de la Nueva Directiva, el muy estimado compañero gráfico José Manuel Lechuga González, como Primer Vocal, el muy apreciado y chambeador periodista Lic. Federico Zúñiga García. (Arriba mi hermano Federico Zúñiga- a la bio- a la ba- Federico rra rra rra) Segunda vocal.-la profesional reportera de la fuente de sociales, Margarita Carrizales de Dybes y Tercer Vocal, el talentoso compañero Lic. Marco Tulio Mérida Barrios.

La toma de protesta de la nueva directiva Asociación Regional de Periodistas de Matamoros A. C. se efectuará precisamente el 4 de enero del 2017, en la que se festejará el día oficial del “Periodista” que será el marco para la toma de protesta de la nueva directiva de dicho gremio.

Como es tradicional, durante el convivio cena- baile- en la que departen los periodistas con autoridades invitadas con motivo del “Día del Periodista” se realiza la toma de protesta de la nueva directiva de la Asociación que entregará el presidente saliente don Miguel Garay Ávila que dirige a sus compañeros de sus gestión como dirigente saliente emotivo mensaje con lo realizado durante el año con diversos beneficios para sus compañeros del gremio.

El convivio para celebrar el “Día del Periodista” y la Toma de Protesta de la Nueva Directiva que encabezará Lic. Juan Martínez Moreno se efectuará en el propio, moderno y funcional edificio de la Asociación de Periodistas de Matamoros A. C. Situado en calle Universal y Dictamen No. 10 de la colonia Periodistas a partir de las 20.00 horas.

ADVIERTE EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A LOS ALCALDES”NO HAGAN TRATOS CON GRUPOS DELINCUENCIALES”.

Chingesu, hace unos días el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Muu- eskiusme- amsorrey- Cabeza de Vaca, fue bien claro y contundente y casi- casi- les habló sin titubeos y sin rodeos- Como quien dice “les habló al chile”. “El cabrón que haga tratos con los grupos criminales aténgase a las consecuencias”

Si sucede que algunos de ustedes, (los Alcaldes) reciben amenazas por parte de delincuentes para obtener privilegios háganmelo saber- o comuníquense con el Secretario General de gobierno o con el Procurador- No fue casualidad que a través de los años los policías municipales se contaminaran y se vincularan con grupos criminales.

No lo permitiere- enfatizó el gobernador.

ANTES, HACE “CHINGO DE AÑOS” LLEGABAN CON EL COMANDANTE DE LA MINISTERIAL- Y ENTREGABAN UN CENTENARIO DE ORO Y UNA BALA DE “CUERNO DE CHIVO”- CON LO QUE TE QUEDES- ESO RECIBIRAS”

Solo le faltó recordar al gobernador que la contaminación de algunos policías municipales con la “maña” fue por el robo descarado de alcaldes y gobernadores que pagaban sueldos de hambre a los preventivos.

Todavía se recuerda la anécdota de algunos comandantes Ministeriales que llegaban a la “Plaza de ciudad Nuevo Laredo y que eran recibidos por “enviados” de los “grupos delincuenciales” como se les nombra ahora a la “maña”.

Los comandantes y agentes ganaban 4 mil “baros” por quincena y con ese billete tenían que medio tragar en la plaza asignada y además “enviarle dinero pa`la botana a los peques y la vieja que se habían “quedado en su lugar de origen”.

¡Nombre! y los Ministeriales ganaban un chingo. Le entero que los policías municipales ganaban mil 300 baros por… quincena, como 700 pesos por semana. ¿ pos como no iban a caer en las nóminas de la “maña”.

LOS ALCALDES Y EL GOBERNADOR SE ROBABAN LOS “AUMENTOS” QUE “ANUNCIABAN” PA`SALIR EN LA FOTO DE LOS PERIÒDICOS.

Los alcaldes, diputados y el gobernador de turno, anunciaban, cada semestre- “aumentaremos el sueldo a los preventivos y Ministeriales para que no delincan – Pero todos los anuncios eran puro “pedo”- ni pa-la gasolina de las patrullas recibían los polis. Pues toda se la robaban los “superiores”

Retomando el tema- Los enviados de la “maña” entregaban un centenerario de oro y una bala de “cuerno de chivo” y la plática entre enviado y el nuevo comandante se cerraba con el siguiente dialogo- “mañana vengo por la respuesta “con lo que te quedes- eso recibirás- si te quedas con el centenario de oro- eso recibirás. En cambio, si te quedas con la bala “Cuerno de Chivo”- … eso es lo que recibirás.

