            < René Juárez, desagravio a priistas  

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Margarita Zavala representó durante este periodo electoral y hasta antes de su renuncia, la antítesis de Ricardo Anaya, los electores que simpatizaron con ella, algunos panistas y otros sin militancia, están más cercanos a identificarse con Meade, que con el “Chico Maravilla”, mucho menos con López Obrador.

El verdadero fondo de la decisión de la ex Primera Dama es no desperdiciar un voto, que puede ser útil para una causa que indudablemente no es la de Anaya y su Frente PAN-PRD-PMC. Luego de que percibió que no tenía probabilidades de ganar la elección lo sopesó y tomó la drástica decisión que hoy es tema de debate en medios de comunicación, en reuniones de café y en todos los círculos políticos del color que Usted quiera.

Desde luego Margarita debió despertar hacia el interior de los grupos que la apoyaron y que creyeron en ella cierto nivel de malestar o desilusión, no sólo por el trabajo realizado, sino porque a muchos les costó represalias sobre todo en los estados donde gobierna el PAN, para algunos representó un sacrificio infructuoso, eso independientemente del tiempo y dinero invertido en recabar las firmas para lograr la candidatura.

Enoja también a las mujeres que están luchando en este momento para ser tomadas en serio, para aquellas que se esfuerzan por tener un lugar en la historia social y política del país, porque habrá quienes adjudiquen la decisión a cuestiones de género y no a su congruencia política.

Inconforma la decisión de la señora Zavala porque después de haberla escuchado defender con tanta vehemencia durante el 1er Debate su compromiso con los mexicanos, y dar la seguridad de que protegería la integridad de los habitantes de este país, se deshizo cómodamente de una candidatura, con la mayor simplicidad

La renuncia de Margarita en el PAN en octubre de 2017 a consecuencia de la cerrazón y autoritarismo de Anaya, fue el principal impacto de la señora Zavala en los espectadores del proceso electoral 2017-2018. Con ese acontecimiento hizo aún más visible la falta de respeto del actual candidato a la Presidencia dela República y en ese entonces dirigente nacional del partido albiazul, a los procedimientos democráticos que fueron eje central de Acción Nacional a lo largo de su historia.

Ante este escenario sale sobrando preguntarle a ella para quien es su voto, lo importante y está muy claro, para quien no será su voto. No lo será para Ricardo Anaya, mucho menos para López Obrador.

Los panistas identificados con el matrimonio Calderón-Zavala, son los mismos que no habían sido tomados en cuenta por los “anayistas”, y que han preferido formar parte de otros círculos políticos, los de José Antonio Meade, otros se articularon al proyecto de Margarita. Ese es el escenario.

Otro beneficiario directo de la renuncia de la única candidata mujer a la Presidencia es Jaime Rodríguez “El Bronco, quien verá incrementada sus prerrogativas, porque la bolsa de que dispone el INE para los <independientes> es la misma, pero habrá una redistribución con la salida de Margarita.

Por cuestiones de costos las boletas electorales no sufrirán modificaciones. El 1º de julio, ahí estará presente Margarita, para recordar principalmente a los panistas una historia fallida, pero sobre todo al coautor de este episodio que pudo haberse escrito de otra manera, de un panismo hoy barnizado de principios de izquierda incompatibles con el adoctrinamiento panista.

La subasta está abierta y las casas encuestadoras preparadas para quien solicite sus servicios y en una primera semana medir para donde se fueron los dígitos que acompañaban a Margarita.

2.- La candidata del PRI a la diputación federal, Alejandra Cárdenas cumple 50 días en campaña, en los que ha ido consolidando una candidatura triunfadora, coronada por la aceptación popular en los ocho municipios que conforman el V Distrito y del que es cabecera Victoria.

Este jueves por la tarde tuvimos oportunidad de cruzar algunas palabras con ella y vimos una mujer resuelta, muy segura del terreno que pisa y animada por la respuesta que ha tenido en sus exhaustivos recorridos.

Alejandra ha ido construyendo su agenda de trabajo de la mano de los ciudadanos a los que escucha y con los que va asumiendo compromisos que llevará a la práctica una vez que se convierta en su representante ante la Cámara Baja.

La candidata del Tricolor ha sumado a su agenda legislativa la propuesta del candidato José Antonio Meade de be becar al 100 por ciento a los estudiantes de preparatoria de todas las familias Prospera, porque es un acto justo y necesario para contribuir en la construcción de mejores condiciones de vida para los tamaulipecos. En ese tenor viene realizando su campaña Ale Cárdenas y sumando en el día a día más adeptos a su proyecto político.

3.- René Juárez Cisneros, presidente del Comité Ejecutivo Nacional arribara este viernes a Villa de Casas y Victoria en actos de franca proximidad con la militancia y sus candidatos, que incluye una caminata en la colonia Unidad Modelo de esta capital al lado de los abanderados a la Presidencia Municipal, Oscar Almaraz Smer, diputada federal por el V Distrito, Alejandra Cárdenas Castillejos y posiblemente los abanderados a la Senaduría Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona.

Luego de la indiferencia con la que su antecesor trató al priismo tamaulipecos, la agenda tiene olor a desagravio. El primer hecho es la visita a un municipio pequeño como es Villa de Casas y acercamiento con la estructura y militancia con una caminata popular, un acontecimiento que pocas veces se ha visto en un dirigente nacional.

Además de ofrecer una conferencia de prensa en las instalaciones del Instituto de Formación Política (antes ICADEP) “Jesús Reyes Heroles”. Un auténtico baño de pueblo como lo hacen los candidato priistas, pero hoy se ve como algo extraordinario en una dirigente de partido de su nivel.