La mayoría si no es que todos- al siguiente día- regresaban la “pinche balota” de la “AK-47”

CABEZA DE VACA YA FUE ALCALDE Y CONOCE LAS “REGLAS” DE LOS “POLIS”. SI NO PAGAN UN SUELDO DECOROSO, ESTILO “SULTANA DEL NORTE” NI PA^QUE HACERLE AL “INDEJITO”- ESCRIBIRÌA “PENDEJITO”, PERO ME INVADE EL ESPÌRTU NAVIDEÑO AUN Y LO DEJO EN “INDEJITO”.

Ni pa^que hacerle al tío Lolo- el Gobernador ya pasó por el “cargo” de Alcalde- también fue diputado local- Senador- y hoy es Gobernador de Tamaulipas.

Sabe y bien que sabe, que si siguen los miserables sueldos a los policías municipales y Ministeriales esto no terminará por “decreto” ni enviándolos a recibir clases a West Point.

Si solamente gana una lanota el Procurador y el sub- y de ahí pa`bajo sigue el desmadre de “apretarle el cinturón” solo a los “guardianes del orden”. Tocho seguirá igualito.

A poco el gobernador no se dio cuenta de la huelga de TODOS los elementos de la FUERZA TAMAULIPAS que tenían UN AÑO DE NO RECIBIR SUELDOS y además- No tan solo el sueldo- TAMPOCO RECIBIAN LOS TRES MIL BAROS DE LOS “VIATICOS”. De los 15 mil millones destinados para “Fuerzas de Seguridad”, Egidio Torre Cantú “Se mamó” 14mil millones 999 mil “baros” ni pa^que hacerle al pendejito.

DE 150 “FUERZA TAMAULIPAS QUE “SALIERON” Y SE DIERON DE ALTA, PASANDO POR TODAS LAS PRUEBAS DE CONFIANZA DE LA PINCHE ACADEMIA DE POLÌCIA TAMAULIPECA, TODOS DE MATAMOROS-NOMÀS AGUANTARON COMO UN AÑO Y NUNCA RECIBIERON NI SUELDOS Y MENOS VIÀTICOS.

Otra anécdota que recuerdo es el rata, ladrón, sinvergüenza de FLORENTINO SAENZ COBOS alias el TINO SAENZ.

El rata de Tino Sáenz Cobos, que supuestamente es “líder de la CNC”- chi como no, es el “único cenecista, pues ningún ejidatario lo sigue- pero bueno, esa es otra historia que platicaremos después. Hoy le platico que Tino Sáenz Cobos, fue hace algunos años, Jefe de la Policía Rural del Estado, cuando la Rural estaba al servicio de cuidar los cargamentos de “mercancía” de las “compañías”.

Pues bien, había como 150 camionetas “patrullas de la rural” en Tamaulipas que recibían religiosamente cada semana su dotación de gasolina para “cuidar el campo”.

Los rurales andaban de pediches con los ganaderos pa`la “gota” mientras que el Jefe de la rural Florentino Aarón Sainz Cobos, vendía a los gasolineras los “vales” embuchacàndose millones de pesos mensualmente.

Cansados los agentes de la RURAL hicieron UN PARO DE LABORES denunciando a FLORENTINO AARÒN SAÈNZ COBOS que incluso cesó a varios de los rurales revoltosos por “ponerle el dedo”.

De plano, si quiere componer la situación, tiene que “tomar” el MODELO POLICIAL de Nuevo León. No el modelo gringo. ¡NO.- el MODELO POLICIAL DE NUEVO LEÒN- . Qué caso tiene que les enseñen en el País Americano Técnicas de campo- investigación, peritajes- derechos humanos “combate” y otras “mamadas” si aquí, en el “CAMPO” le seguirán pagando SUELDOS DE HAMBRE.

Oiga, mañana le platico de los “Tres Pilares del PRI- bueno, los CINCO SINVERGUENZAS- eskiusme- los CINCO PILARES del PRI- el “cocodrilo de EDMUNDO GARCÌA ROMAN de la CTM- FLORENTINO AARÒN SAÈNZ COBOS de la CNC- y EFRAN DE LEÒN LEON de la CNOP-El SEPULTURERO Y LA “LADINA INTERINA” del PRI. LO DE “COCODRILO” a Edmundo García Román lo bautizó la ex líder de la comapas- Victoria, pero mañana le digo más del apodo- hoy le dejo mi correo- feyoyo1@hotmail.com